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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Трояновский Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 40
Трояновский Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 21
|Суровец Дмитрий 44 17
|Горбатько Александр 90 14
|Нуйкин Андрей 27 11
|Цыганов Вячеслав 54 11
|Борисов Илья 26 11
|Гущин Александр 15 11
|Мусич Роман 16 11
|Палей Лев 31 11
|Демидов Сергей 50 11
|Сычев Артем 48 11
|Калинкин Алексей 16 11
|Контемиров Юрий 27 11
|Дворкович Аркадий 169 10
|Емельченков Сергей 83 9
|Курбатов Владимир 19 9
|Лагунов Андрей 10 9
|Бижан Михаил 10 9
|Казанцев Сергей 11 9
|Марова Юлия 10 9
|Соколов Алексей 121 9
|Остапенко Григорий 26 9
|Сологуб Денис 16 9
|Дьяченко Валерий 66 9
|Путин Сергей 36 9
|Дилбарян Павел 14 8
|Натрусов Артем 121 8
|Клепиков Алексей 77 7
|Шеховцов Юрий 33 6
|Петров Михаил 88 6
|Чемериский Максим 6 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Чулков Олег 6 6
|Яковлев Сергей 23 6
|Богданов Кирилл 91 6
|Холкин Дмитрий 15 6
|Мешков Александр 6 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Халматов Максим 45 6
|Ягнятинский Евгений 32 6
|CNews Инновация года - награда 26 9
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
|Gartner 2197 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru