Россиян хотят лишить скидок в Ozon и Wildberries. За этим стоят крупнейшие банки страны во главе со Сбербанком. Опрос

Крупнейшие российские банки лоббируют запрет программ лояльности на маркетплейсах, в том числе на Ozon и Wildberries. Они даже направили письмо властям с просьбой введения этих ограничений. Авторы письма – Сбербанк, «Альфа-Банк», «Т-Банк», ВТБ и Совкомбанк. Они уверены – новый запрет не приведет к удорожанию товаров, но маркетплейсы с этим категорически не согласны.

И чтобы никаких скидок!

Пять крупнейших российских банков объединились в едином стремлении лишить россиян как минимум части скидок на популярных маркетплейсах. Как пишет «Коммерсант», они создали целый свод правил, по которым должны работать интернет-магазины, и все они так или иначе могут негативно повлиять на цены.

Все правила банки отразили в письме спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину, которой, по информации издания, из Госдумы было переслано помощнику президента России — начальнику Государственно-правового управления Ларисе Брычевой.

Под документом подписались руководители банков – Герман Греф (Сбербанк), Андрей Костин (ВТБ), Владимир Верхошинский («Альфа-банк»), Станислав Близнюк («Т-Банк»), а также Сергей Хотимский (Совкомбанк).

Новые правила

В своем коллективном обращении банки с суммарной клиентской базой свыше 120 млн человек попросили российские власти о целом ряде запретов, связанных с работой маркетлейсов. В частности, как пишет «Коммерсант, они хотят, чтобы «цена товаров на цифровых платформах не должна зависеть от способа оплаты».

© Primakov / Фотобанк Фотодженик Банки могут испортить жизнь своим же клиентам. Большинство из них покупают на маркетплейсах

Также банки хотят запретить маркетплейсам вкладывать деньги в снижение стоимости различных товаров. Это и другие ограничения предложено распространить не только на прямые скидки и промоакции, но и на менее очевидные виды финансирования.

К последним относятся, в частности, различные бонусные программы.

«Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)», – говорится в письме (цитата по ТАСС).

Исключение, по мнению авторов письма, стоит сделать только для продажи собственных товаров маркетплейсов и социально значимых товаров. «При этом в любом случае данные скидки (акции, иные привилегии) не должны быть связаны с используемым для оплаты электронным средством платежа или банка, его выпустившего», – подчеркивают главы пяти российских банков (цитата по ТАСС).

«Бесячие» маркетплейсы

Представители «Альфа-Банка» и Совкомбанка подтвердили «Коммерсанту» факт отправки письма в Госдуму. В Совкомбанке отдельно подчеркнули, что «скидки при оплате картами дочерних банков являются незаконной наценкой при оплате картами других банков».

Представители банка добавили, что это «очевидный монополизм, наносящий долгосрочный урон потребителям, банкам», и что это «подрывает однородность платежной системы страны».

Напомним, что у всех трех крупнейших маркетплейсов России есть свой банк – у Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета». А маркетплейс «Мегамаркет» и вовсе является детищем Сбербанка и раньше носил название «Сбермегамаркет», а до этого назывался Goods.ru. Сбербанк купил его в 2021 г.

Источник «Коммерсанта» в неназванном банке из числа подписавших письмо утверждает, что российские финансовые организации «в бешенстве» из-за сложившейся практики скидок.

Отметим также, что как минимум два банка из этого квинтета в 2025 г. отметились не самым позитивным отношением к собственным сотрудникам. Сбербанк массово увольняет ИТ-специалистов, а также лишает работы работников других подразделений на основе решений нейросети. Совкомбанк весной 2025 г. уличил сам себя в тотальной слежке за сотрудниками, которая включает чтение переписок.

У России разве не свой путь?

Аргументируя свою позицию, Греф, Костин и другие подчеркивают, что смотрят на то, как все устроено за пределами границ России. По их словам, запрет на инвестирование маркетплейсами собственных средств в цену товара – это «мировой опыт», который «подтверждает необходимость сдерживания подобных рыночных практик»,

При этом они ссылаются на регионы, которые на протяжении последних четырех лет регулярно вводят новые антироссийские санкции. Руководители банков привели в пример Евросоюз, где действительно есть целый ряд прямых ограничений на ценовые манипуляции со стороны системно значимых платформ.

Подорожания не будет. Или будет

Пятерка банков, оставивших свои подписи под обращением в Госдуму, не сомневается, что предложенные ими запреты и ограничения не приведут удорожанию товаров. По из мнению, это позволит избежать «ценовой гонки на истощение».

А вот участники рынка придерживаются совершенно иного мнения. В частности, представители РВБ, объединенной компании Wildberries & Russ сообщили CNews, что авторы письма «сознательно игнорируют контекст и манипулируют фактами», упоминая международный опыт. В компании отметили, что меры регулирования в Евросоюзе нацелены «против транснациональных американских и китайских компаний и не затрагивает национальных европейских игроков».

Представители компании отдельно сделали акцент на том, что запрет скидок негативно отразится на миллионах россиян по всей стране, поскольку цены на товары вырастут.

«Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже, – сказали CNews представители РВБ. – По оценкам экспертов Общественного совета Роспотребнадзора, в случае принятия запрета цены для потребителей вырастут на 15-20%. Маркетплейсами пользуются более 80 млн человек, и по сути, инициатива крупных банков направлена против всего российского населения: экономически активных граждан и тех, кто от них зависит. Кроме этого, запрет скидок приведет к негативным долгосрочным последствиям для российской экономики, бизнеса и разгону инфляции».

«Примечательно, что предложение запретить скидки на маркетплейсах направили крупнейшие банки, которые сами развивают цифровые платформы и экосистемы, конкурирующие с Ozon и Wildberries, при этом вопрос регулирования их собственных программ лояльности был проигнорирован. Внутри своих приложений и экосистем эти банки ещё более активно продвигают собственные услуги и средства платежа с помощью тех же бонусов, кешбэков и скидок. Например, на "Мегамаркете" — бонусами "СберСпасибо" оплачивается до трети стоимости покупок, согласно публичным данным. Регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, иначе создадутся условия для регуляторного арбитража», – добавили в РВБ.

«Что касается приведенного в письме международного опыта, авторы письма сознательно игнорируют контекст и манипулируют фактами. В ЕС регулирование направлено против транснациональных американских и китайских компаний и не затрагивает национальных европейских игроков. В Турции аналогичная ситуация: регулирование направлено против Amazon в защиту турецких игроков. Практика ограничения искусственного занижения цен в США (где, как известно, банкам в целом запрещено участвовать в торговле и нефинансовой деятельности) имеет аналогию и в российском антимонопольном регулировании – запрет на установление монопольно низких цен. При этом во многих странах эффективность жесткого регулирования цен на платформах уже поставлена под сомнение, поскольку оно привело к ухудшению пользовательского опыта для граждан. Многие страны уже приняли решение отказаться от подобного регулирования», – подытожили представители РВБ.

Бревно в своем глазу

Представители Wildberries & Russ не сомневаются, что банки, стремясь запретить скидки на маркетплейсах, преследуют свои интересы. По их мнению, цель финорганизаций заключается в ограничении развития банков, принадлежащих маркетплейсам, а также самих платформ с использованием нерыночных методов.

При этом у самих банков, в том числе у тех, что подписались под письмом, предостаточно собственных программ лояльности. В качестве примера можно привести «СберСпасибо» Сбербанка.

«Для банков использование скидок, бонусов и программ лояльности – излюбленный инструмент, который они эксплуатируют крайне активно», – заявили «Коммерсанту» представители Ozon.

«Пять банков в своем письме очень однозначно артикулировали предложение запретить на маркетплейсах любые скидки, бонусы и кэшбеки в принципе, – сказали CNews представители Ozon. – Это вырастит цены как минимум для 85 миллионов жителей страны и сдержит рост бизнесов сотен тысяч предпринимателей. Внезапная смена риторики за ночь явно говорит о том, что требования пяти банков направлены только на ограничение популярных цифровых платформ, что ухудшит условия для жителей страны, снизит доступность товаров. При этом сами банки постоянно продвигают свои кэшбеки, не предоставляя их, например, при оплате через СБП. Ozon, исходя из принципа равных условий, прозрачности и предсказуемости в октябре 2025 г. открыто озвучил всему банковскому рынку предложение на равных условиях участвовать в нашей открытой программе лояльности и инвестировать в прямую выгоду для десятков миллионов россиян, сделав цены для них еще более привлекательными. В формате очень конструктивного диалога эту возможность обсуждают с нами уже 17 банков. Отдельно подчеркнем, что «Озон Банк» участвует в программе на равных условиях с другими банками».



