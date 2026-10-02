Хотимский Сергей

Лидер российского рынка факторинга и ИТ-интегратор «Норбит» построили CRM-систему на платформе BPMSoft, которая сегодня обрабатывает тысячи заявок в месяц, обновляется еженедельно и не останавливается ни на минуту.

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Дефицит «синих воротничков» сделал системы управления линейным персоналом необходимыми для бизнеса

Кадровый дефицит сильнее всего ударил по ритейлу, логистике и производству. При этом экономическая ситуация требует от менеджмента роста эффективности и производительности. Как бизнес решает эту дилемму и как в этом ему помогают системы управления линейным персоналом, в интервью CNews рассказывает Алексей Колганов, директор направления WFM компании Goodt (ИТ-холдинг Lansoft).