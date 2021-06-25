Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux

ГК Astra Linux, разработчик защищенных операционных систем и платформ виртуализации, и системный интегратор «Центр информационной безопасности» (ООО «ЦИБ») сообщают о создании для казенного учреждения здравоохранения Республики Алтай «Медицинский информационно-аналитический центр» (КУЗ РА «МИАЦ») новых вычислительных мощностей основного и резервного центров обработки данных на базе защищенного программного комплекса «Средства виртуализации «Брест» (ПК СВ «Брест), а также 690 АРМ сотрудников с ОС Astra Linux Special Edition и Astra Linux Common Edition.

До внедрения ПО Astra Linux ИТ-инфраструктура МИАЦ была выстроена на базе ОС Windows, что, как оказалось, сопряжено с рядом рисков и затруднений. Ее работоспособность зависела от зарубежных вендоров, а риски уязвимостей серверов и АРМ под Windows были высоки. Рабочие места сотрудников организации объединены в закрытую сеть, поэтому на них не было возможности обновлять ОС, при этом ряд государственных информационных систем, необходимых персоналу МИАЦ, не поддерживает старые версии Windows. Кроме этого, в инфраструктуре АРМ были проблемы с интеграцией СЗИ и ОС, а применение зарубежного проприетарного ПО делало невозможным прохождение аттестации по требованиям безопасности ФСТЭК.

Помимо инсталляции и настройки новых решений, в ходе работ эксперты ООО «ЦИБ» преодолели ряд препятствий, затруднявших модернизацию системы. В частности, были успешно разрешены вопросы, связанные с качеством и корректностью работы драйверов под Linux. Кроме того, оказалось, что у Windows-администраторов нет знаний, которые нужны, чтобы обеспечить автоматизированное управление конфигурациями АРМ в среде Linux. Информация о средствах, позволяющих решить эту задачу, на сегодняшний день в русифицированном и документированном виде отсутствует, и специалисты ООО «ЦИБ» взяли на себя разработку соответствующих инструментов и методологии.

В результате проведенной модернизации в МИАЦ была выстроена распределенная защищенная среда виртуализации с использованием ПК СВ «Брест» и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition, а также развернут парк рабочих мест под управлением Astra Linux Common Edition. Интеграция СЗИ заказчика с российской ОС на серверах и АРМ прошла успешно, что позволило подготовить ИТ-систему к аттестации по требованиям ФСТЭК. Кроме того, для МИАЦ были установлен и настроен ряд других импортонезависимых программных продуктов, совместимых с ПО Astra Linux. В их числе «БАРС.ЛИС» для автоматизации лабораторной диагностики, ПО «Своды» от АО «БАРС Груп» для отчетности, созданная в ГК «Нетрика» система «Телемедицина» для дистанционного консультирования, а также «Координационно-информационная система скорой медицинской помощи», разработанная в компании «КИ системы», сервис для управления электронной очередью производства «AT Consulting центр» и др.