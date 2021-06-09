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Трояновский Владимир


09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 1
07.06.2019 Остался один день, чтобы зарегистрироваться на CNews Forum Кейсы 1
06.06.2019 Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации 1
22.04.2013 «Лето Банк» автоматизировал управление учетными записями на базе решений Oracle 1
18.09.2012 Банк «Траст» доверил защиту сетевой архитектуры «Лаборатории Касперского» 1
18.07.2012 Softline внедрила защищенную сеть передачи данных в банке «Траст» 1
07.02.2011 Система MaxPatrol на защите активов национального банка «Траст» 1
27.02.2010 Эксперты о рынке СХД: фиксируем быстрое восстановление 1
02.02.2010 Круглый стол "Системы хранения данных" 1
26.01.2010 Круглый стол "Системы хранения данных" 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

Трояновский Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 9
SAP SE 3220 5
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 5
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 3
Ростелеком Связьинвест 706 3
Программный продукт ГК 92 3
Rimini Street 38 3
Восход ФГБУ НИИ 367 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
АйтиКонсалт ГК 14 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 8 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 1
Schneider Electric - Электрощит Самара 3 1
WorkDay 16 1
Smart Way 8 1
ServiceNow 49 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Рексофт - Reksoft 202 1
Oracle Corporation 3363 1
3779 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 20
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 20
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 15
Открытие ФК 538 12
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 12
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 12
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 11
Металлинвестбанк 39 11
Лукойл-Информ 73 11
Росводоканал 44 9
OTP Group - ОТП Банк 125 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 9
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 9
Ингосстрах СПАО 210 7
Альфа-Банк 1127 7
Аэрофлот 493 6
Русагро Группа Компаний 139 6
Уралкалий ПАО 62 6
ММК-Информсервис 20 6
АльфаСтрахование СГ 208 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 6
Совкомбанк ПАО 147 6
Procter&Gamble - P&G 94 6
Норникель - Норильский никель 178 6
ТрансКонтейнер 25 6
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 6
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 6
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 6
Фармстандарт АО 32 6
McDonald’s - Макдоналдс 90 6
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 6
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 6
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 6
Алеф-Банк 12 6
НС-Банк 6 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 12
ПФР Департамент информационных технологий 103 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 11
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 9
Московская безопасность ГКУ 7 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Счётная палата РФ 461 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 9
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 1
in-house разработка в компаниях 18 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
DevOps - Development и Operations 297 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии 13 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Google Android 10751 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Microsoft Teams 214 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Четвернин Алексей 651 21
Суровец Дмитрий 44 17
Горбатько Александр 90 14
Нуйкин Андрей 27 11
Цыганов Вячеслав 54 11
Борисов Илья 26 11
Гущин Александр 15 11
Мусич Роман 16 11
Палей Лев 31 11
Демидов Сергей 50 11
Сычев Артем 48 11
Калинкин Алексей 16 11
Контемиров Юрий 27 11
Дворкович Аркадий 169 10
Емельченков Сергей 83 9
Курбатов Владимир 19 9
Лагунов Андрей 10 9
Бижан Михаил 10 9
Казанцев Сергей 11 9
Марова Юлия 10 9
Соколов Алексей 121 9
Остапенко Григорий 26 9
Сологуб Денис 16 9
Дьяченко Валерий 66 9
Путин Сергей 36 9
Дилбарян Павел 14 8
Натрусов Артем 121 8
Клепиков Алексей 77 7
Шеховцов Юрий 33 6
Петров Михаил 88 6
Чемериский Максим 6 6
Ромашов Андрей 6 6
Чулков Олег 6 6
Яковлев Сергей 23 6
Богданов Кирилл 91 6
Холкин Дмитрий 15 6
Мешков Александр 6 6
Деточкин Андрей 6 6
Халматов Максим 45 6
Ягнятинский Евгений 32 6
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 10
Восточная Европа 1691 7
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 6
Украина 3398 4
Россия - Республика Крым 626 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Израиль 725 1
Казахстан - Республика 2650 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
CNews Инновация года - награда 26 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
Gartner 2197 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 17
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 12
CNews FORUM Кейсы 44 12
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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