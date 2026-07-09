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Индексная книга (каталог) CNews*
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Трояновский Владимир

СОБЫТИЯ


09.07.2026 SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете» 1
19.04.2024 НСПК: Элементы ИИ в 20 раз повышают успешность отражения мошеннических атак 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
12.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
31.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
16.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
18.12.2023 НСПК в 2,5 раза ускорила обработку расчетов по картам с использованием российской Java Axiom JDK в части систем 1
05.12.2023 Национальная система платежных карт ускорила клиринг в несколько раз 1
08.11.2023 Платежный сервис «СБПэй» заработает на «Авроре» 1
03.04.2023 Регионы снизят затраты на разработку документов терпланирования 1
01.06.2022 Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
31.05.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 7 июня. Задайте вопрос 1
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
24.05.2022 Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
12.05.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. До мероприятия остался месяц. Идет регистрация 1
11.05.2022 Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
29.04.2022 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
22.04.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры 1
08.04.2022 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры состоится в июне. Открыта регистрация 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1

Публикаций - 63, упоминаний - 63

Трояновский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Rimini Street 77 22
Программный Продукт ГК 104 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
Diasoft - Диасофт 1144 21
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 21
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 10
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 10
Luxms 120 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 10
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 8
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 7
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 6
ММК Информсервис 69 6
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 6
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 5
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 5
SAP SE 5601 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 4
Veeam Software 345 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Dynatrace 59 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 23 3
Ростелеком 10948 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
МегаФон 10742 3
Huawei 4676 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Netgear 253 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Oracle Corporation 7074 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 53
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 49
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 45
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 28
МКБ - Московский кредитный банк 657 27
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 25
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 23
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 22
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 22
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 22
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 22
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 21
X5 Group - Перекрёсток 640 20
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
Почта России ПАО 2370 19
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 15
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 15
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 15
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 15
Альфа-Банк 1979 14
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 11
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 10
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 10
Zenden Group - Дом одежды 66 10
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 10
Комус 110 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 10
МОСГАЗ 45 10
36,6 - аптечная сеть 96 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 17
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 15
Федеральное казначейство России 1949 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Московская безопасность ГКУ 7 6
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 6
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 4
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 4 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Роскачество - Российская система качества 49 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 41
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 29
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 22
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 20
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 20
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 16
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 10
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 82 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 10
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 50 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Luxms BI 119 10
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 10
Московская Биржа - Финуслуги 64 10
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 6
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 3
Oracle Java - язык программирования 3469 2
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 2
Axiom JDK СЗИ 175 2
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
Oracle Java Development Kit - JDK 207 1
1С:ERP Управление предприятием 841 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 15 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Lex Borealis - Doczilla 19 1
Axiom JDK - LiberCat 67 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 41 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 1
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 62 1
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 69 1
НСПК - СБПэй 50 1
Check Point UTM 7 1
Oracle Hyperion Pillar 28 1
Eltex ECCM - Eltex Cloud Configuration Manager - Eltex Configuration and Control Manager 22 1
Натрусов Артем 313 33
Дьяченко Валерий 96 28
Путятинский Сергей 112 25
Бурилов Андрей 117 24
Сологуб Денис 75 24
Суровец Дмитрий 115 23
Белоусов Максим 109 22
Аитов Тимур 197 22
Марковский Роман 27 22
Глазков Александр 151 21
Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
Андрианов Павел 86 21
Цыганов Вячеслав 79 21
Дворкович Аркадий 216 20
Харитонов Денис 22 20
Чаркин Евгений 317 19
Трапезин Владимир 30 19
Емельченков Сергей 141 19
Лагунов Андрей 43 19
Копысов Виталий 64 17
Меденцев Константин 106 16
Тараторин Александр 58 16
Демидов Сергей 129 16
Сычев Артем 79 15
Калинкин Алексей 16 15
Контемиров Юрий 32 15
Михалев Евгений 98 15
Карпунин Алексей 51 15
Нуйкин Андрей 50 15
Борисов Илья 27 15
Гущин Александр 17 15
Мусич Роман 28 15
Курбатов Владимир 35 15
Лысенко Юрий 33 14
Палей Лев 58 14
Горбатько Александр 105 14
Остапенко Григорий 28 14
Холкин Дмитрий 21 12
Пчелин Юрий 41 11
Дилбарян Павел 26 11
Россия - РФ - Российская федерация 166167 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Европа 24964 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
Европа Восточная 3138 7
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
Украина 7928 4
Грузия 1332 4
Монголия 382 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Казахстан - Республика 6048 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Израиль 2856 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 55
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 14
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 11
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 10
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 10
Экономический эффект 1342 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 9
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 9
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 249 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 6
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 6
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 3
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Импортозамещение - параллельный импорт 618 2
Clearing - Клиринг - безналичные расчёты между государствами, компаниями за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей 37 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 30
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АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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