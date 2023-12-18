НСПК в 2,5 раза ускорила обработку расчетов по картам с использованием российской Java Axiom JDK в части систем

НСПК для ряда процессов клиринга в рамках работы платежной системы «Мир» использует импортонезависимые Java-технологии Axiom JDK, разрабатываемые и поддерживаемые российскими инженерами с 25-летним опытом развития OpenJDK.

В 2,5 раза ускорилась обработка расчетов по картам платежной системы «Мир» при поддержке отечественной Java-платформы Axiom JDK – одним из элементов функционирования сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК). Это особенно важно накануне новогодних праздников. Ежедневно клиринг НСПК, оператора ПС «Мир», обрабатывает более 50 млн межбанковских транзакций по национальным платежным картам – столько же операций проходило в критические по нагрузке периоды 2021 г. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

Оптимизация и тестирование улучшений клиринга специалистами «Мир Plat.form» (ИТ-бренда НСПК) длились в течение двух месяцев. Среди обновлений – применение более производительных алгоритмов, например, быстрый поиск служебной метаинформации о карте по ее токену, эффективное использование серверных мощностей путем использования параллельной и конкурентной обработки транзакций. Помимо улучшений в программной части, выделены большие серверные мощности для системы, что в совокупности позволило увеличить количество обрабатываемых транзакций.

По мнению заместителя генерального директора Национальной системы платежных карт Владимира Трояновского, число карточных транзакций растет, в связи с чем появилась необходимость в оптимизации клиринга: «Основные задачи, которые стоят перед клиринговой системой, – обработка большого потока данных, точность расчетов и качество итоговых архивных данных. Изначально система проектировалась под одну нагрузку, но за последние несколько лет число операций по всем картам, в том числе по «Миру», постоянно увеличивается, наш рынок растет. Мы решили действовать на опережение и оптимизировали работу системы, чтобы она эффективно справлялась в условиях высоких нагрузок».

Для разработки высокопроизводительных, отказоустойчивых и технологичных информационных систем НСПК важен высокий уровень технической поддержки, которую предлагает команда Axiom JDK, а также экспертиза ее инженеров. Продукты Axiom JDK используются при создании сервисов в рамках работы ПС «Мир» и Системы быстрых платежей, в частности, для ряда процессов авторизации, клиринга, а также работы мобильных приложений. Высоконагруженные системы НСПК проводят более 2500 транзакций в секунду с отказоустойчивостью и доступностью на уровне 99,999%.

Axiom JDK — это доверенная Java-платформа мирового уровня на базе проекта OpenJDK. Она создана в концепции разработки безопасного ПО (РБПО), благодаря чему системы на ее основе защищены как на этапе построения, так и на протяжении всей эксплуатации. Для работы в текущих экономических условиях важно, что технологии Axiom JDK включены в реестр российского ПО, верифицированы на соответствие стандарту Java SE и обеспечивают бесшовную миграцию c зарубежных дистрибутивов. Инженеры Axiom JDK оказывают круглосуточную техническую поддержку, включая регулярные обновления, апдейты безопасности, реализацию требований российского законодательства и прогрессивных методов разработки.

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«Мы благодарим компанию НСПК за выбор. Доверие такого инновационного клиента – большая честь для нас. Это действительно один из крупнейших проектов импортозамещения национального значения. Среда Axiom JDK и сервер Java-приложений Libercat гарантируют безопасность, надежность, высокое качество разработки и поддержки Java-систем. Мы продолжим помогать заказчикам выполнять KPI по импортозамещению и повышать производительность и отказоустойчивость высоконагруженных систем. Опираясь на прогрессивные технологии и экспертизу Java-экспертов в России, ИТ-команды смогут обеспечивать непрерывность бизнеса и с достоинством отвечать на современные беспрецедентные вызовы», — отметил Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK.

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АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) – оператор платежной системы «Мир», операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей (СБП). Компания создана в июле 2014 г.. 100% акций НСПК принадлежит Банку России. Задачи НСПК – развитие российской системы платежных карт, обеспечение бесперебойности операций по картам «Мир» и картам международных платежных систем на территории России. С 2015 г. внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются в НСПК.

Команда Axiom JDK производит и поддерживает полный стек программных продуктов для разработки и исполнения Java приложений с обеспечением цифрового суверенитета. Это стандартизованный сервер приложений Libercat и семейство продуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других технологий. Продукты входят в реестр российского ПО и создаются в соответствии с концепцией разработки безопасного ПО (РБПО), что позволяет поддерживать защищенность систем на их основе как на этапе построения, так и на протяжении всего срока эксплуатации. Инженерная команда сформирована из разработчиков OpenJDK, которые имеют более 25 лет опыта развития платформы Java.