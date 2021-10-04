Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФСБ РФ ЦИБ
Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности
Центр защиты информации и специальной связи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 89
ФСБ РФ ЦИБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Михайлов Сергей 37 10
|Врублевский Павел 75 9
|Докучаев Дмитрий 14 7
|Стоянов Руслан 30 6
|Фомченков Георгий 9 5
|Артимович Игорь 20 4
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 4
|Артимович Дмитрий 19 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Пермяков Максим 22 3
|Мирошников Борис 29 3
|Ивашко Андрей 3 3
|Жаров Александр 165 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Любимов Юрий 2 1
|Нечовод Дмитрий 2 1
|Ступин Дмитрий 2 1
|Гусев Игорь 8 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Белановский Владимир 8 1
|Скорик Владимир 2 1
|Маурин Владимир 1 1
|Гусак Александр 1 1
|Патрушев Николай 15 1
|Жиленков Михаил 1 1
|Котюков Михаил 7 1
|Шерейкин Максим 15 1
|Герасимов Андрей 21 1
|Текслер Алексей 18 1
|Солодовников Кирилл 3 1
|Турчак Андрей 14 1
|Ralsky Alan - Ральски Алан 1 1
|Севостьянов Александр 2 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Плотко Сергей 4 1
|Воробьев Артем 14 1
|Топилин Максим 6 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Мальцев Станислав 4 1
|CNews Analytics 1991 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
|CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
|Высшая школа КГБ СССР 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru