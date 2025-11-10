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Индексная книга (каталог) CNews*
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ФСБ РФ ЦИБ Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности Центр защиты информации и специальной связи

СОБЫТИЯ


10.11.2025 Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы 2
28.10.2025 Создателя Chronopay посадили на 10 лет 2
28.12.2024 Виктор Сердюк -

Виктор Сердюк, «ДиалогНаука»: Системный интегратор должен быть центром компетенций по ИБ для своих клиентов

 1
12.12.2024 Security Vision сертифицирована ФСБ России 1
02.10.2024 ЦИБИТ на CNews 2024 1
21.08.2024 Верховный суд не помог: Основателя Grouр-IB оставили отбывать срок 14 лет колонии по делу о государственной измене 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 2
24.10.2022 Атаковавшему «Аэрофлот» хакеру не вернули миллионы, изъятые из-за копеечных «шалостей» коллеги 2
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 4
10.03.2022 Арестован основатель Chronopay Павел Врублевский 1
02.03.2022 «Платформа EDSmart» – решение компании «Кворум» для работы с сообщениями в формате SWIFT в CПФС 2
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 2
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 2
25.06.2021 Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux 1
08.06.2021 Компания «Кворум». Получено заключение ЦЗИСС ФСБ России по проверке корректности встраивания АПК «Сигнатура-клиент» версии 6 в EDSmart (для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС) 1
14.04.2021 Курировать связь в Минцифры поставят вице-президента «Ростелекома» 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
11.02.2021 «Брокер сообщений» компании «Кворум» для взаимодействия с ФНС включен в реестр российского ПО 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 3
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 2
06.10.2020 Компания «Кворум». Альбом ISO20022 для Платежной системы Банка России. Новые возможности модуля EDSmart 1
10.07.2020 Сотрудница ФСБ запрашивала в базах ведомства и раздавала данные сотовых абонентов 2
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 3
30.04.2020 Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели 1
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 2
10.01.2020 Основатель российской киберполиции против новых ИТ-статей в Уголовном кодексе 2
08.01.2020 Основатель российской киберполиции: Почему интернет опаснее «Черкизона» 2
06.08.2019 ФСБ получила право разделегировать домены без суда 1
10.04.2019 Знаменитый хакер и экс-майор ФСБ получил шесть лет за госизмену 2
01.04.2019 Соратник осужденных экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» получил семь лет тюрьмы за госизмену 2
26.02.2019 Экс-сотрудники ФСБ и «Касперского» получили 22 года и 14 лет тюрьмы за госизмену 3
20.02.2019 Экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» хотят посадить на 20 лет за госизмену 4
30.11.2018 Рейтинг поставщиков ИБ-решений: рынок консолидируется 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
10.09.2018 ФСБ создала национальный центр кибербезопасности 1
09.07.2018 «Заморожены» счета Chronopay 3
13.02.2018 Российский офис SAP трудоустроил генерала ФСБ 3
13.10.2017 Экс-главного эксперта по киберпреступности в ФСБ осудили за взятку 4
06.07.2017 Лидер российских хакеров из «Шалтая-Болтая» получил срок 4

Публикаций - 82, упоминаний - 142

ФСБ РФ ЦИБ и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 30
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 28
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 12
Webmoney - Вебмани.Ру 547 11
Verisign 362 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
Oracle Corporation 7074 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 5
SAP SE 5601 5
Microsoft Corporation 25775 5
VK - Mail.ru Group 3602 4
Quorum - Кворум - 134 4
I-Defence 4 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
ИКС 538 3
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Yandex - Яндекс 9216 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 18 2
Информзащита 941 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Telegram Group 2940 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 2
Эшелон НПО 150 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 2
ДиалогНаука 271 2
Google LLC 12690 2
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 2
Spamhaus 40 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 28
Assist - Ассист 218 26
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 8
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ВТБ - ВТБ24 671 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
Альфа-Банк 1979 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Visa International 1993 2
Русагро Группа Компаний 379 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Газпром трансгаз 157 2
Union Card, NCC UC - Национальные кредитные карточки - Объединенная платежная система 6 2
Платина КБ 30 2
ВТБ - Почта Банк 514 1
Связной ГК 1401 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
BMW Group 482 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
РСХБ Страхование жизни 16 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Татнефть 243 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 64
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Судебная власть - Judicial power 2500 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 10
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Демократическая политическая партия США 122 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 59
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 34
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 23
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 17
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 14
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 10
Электронный билет - e-ticket 176 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
Стандартизация - Standardization 2339 6
Оповещение и уведомление - Notification 5945 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
Crutop 11 10
Rx-Promotion 12 8
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 6
SpamDot 11 6
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Quorum - Кворум Сигнатура СКАД - 7 5
Microsoft Windows 16882 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Google - Gmail 1021 4
Quorum - Кворум EDSmart - Система защищенного обмена документами - ЭДО 11 4
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 27 4
Spamit 14 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 31 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Porsche Cayenne - Кроссовер 16 2
Quorum - Кворум Брокер сообщений 36 2
Rx-Partners Affilate Programm 4 2
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 2
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 31 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 2
Linux OS 11533 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Врублевский Павел 105 30
Михайлов Сергей 58 29
Стоянов Руслан 37 17
Артимович Игорь 31 17
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