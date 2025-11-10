Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФСБ РФ ЦИБ Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности Центр защиты информации и специальной связи
СОБЫТИЯ
Публикаций - 82, упоминаний - 142
ФСБ РФ ЦИБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Врублевский Павел 105 30
|Михайлов Сергей 58 29
|Стоянов Руслан 37 17
|Артимович Игорь 31 17
|Докучаев Дмитрий 20 16
|Артимович Дмитрий 45 14
|Пермяков Максим 31 14
|Артимовичи (братья) 23 12
|Гусев Игорь 19 10
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 9
|Фомченков Георгий 9 8
|Дадинский Сергей 11 8
|Мирошников Борис 63 6
|Сачков Илья 126 5
|Лунина Наталья 8 5
|Нечовод Дмитрий 5 4
|Мальцев Станислав 6 4
|Кабаенков Юрий 5 4
|Путин Владимир 3454 4
|Мишустин Михаил 787 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Ивашко Андрей 5 3
|Герасимов Андрей 25 3
|Жиленков Михаил 3 3
|Ступин Дмитрий 5 3
|Котов Сергей 17 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Ельцин Борис. 99 3
|Фомченков Григорий 3 3
|Заколупина Марина 8 3
|Курочкина Анастасия 4 3
|Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 3
|Соколов Алексей 137 2
|Носков Константин 241 2
|Жаров Александр 183 2
|Кисляков Евгений 93 2
|Белоусов Андрей 149 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Иванов Сергей 405 2
|Голикова Татьяна 57 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.