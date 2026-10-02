Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202273
ИКТ 15682
Организации 11882
Ведомства 1509
Ассоциации 1129
Технологии 3597
Системы 27094
Персоны 88306
География 3148
Статьи 1589
Пресса 1340
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Хотимский Сергей

СОБЫТИЯ


02.10.2026 На площадке АФТ успешно завершен пилот по анализу условий финансовых продуктов с применением ИИ 1
21.11.2025 Россиян хотят лишить скидок в Ozon и Wildberries. За этим стоят крупнейшие банки страны во главе со Сбербанком. Опрос 1
15.12.2023 IPO Совкомбанка прошло по верхней границе ценового диапазона 1
15.12.2023 Карты «Мир» впервые заняли больше половины рынка платежей России 1
03.02.2022 Совкомбанк и его ИТ-дочка будут работать из пятизвездочного отеля в Турции 1
22.12.2021 Приложение Совкомбанка вошло в топ рейтинга экосистем мобильных банков 1
18.06.2020 Qiwi потеряла «Совесть» 1
18.06.2020 Qiwi и Совкомбанк объявили о заключении сделки по продаже проекта «Совесть» 1
31.07.2019 В «Связном» и «Евросети» доступна рассрочка по карте «Халва» 1
24.04.2012 MasterCard и «Золотая Корона» договорились о выпуске кобейджинговых карт в России 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Хотимский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Совкомбанк Технологии 19 1
Amazon Inc - Amazon.com 3305 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
Совкомбанк ПАО 321 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9050 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1550 2
NanduQ - Qiwi 1014 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 109 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 206 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 69 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 72 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 44 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3166 1
Связной ГК 1401 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1374 1
НСПК - Национальная система платежных карт 961 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1912 1
Альфа-Банк 1992 1
Visa International 1998 1
Евросеть 1421 1
Ак Барс Банк 284 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1972 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3726 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4982 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5765 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5468 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54741 4
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 578 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5574 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 931 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6130 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5905 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2311 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 608 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 559 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2837 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 547 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2350 1
Торговля - RetailTech - Управление и мониторнг промоакциями, скидками и бонусами 116 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23787 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4936 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10316 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4662 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13804 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5092 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3368 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8387 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6439 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13014 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13133 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8768 1
Совкомбанк - Халва 24 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 940 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 290 1
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
Google Android 15367 1
Apple iOS 8653 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1311 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 221 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 144 1
Ким Борис 75 2
Смирнов Николай 39 1
Рябый Илья 20 1
Путин Владимир 3471 1
Греф Герман 491 1
Володин Вячеслав 108 1
Павлов Антон 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 168339 5
Турция - Турецкая республика 2644 2
Средиземное море - Средиземноморье 204 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19362 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55070 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4232 1
Европа 25026 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1093 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54068 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18389 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7586 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27651 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6613 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1290 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 169 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1241 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16340 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10985 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6870 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 708 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6742 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1926 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 673 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5895 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7944 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5846 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2155 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 631 1
Forbes - Форбс 1017 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1291 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11594 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2486 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476642, в очереди разбора - 723983.
Создано именных указателей - 202273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще