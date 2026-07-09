Индексная книга (каталог) CNews*
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Трояновский Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 63, упоминаний - 63
Трояновский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 33
|Дьяченко Валерий 96 28
|Путятинский Сергей 112 25
|Бурилов Андрей 117 24
|Сологуб Денис 75 24
|Суровец Дмитрий 115 23
|Белоусов Максим 109 22
|Аитов Тимур 197 22
|Марковский Роман 27 22
|Глазков Александр 151 21
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
|Андрианов Павел 86 21
|Цыганов Вячеслав 79 21
|Дворкович Аркадий 216 20
|Харитонов Денис 22 20
|Чаркин Евгений 317 19
|Трапезин Владимир 30 19
|Емельченков Сергей 141 19
|Лагунов Андрей 43 19
|Копысов Виталий 64 17
|Меденцев Константин 106 16
|Тараторин Александр 58 16
|Демидов Сергей 129 16
|Сычев Артем 79 15
|Калинкин Алексей 16 15
|Контемиров Юрий 32 15
|Михалев Евгений 98 15
|Карпунин Алексей 51 15
|Нуйкин Андрей 50 15
|Борисов Илья 27 15
|Гущин Александр 17 15
|Мусич Роман 28 15
|Курбатов Владимир 35 15
|Лысенко Юрий 33 14
|Палей Лев 58 14
|Горбатько Александр 105 14
|Остапенко Григорий 28 14
|Холкин Дмитрий 21 12
|Пчелин Юрий 41 11
|Дилбарян Павел 26 11
|CNews TV 747 1
|Intelligent Enterprise 27 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.