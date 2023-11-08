Платежный сервис «СБПэй» заработает на «Авроре»

«Национальная система платежных карт» (НСПК) и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) планируют продемонстрировать прототип платежного приложения «СБПэй» для работы на отечественной операционной системе «Аврора».

По словам заместителя генерального директора НСПК Владимира Трояновского, несмотря на корректность работы программного решения, компаниям еще предстоит доработать «СБПэй» под «Аврору» для его полноценного выхода в эксплуатацию:

«Пилотный проект проходит успешно. Уже сейчас версия «СБПэй» для операционной системы «Аврора» успешно работает в тестовом режиме. Наш сервис стал первым платежным решением, совместимым с отечественной ОС, и мы продолжим сотрудничество с ОМП по его дальнейшему развитию. Сегодня «СБПэй» продолжает набирать популярность для оплаты в торгово-сервисных предприятиях, к нему подключены сотни российских банков. Создание такого технологичного комплекса – важный шаг на пути к формированию альтернативы иностранным программным решениям».

«Мы последовательно придерживаемся концепции развития открытой национальной мобильной экосистемы, в которой есть роль и место для каждого успешного российского сервиса. Смартфон на «Авроре» предназначен в основном для корпоративного рынка, но мы нацелены также на пользователей, которым нужна настоящая безопасность и надежность платежных инструментов. Мы рады расширению экосистемы столь ценным и востребованным функционалом, он сделает жизнь наших пользователей удобнее и безопаснее», – сказал Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома».

После завершения пилотного проекта пользователям «Авроры» станет доступна бесконтактная оплата товаров и услуг с помощью NFC-табличек и QR-кодов. Приложение «СБПэй» обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря использованию современных технологий защиты информации, что особенно важно для основной аудитории российской мобильной операционной системы.