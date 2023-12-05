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Национальная система платежных карт ускорила клиринг в несколько раз

По данным экспертов «Mir Plat.form» (ИТ-бренд НСПК), скорость обработки расчетов – клиринга – по банковским картам платежной системы «Мир» выросла в 2,5 раза. Это должно обеспечить работоспособность клиринга даже в пиковые нагрузки. Об этом CNews сообщили представители НСПК.

Достичь такого результата специалисты компании смогли благодаря ряду оптимизаций и улучшений внутреннего устройства системы. За последние несколько лет число операций по картам «Мир» возросло в несколько раз. Так, ежедневно клиринг НСПК обрабатывает более 50 млн межбанковских транзакций по национальным платежным картам – столько же операций проходило в критические по нагрузке периоды 2021 г.

По мнению заместителя генерального директора Национальной системы платежных карт Владимира Трояновского, число карточных транзакций растет, в связи с чем появилась необходимость в оптимизации клиринга: «Основные задачи, которые стоят перед клиринговой системой, – обработка большого потока данных, точность расчетов и качество итоговых архивных данных. Изначально система проектировалась под одну нагрузку, но за последние несколько лет число операций по всем картам, в том числе по «Миру», постоянно увеличивается, наш рынок растет. Мы решили действовать на опережение и оптимизировали работу системы, чтобы она эффективно справлялась в условиях высоких нагрузок».

Оптимизация и тестирование улучшений длилось в течение двух месяцев. Среди обновлений – применение более производительных алгоритмов, например, быстрый поиск служебной метаинформации о карте по ее токену, эффективное использование серверных мощностей путем использования параллельной и конкурентной обработки транзакций.

Помимо улучшений в программной части, выделены большие серверные мощности для системы, что в совокупности позволило увеличить количество обрабатываемых транзакций. С 2020 г. НСПК для ряда процессов клиринга в рамках работы платежной системы «Мир» использует импортонезависимые Java-технологии Axiom JDK, разрабатываемые и поддерживаемые российскими инженерами с 25-летним опытом развития OpenJDK.

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Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система. Участниками платежной системы «Мир» являются более 270 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются эмиссией карт «Мир». На 1 сентября 2023 г. выдано свыше 242 млн карт. Держатели карт «Мир» могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк до 30% за оплату покупок партнеров и др.

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