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БАРС Груп

БАРС Груп

Компания «БАРС Груп» – российский производитель ИТ-решений и экспертный центр в сфере государственной и корпоративной информатизации. Основана в 1992 г. Входит в состав Национального центра информатизации ГК «Ростех» с 2016г. Головной офис расположен в Москве, открыты офисы в Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иннополисе и др


08.11.2022 Клиентам «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной «упрощенки»

В системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Ак барс бизнес драйв» для клиентов малого и среднего бизнеса «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Им могут воспользоваться клиенты бан
22.09.2022 Более 800 ИТ-специалистов России приняли участие в конференции Up!Date от «БАРС Груп»

обытия региона прошла масштабная образовательная конференция Up!Date, организованная при поддержке «БАРС Груп» (входит в Госкорпорацию Ростех). Up!Date собрал на своей площадке более 800 ИТ-спе
14.09.2022 «Своды» 5.1.1: еще один шаг в сторону расширения аналитических возможностей системы

Компания «БАРС груп» (входит в госкорпорацию «Ростех») обновила решение для сбора отчетности «Своды» до
04.08.2022 Решение для анализа данных «БАРС груп» совместимо с «Ред ОС»

Российские разработчики «БАРС груп» и «Ред софт» подтвердили совместимость платформы бизнес-аналитики Alpha BI с опера
26.04.2022 «Ак барс дом» начал работу с разработчиком платформы Ujin

Российская компания «Юникорн», разработчик платформы Ujin, начала сотрудничество с девелопером «Ак барс дом». «Ак барс дом» не просто проектирует, строит и продает квартиры, но и развивает комфортную среду для жизни на территории своих комплексов, и имея свою управляющую компанию «Все
22.04.2022 Повышение уровня безопасности и расширение аналитического инструментария – ключевые обновления «Сводов» 5.1

В 2022 г. компания «Барс груп» (дочерняя компания Национального центра информатизации, входит в госкорпорацию «Ро
14.04.2022 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI

«Барс груп» (дочерняя компания «Национального центра информатизации», входит в госкорпорацию «
09.09.2021 ЦСИ ФМБА и «Барс груп» объявили о сотрудничестве

Центр стратегических инициатив ФМБА (ЦСИ ФМБА) и «Барс груп» стали партнерами. Договор о взаимном сотрудничестве организаций 7 сентября 2021 г.
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» до версии 5.0

«Барс груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в Госкорпорацию Рос
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды»

«Барс груп» (дочерняя компания «Национального центра информатизации», входит в госкорпорацию «
15.07.2021 Платформа BarsUp.Net от «Барс груп» расширила возможности в разработке

«Барс груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в госкорпорацию Рос
24.06.2021 Телемедицинские консультации стали доступны в Саратовской области

В Саратовской области запущен сервис телемедицинских консультаций, разработчиком которого является «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (НЦИ, входит в госкорпораци
23.06.2021 «БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС»

«БАРС Груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в Госкорпорацию Рос
16.06.2021 «Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy

«Ак барс банк» упростил обработку данных в ипотечном кредитовании и ускорил этот процесс благодаря технологиям Abbyy – разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа
08.06.2021 «БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами

«БАРС груп» и компания «Первый электронный рецепт» объединяют усилия для создания совместных п
15.04.2021 «Барс груп» и ПИМУ запустили курсы для повышения ИТ-компетенций у студентов-медиков

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» (НЦИ, входит в госкорпора
13.04.2021 «Базальт СПО» и «Барс груп» создали российскую среду сборки прикладных решений

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (НЦИ, входит в госкорпораци
12.04.2021 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп»

Программный комплекс «БАРС.Бюджет Онлайн» стал 81 решением компании «БАРС груп», дочерней компании Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, внесе
11.02.2021 «Барс груп» и «Ред софт» обеспечили технологическую совместимость Barsup.net и «Ред ОС»

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», и
25.12.2020 «Барс груп» и НТЦ ИТ «РОСА» протестировали совместимость своих продуктов

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и НТЦ
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ

в рейтинга поставщиков ИТ в здравоохранение по итогам 2019 г. составила ₽7,3 млрд. На первом месте «Барс Груп» — в 2019 г. компания заработала в этом сегменте ₽1,3 млрд. В списке продуктов «
25.11.2020 «Барс груп» и «ЯКласс» успешно интегрировали свои образовательные решения

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, успеш
17.11.2020 «Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет»

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», о
30.10.2020 «Электронная похозяйственная книга» от «БАРС Груп» внесена в реестр отечественного ПО

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации Госкорпорации «Ростех», зар
09.10.2020 «Ред софт» и «Барс груп» протестировали продукты для создания автоматизированных рабочих мест в медучреждениях

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и «Ре
05.10.2020 На платформе Barsup.net появилась возможность создавать мобильные приложения

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», д
17.09.2020 «Барс груп» запустила модуль «Образовательная витрина»

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации Ростех, раз
14.09.2020 Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux

ерационных систем и средств виртуализации, и дочерняя компания Национального центра информатизации «Барс Груп» сообщили об успешном завершении испытаний совместимости медицинской информационной
03.09.2020 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, выпустила серию обновлений своей платформы бизнес-аналитики Alpha BI. В нее вошли релизы продукта, в которых был сделан упор н
02.09.2020 «Ак Барс Банк» оптимизировал подготовку налоговой отчетности по собственным операциям на финансовых рынках при поддержке «Диасофт»

«Ак Барс Банк» и «Диасофт» автоматизировали расчет налога на прибыль по всем видам собственных операций банка на финансовых рынках: операции на рынке ценных бумаг, деривативов, межбанковских кредит
26.08.2020 «Барс Груп» повышает качество приложений на платформе BarsUp.Net

На технологической платформе BarsUp.Net «Барс Груп», дочерней компании Национального центра информатизации госкорпорации «Ростех», поя
20.08.2020 «БАРС Груп» и Astra Linux подписали соглашение о сотрудничестве

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации Госкорпорации Ростех, подписала партнерское соглашение с ГК Astra Linux, российским производителем операционных систем и платфо
11.08.2020 «Барс груп» цифровизировала управление нацпроектами в Нижнем Новгороде

«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации госкорпорации «Ростех», вне
04.08.2020 «Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в реестр отечественного ПО

Решение «Барс Груп», дочерней компании Национального центра информатизации, «Барс.Сельское хозяйство –
25.06.2020 «Барс Груп» выпустила новую версию платформы «Своды»

«Барс Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, выпустила новую версию одн
11.06.2020 Системы «Барс груп» интегрированы с системой управления профнавигацией «Профилум»

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и «Пр
26.05.2020 Ак Барс Банк и APIBank запустили банковский сервис для LetyShops

Ак Барс Банк и APIBank объявили о запуске банковского кэшбэк-сервиса для LetyShops, который предлагает пользователям получить банковскую карту под брендом LetyBank. Выпуск и обслуживание карт осущ
26.05.2020 В системе для контрольно-надзорной деятельности от «Барс груп» появились новые функции

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, разработала для государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деят
20.05.2020 Ак Барс Банк присоединился к федеральному проекту «Цифровой профиль»

29.04.2020 Структура Ростеха начала внедрять в регионах системы мониторинга пациентов с COVID-19

«Барс Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации госкорпорации «Ростех», раз

Публикаций - 523, упоминаний - 853

БАРС Груп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 385 157
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2923 110
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10376 70
Microsoft Corporation 23822 25
Oracle Corporation 6413 21
Крок - Croc 1735 21
7324 20
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1225 19
SAP SE 5003 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7314 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1553 16
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 969 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10010 16
Прогноз 1686 15
Корус Консалтинг ГК 1122 15
ФОРС - Центр разработки 580 14
N3 Group - Netrika - Нетрика 126 13
NVision Group - Энвижн Груп 673 13
Восход ФГБУ НИИ 610 12
Сван 25 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1913 12
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 45 12
IBM - International Business Machines Corp 9275 12
Google LLC 11177 11
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 33 11
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 26 11
Yandex - Яндекс 6059 10
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6463 10
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 144 10
СП.АРМ 30 9
VMware 2196 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8218 9
Softline - Софтлайн 2224 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4344 8
Ростелеком - РТЛабс 161 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1019 8
СевенПро - 7Pro - Регионком 40 7
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 321 7
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 24 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1379 6
Ак Барс Банк 253 79
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6159 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6349 16
Почта России ПАО 2057 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1794 12
Ростех - Вертолеты России 161 11
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2520 8
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 634 8
Visa International 1895 8
Societe Generale - Росбанк АКБ 541 8
Татэнерго 43 7
Синара Банк - СКБ-банк 148 7
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 167 7
Альфа-Банк 1635 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 943 7
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 26 6
НСПК - Национальная система платежных карт 651 6
ГПБ - Газпромбанк 972 6
Лента - Сеть розничной торговли 1799 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 858 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 597 5
ПСБ - Промсвязьбанк 755 5
РЖД - Российские железные дороги 1690 5
Совкомбанк ПАО 218 5
МКБ - Московский кредитный банк 461 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 363 4
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 86 4
Газпром ПАО 1192 4
ЯКласс 60 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 307 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 312 4
АБ Россия - Акционерный банк Россия 82 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6737 4
Qiwi 951 4
X5 Group 868 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 431 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 729 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1291 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18577 131
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9734 61
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1234 42
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5401 41
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1714 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2549 28
Президент Российской Федерации 3860 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3112 21
Федеральное казначейство России 1617 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2822 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3939 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1082 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2483 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1239 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1278 13
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 253 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1622 11
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 105 11
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 143 10
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1224 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3119 10
Фонд капитального ремонта 25 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 717 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2924 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 295 9
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 416 7
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3097 7
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 98 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1577 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 551 6
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 140 6
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 123 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 716 6
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 71 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2068 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2045 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 132 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 318 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2455 5
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 4
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 258 2
ASF - Apache Software Foundation 106 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 2
Linux Foundation 175 1
АФТ - Ассоциация Финтех 68 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 253 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 480 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55959 367
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41464 147
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27032 141
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18237 85
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13591 78
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9558 70
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13807 64
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3877 62
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11334 58
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10430 52
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26716 49
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9849 49
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10556 44
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8823 43
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22740 38
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9574 35
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11297 35
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6127 33
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5397 32
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8410 32
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4499 32
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6219 29
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17805 26
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13810 26
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1370 25
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3141 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21237 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8926 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3657 20
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией - сервис дистанционного (удалённого) мониторинга и сопровождения пациентов 1054 19
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1177 19
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5091 18
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2608 18
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 333 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8660 17
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11900 17
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Барс.Образование 34 30
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Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 202 11
Google Play - Google Store - Android Market 3057 10
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 108 10
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 403 10
Microsoft Office Excel 1102 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 814 9
Apple - App Store 2691 9
Microsoft Windows 14758 9
Ак Барс Бизнес Онлайн - АК Барс Online 9 8
Барс.Образование-Электронная школа 29 8
Apple iPhone 6 6319 7
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 7
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 73 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 42 6
Минстрой РФ - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 10 6
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 35 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 213 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4838 6
ЕМИАС Электронный рецепт 78 6
Microsoft SQL Server 1503 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2556 5
Microsoft Azure 1340 5
Microsoft Office 3528 5
Ахмеров Тимур 86 86
Ибрагимов Рустем 21 19
Никифоров Николай 1172 18
Путин Владимир 2835 13
Младшев Анатолий 12 12
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Суслов Константин 23 9
Вахрушев Дмитрий 8 8
Свердлов Денис 191 8
Бровко Василий 52 7
Полухин Александр 7 7
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Россия - СФО - Новосибирск 3840 7
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Россия - ЮФО - Республика Крым 802 7
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 973 7
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25224 123
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РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 12 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 24 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 9 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 40 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 40 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
КФУ - НИИ ММ - Институт математики и механики имени Н.И.Лобачевского - НИИММ - Научно-исследовательский институт математики и механики имени Н.Г. Чеботарёва 2 1
Государственный Русский музей 42 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 19 1
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МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 5 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 155 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 5 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 39 1
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения- Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения - 21 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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