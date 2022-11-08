БАРС Груп
Компания «БАРС Груп» – российский производитель ИТ-решений и экспертный центр в сфере государственной и корпоративной информатизации. Основана в 1992 г. Входит в состав Национального центра информатизации ГК «Ростех» с 2016г. Головной офис расположен в Москве, открыты офисы в Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иннополисе и др
|08.11.2022
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Клиентам «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной «упрощенки»
В системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Ак барс бизнес драйв» для клиентов малого и среднего бизнеса «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Им могут воспользоваться клиенты бан
|22.09.2022
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Более 800 ИТ-специалистов России приняли участие в конференции Up!Date от «БАРС Груп»
обытия региона прошла масштабная образовательная конференция Up!Date, организованная при поддержке «БАРС Груп» (входит в Госкорпорацию Ростех). Up!Date собрал на своей площадке более 800 ИТ-спе
|14.09.2022
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«Своды» 5.1.1: еще один шаг в сторону расширения аналитических возможностей системы
Компания «БАРС груп» (входит в госкорпорацию «Ростех») обновила решение для сбора отчетности «Своды» до
|04.08.2022
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Решение для анализа данных «БАРС груп» совместимо с «Ред ОС»
Российские разработчики «БАРС груп» и «Ред софт» подтвердили совместимость платформы бизнес-аналитики Alpha BI с опера
|26.04.2022
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«Ак барс дом» начал работу с разработчиком платформы Ujin
Российская компания «Юникорн», разработчик платформы Ujin, начала сотрудничество с девелопером «Ак барс дом». «Ак барс дом» не просто проектирует, строит и продает квартиры, но и развивает комфортную среду для жизни на территории своих комплексов, и имея свою управляющую компанию «Все
|22.04.2022
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Повышение уровня безопасности и расширение аналитического инструментария – ключевые обновления «Сводов» 5.1
В 2022 г. компания «Барс груп» (дочерняя компания Национального центра информатизации, входит в госкорпорацию «Ро
|14.04.2022
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«Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI
«Барс груп» (дочерняя компания «Национального центра информатизации», входит в госкорпорацию «
|09.09.2021
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ЦСИ ФМБА и «Барс груп» объявили о сотрудничестве
Центр стратегических инициатив ФМБА (ЦСИ ФМБА) и «Барс груп» стали партнерами. Договор о взаимном сотрудничестве организаций 7 сентября 2021 г.
|26.08.2021
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«Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» до версии 5.0
«Барс груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в Госкорпорацию Рос
|26.08.2021
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«Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды»
«Барс груп» (дочерняя компания «Национального центра информатизации», входит в госкорпорацию «
|15.07.2021
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Платформа BarsUp.Net от «Барс груп» расширила возможности в разработке
«Барс груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в госкорпорацию Рос
|24.06.2021
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Телемедицинские консультации стали доступны в Саратовской области
В Саратовской области запущен сервис телемедицинских консультаций, разработчиком которого является «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (НЦИ, входит в госкорпораци
|23.06.2021
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«БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС»
«БАРС Груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в Госкорпорацию Рос
|16.06.2021
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«Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy
«Ак барс банк» упростил обработку данных в ипотечном кредитовании и ускорил этот процесс благодаря технологиям Abbyy – разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа
|08.06.2021
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«БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами
«БАРС груп» и компания «Первый электронный рецепт» объединяют усилия для создания совместных п
|15.04.2021
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«Барс груп» и ПИМУ запустили курсы для повышения ИТ-компетенций у студентов-медиков
«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» (НЦИ, входит в госкорпора
|13.04.2021
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«Базальт СПО» и «Барс груп» создали российскую среду сборки прикладных решений
«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (НЦИ, входит в госкорпораци
|12.04.2021
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В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп»
Программный комплекс «БАРС.Бюджет Онлайн» стал 81 решением компании «БАРС груп», дочерней компании Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, внесе
|11.02.2021
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«Барс груп» и «Ред софт» обеспечили технологическую совместимость Barsup.net и «Ред ОС»
«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», и
|25.12.2020
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«Барс груп» и НТЦ ИТ «РОСА» протестировали совместимость своих продуктов
«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и НТЦ
|27.11.2020
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Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ
в рейтинга поставщиков ИТ в здравоохранение по итогам 2019 г. составила ₽7,3 млрд. На первом месте «Барс Груп» — в 2019 г. компания заработала в этом сегменте ₽1,3 млрд. В списке продуктов «
|25.11.2020
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«Барс груп» и «ЯКласс» успешно интегрировали свои образовательные решения
«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, успеш
|17.11.2020
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«Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет»
«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», о
|30.10.2020
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«Электронная похозяйственная книга» от «БАРС Груп» внесена в реестр отечественного ПО
«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации Госкорпорации «Ростех», зар
|09.10.2020
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«Ред софт» и «Барс груп» протестировали продукты для создания автоматизированных рабочих мест в медучреждениях
«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и «Ре
|05.10.2020
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На платформе Barsup.net появилась возможность создавать мобильные приложения
«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», д
|17.09.2020
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«Барс груп» запустила модуль «Образовательная витрина»
«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации Ростех, раз
|14.09.2020
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Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux
ерационных систем и средств виртуализации, и дочерняя компания Национального центра информатизации «Барс Груп» сообщили об успешном завершении испытаний совместимости медицинской информационной
|03.09.2020
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«Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI
«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, выпустила серию обновлений своей платформы бизнес-аналитики Alpha BI. В нее вошли релизы продукта, в которых был сделан упор н
|02.09.2020
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«Ак Барс Банк» оптимизировал подготовку налоговой отчетности по собственным операциям на финансовых рынках при поддержке «Диасофт»
«Ак Барс Банк» и «Диасофт» автоматизировали расчет налога на прибыль по всем видам собственных операций банка на финансовых рынках: операции на рынке ценных бумаг, деривативов, межбанковских кредит
|26.08.2020
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«Барс Груп» повышает качество приложений на платформе BarsUp.Net
На технологической платформе BarsUp.Net «Барс Груп», дочерней компании Национального центра информатизации госкорпорации «Ростех», поя
|20.08.2020
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«БАРС Груп» и Astra Linux подписали соглашение о сотрудничестве
«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации Госкорпорации Ростех, подписала партнерское соглашение с ГК Astra Linux, российским производителем операционных систем и платфо
|11.08.2020
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«Барс груп» цифровизировала управление нацпроектами в Нижнем Новгороде
«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации госкорпорации «Ростех», вне
|04.08.2020
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«Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в реестр отечественного ПО
Решение «Барс Груп», дочерней компании Национального центра информатизации, «Барс.Сельское хозяйство –
|25.06.2020
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«Барс Груп» выпустила новую версию платформы «Своды»
«Барс Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, выпустила новую версию одн
|11.06.2020
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Системы «Барс груп» интегрированы с системой управления профнавигацией «Профилум»
«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и «Пр
|26.05.2020
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Ак Барс Банк и APIBank запустили банковский сервис для LetyShops
Ак Барс Банк и APIBank объявили о запуске банковского кэшбэк-сервиса для LetyShops, который предлагает пользователям получить банковскую карту под брендом LetyBank. Выпуск и обслуживание карт осущ
|26.05.2020
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В системе для контрольно-надзорной деятельности от «Барс груп» появились новые функции
«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, разработала для государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деят
|20.05.2020
|Ак Барс Банк присоединился к федеральному проекту «Цифровой профиль»
|29.04.2020
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Структура Ростеха начала внедрять в регионах системы мониторинга пациентов с COVID-19
«Барс Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации госкорпорации «Ростех», раз
БАРС Груп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ахмеров Тимур 86 86
|Ибрагимов Рустем 21 19
|Никифоров Николай 1172 18
|Путин Владимир 2835 13
|Младшев Анатолий 12 12
|Ахмерова Галина 10 10
|Суслов Константин 23 9
|Вахрушев Дмитрий 8 8
|Свердлов Денис 191 8
|Бровко Василий 52 7
|Полухин Александр 7 7
|Соловьев Владимир 104 7
|Медведев Дмитрий 1636 7
|Ибрагимов Камиль 7 7
|Слизень Виталий 242 7
|Бойко Елена 152 7
|Газизов Камиль 67 7
|Скворцова Вероника 68 6
|Штыкова Елена 6 6
|Семенов Александр 124 6
|Минниханов Рустам 108 6
|Гусев Александр 31 6
|Попов Алексей 330 6
|Солодухин Константин 117 6
|Чемезов Сергей 137 6
|Валеев Рафаэль 11 6
|Метелев Сергей 7 5
|Коробова Анна 25 5
|Сапельников Сергей 109 5
|Ивакин Роман 57 5
|Гридин Игорь 6 5
|Карпунина Ирина 4 4
|Рейман Леонид 1033 4
|Василенко Александр 87 4
|Островский Владимир 25 4
|Аникин Леонид 61 4
|Орловский Виктор 353 4
|Зорин Александр 51 4
|Зезюлинский Николай 23 4
|Натрусов Артем 224 4
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