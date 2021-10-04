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ФСБ РФ ЦИБ
Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности
Центр защиты информации и специальной связи


04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
10.07.2020 Сотрудница ФСБ запрашивала в базах ведомства и раздавала данные сотовых абонентов 1
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 2
30.04.2020 Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели 1
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 2
10.01.2020 Основатель российской киберполиции против новых ИТ-статей в Уголовном кодексе 2
08.01.2020 Основатель российской киберполиции: Почему интернет опаснее «Черкизона» 2
06.08.2019 ФСБ получила право разделегировать домены без суда 1
10.04.2019 Знаменитый хакер и экс-майор ФСБ получил шесть лет за госизмену 2
01.04.2019 Соратник осужденных экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» получил семь лет тюрьмы за госизмену 2
26.02.2019 Экс-сотрудники ФСБ и «Касперского» получили 22 года и 14 лет тюрьмы за госизмену 2
20.02.2019 Экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» хотят посадить на 20 лет за госизмену 2
30.11.2018 Рейтинг поставщиков ИБ-решений: рынок консолидируется 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
10.09.2018 ФСБ создала национальный центр кибербезопасности 1
09.07.2018 «Заморожены» счета Chronopay 1
13.02.2018 Российский офис SAP трудоустроил генерала ФСБ 7
13.10.2017 Экс-главного эксперта по киберпреступности в ФСБ осудили за взятку 8
06.07.2017 Лидер российских хакеров из «Шалтая-Болтая» получил срок 4
03.03.2017 Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay 1
30.01.2017 Хакер, похищавший переписку высокопоставленных чиновников, арестован ФСБ 4
25.01.2017 «Лаборатория Касперского» открестилась от топ-менеджера, арестованного ФСБ 2
25.01.2017 Топ-менеджер «Касперского» арестован ФСБ 4
11.12.2015 Расследование: Как владелец Chronopay спас русского хакера от NASA 3
25.08.2014 Расследование: Как происходил передел рынка подпольной онлайн-фармацевтики 1
04.07.2014 Расследование: Кто стоял за крупнейшим анонимным банком Рунета 5
12.12.2013 Госдума разрешила ФСБ заниматься информационной безопасностью страны 1
04.09.2013 Откровения создателя российской киберполиции: О ловушке США и заговоре специалистов 1
11.07.2013 ФСБ раскрыла тайны следствия по Ddos-атаке «Аэрофлота» 1
05.07.2013 Атака на «Аэрофлот»: Как в «Касперском» изучали содержимое ноутбука хакеров 1
19.06.2013 Суд разрешил ФСБ читать личную переписку в Facebook 6
18.06.2013 Расследование: сколько стоила Ddos-атака на «Аэрофлот» 3
23.05.2013 В Москве стартовал форум по практической безопасности Positive Hack Days III 1
15.01.2013 Расследование: как владелец Chronopay пытался противостоять ФСБ 4
19.12.2012 Cyberplat наняла главного борца с хакерами 1
16.04.2010 «Инфосистемы Джет» подвели итоги работы по направлению ИБ за 2009 г. 4

Публикаций - 39, упоминаний - 89

ФСБ РФ ЦИБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 140 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 8
I-Defence 4 4
Verisign 59 4
Гарда Технологии 38 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 3
Webmoney 333 2
Microsoft Corporation 11168 2
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
Доверенная среда 8 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 223 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Эшелон НПО 56 1
Infosecurity - Инфосекьюрити 40 1
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 1
Свемел МВП - Swemel 23 1
Синтерра - Synterra 570 1
Анкад - Ancud 21 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
Spamhaus 15 1
SaveIT Group 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Информзащита 423 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
SAP SE 3220 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Samsung Electronics 5730 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Softline - Софтлайн 1475 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 7 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Acronis - Акронис 365 1
Крок 1221 1
Assist - Ассист 126 8
Аэрофлот 493 6
CyberPlat - КиберПлат 205 5
Уралсиб Банк 390 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Marshall Capital Partners 63 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 6 1
ВТБ24 583 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 22
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 6
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 5
МВД РФ Управление К 38 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Лефортовский районный суд города Москвы 5 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Хамовнический районный суд города Москвы 3 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Тушинский районный суд города Москвы 8 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Московский окружной Военный суд 1 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Администрация Президента РФ 269 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Счётная палата РФ 461 1
Правительство РФ 2208 1
Демократическая политическая партия США 36 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 5
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
Website - Вебсайт 118 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Microsoft Windows 10 6676 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Rx-Promotion 9 2
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 4 2
Crutop 8 2
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Apple macOS 934 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Microsoft Windows Live Hotmail 96 1
Spamdot.biz 4 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
Cialis - Сиалис - Средство лечения эректильной дисфункции 2 1
Михайлов Сергей 37 10
Врублевский Павел 75 9
Докучаев Дмитрий 14 7
Стоянов Руслан 30 6
Фомченков Георгий 9 5
Артимович Игорь 20 4
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 4
Артимович Дмитрий 19 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Пермяков Максим 22 3
Мирошников Борис 29 3
Ивашко Андрей 3 3
Жаров Александр 165 2
Кисляков Евгений 83 2
Дворкович Аркадий 169 2
Любимов Юрий 2 1
Нечовод Дмитрий 2 1
Ступин Дмитрий 2 1
Гусев Игорь 8 1
Сушкевич Антон 56 1
Белановский Владимир 8 1
Скорик Владимир 2 1
Маурин Владимир 1 1
Гусак Александр 1 1
Патрушев Николай 15 1
Жиленков Михаил 1 1
Котюков Михаил 7 1
Шерейкин Максим 15 1
Герасимов Андрей 21 1
Текслер Алексей 18 1
Солодовников Кирилл 3 1
Турчак Андрей 14 1
Ralsky Alan - Ральски Алан 1 1
Севостьянов Александр 2 1
Четвернин Алексей 651 1
Плотко Сергей 4 1
Воробьев Артем 14 1
Топилин Максим 6 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Мальцев Станислав 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 19
Украина 3398 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Канада - Нью-Денвер 4 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 3
Канада 1311 3
Индия - Республика 2181 3
Азия - Азиатский регион 1525 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - Калининградская область - Гусев 56 2
США - Иллинойс 75 2
США - Аризона 97 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Америка 466 2
Армения - Республика 690 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Европа 3788 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Южная Африка 159 1
Таиланд - Королевство 363 1
Таджикистан - Республика 439 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Рязанская область 315 1
Испания - Королевство 1258 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Бельгия - Королевство 399 1
Россия - Барнаул 363 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 13
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
Цензура - Свобода слово 1 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 359 1
WikiLeaks 106 1
Wikipedia - Википедия 279 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
CNews Analytics 1991 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
Высшая школа КГБ СССР 2 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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