Карты «Мир» впервые заняли больше половины рынка платежей России

Карты национальной платежной системы «Мир» впервые заняли больше половины карточного рынка России в III квартале 2023 г. Это больше, чем планировал Центробанк до начала масштабных санкций 2022 г.



Рост сверх плана

Карты национальной платежной системы «Мир» впервые смогли занять более половины карточного рынка России в III квартале 2023 г., пишет РБК со ссылкой на информацию Центробанка (ЦБ).

Согласно данным ЦБ, российскими банками по итогам третьего квартала текущего года в целом было выпущено 424,9 млн карт для физических лиц. Объем операций по ним составил 44,3 млрд руб. На «Мир» приходится 51,6% от всех выпущенных карт и 52,5% объема всех операций по картам в России.

Банк России в своей стратегии развития Национальной платежной системы, которая была принята в 2021 г. еще до ввода масштабных санкций, ставил цель к концу 2023 г. увеличить долю карт «Мир» в общем обороте до 27–30%.

Секрет успеха в санкциях

В начале весны 2014 г., сразу после воссоединения России и Крыма, Visa и MasterCard безо всякого предупреждения, заблокировали все операции по картам ряда российских банков, включая Собинбанк, Инвесткапиталбанк, СМП банк и банк «Россия». В марте 2022 г. эти международные платежные системы одновременно объявили о «приостановке» своей деятельности на территории России. Об этом писал CNews.

Фото: Государственная Дума Доля платежной системы «Мир» на российском карточном рынке стала больше 50%

Уже 25 апреля 2014 г. Госдумой был принят закон о Национальной платежной системе. Тогда же началась разработка системы «Мир». Ее оператор — Национальная система платежных карт (НСПК) — был основан в ноябре 2014 г. Эмиссия пластиковых карт «Мир» началась в декабре 2015 г.

Спустя полтора года, в мае 2017 г., Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий осуществлять выплаты пенсий, стипендий и зарплат госслужащих на карты отечественной платежной системы. В начале весны 2019 г. в России начала работу система бесконтактной оплаты Mir Pay.

Основную долю на рынке России карты международных платежных систем занимали до марта 2022 г. По итогам 2021 г. на карты «Мир» приходилось 25,7% в общем объеме карточных операций и 32,5% в числе эмитированных карт, пишет РБК.

В начале декабря 2023 г. представители НСПК сообщили CNews, что участниками платежной системы «Мир» являются более 270 банков, более 160 банков занимаются эмиссией карт «Мир», на 1 сентября 2023 г. выдано свыше 242 млн карт.

Возможны альтернативы

«Фактически безальтернативным решением» платежную систему «Мир» назвал Forbes в июне 2023 г., когда писал о предложениях создать ей альтернативы.

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«Мы просто все осознаем, что было бы неплохо иметь конкуренцию», — так объяснял глава Сбербанка Герман Греф необходимость реформ платежного рынка.



«На запуск НСПК Банк России потратил 3 млрд руб., а 1 млн карт выпустили через 2,5 года. Чтобы с нуля запустить полную копию «Мира» в текущих условиях, понадобится сумма не меньше, а скорость и масштаб ее внедрения будут сильно зависеть от консорциума банков», — сказал изданию партнер «Яков и партнеры» Илья Иванинский. Он отметил, что карты — не обязательно лучший вариант с учетом развития более дешевых и быстрых в распространении способов платежа, например QR-кодов.

«А будут ли вообще актуальными такие системы на фоне развития СБП и цифрового рубля?» — сомневается и зампредправления Совкомбанка Сергей Хотимский.