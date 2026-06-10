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БАРС Груп
Компания «БАРС Груп» – российский производитель ИТ-решений и экспертный центр в сфере государственной и корпоративной информатизации. Основана в 1992 г. Входит в состав Национального центра информатизации ГК «Ростех» с 2016г. Головной офис расположен в Москве, открыты офисы в Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иннополисе и др
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 158 дел, на cумму 9 211 513 273 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|10.06.2026
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Сургут перевел управление социально-экономическими показателями в единый цифровой контур на базе «БАРС.Web-Своды»
правления данными на базе «БАРС.Web-Своды», заменив разрозненную работу с таблицами и документами централизованной моделью сбора, проверки и хранения информации. Об этом CNews сообщили представители «БАРС Груп». До начала проекта данные формировались в различных подразделениях и хранились в отдельных Excel-файлах, шаблонах и служебной переписке. Единые правила расчёта, ответственные за веде
|14.05.2026
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Университет Иннополис договорился о подготовке ИТ-специалистов с «БАРС Груп»
Российский ИТ-вуз заключил соглашение о сотрудничестве с разработчиком отечественных цифровых решений «БАРС Груп». Среди запланированных проектов — стажировки, подготовка ИТ-специалистов и другое. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Соглашение с «БАРС Груп» предус
|25.12.2025
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«Ростех» с боем избавился от блок-пакета гигантской ИТ-компании. Доля принудительно возвращена основателю
й центр информатизации» (НЦИ) — вернула 25% плюс 1 акцию в гигантской ИТ-компании из Татарстана АО «Барс груп» (выручка за 2024 г. 5,4 млрд руб.) ее основателю Тимуру Ахмерову. Точку в деле пос
|17.12.2025
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Подтверждена совместимость Picodata Radix и «БАРС.Web-Своды»
стем Picodata Radix совместим с информационно-аналитической системой «БАРС.Web-Своды». Это подтвердили результаты испытаний, проведенных специалистами компаний Picodata (входит в группу Arenadata) и «БАРС Груп». Соответствующий сертификат был выдан 1 декабря 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Arenadata. Совместимость двух решений открывает новые возможности для заказчиков: интегра
|11.08.2025
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«БАРС Груп» выпустила Alpha BI 5.8.1: автоматизированный ввод дат и времени, автосинхронизация представлений
Компания «БАРС Груп» представила обновление корпоративной BI-платформы Alpha BI 5.8.1. Новая версия вкл
|25.06.2025
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Alpha BI 5.8.0: «БАРС Груп» представила обновление аналитической платформы с расширенными возможностями визуализации и настройки производительности
Компания «БАРС Груп» объявила о выходе новой версии Alpha BI 5.8.0 — платформы бизнес-аналитики, ориент
|26.12.2024
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Prof-IT Group и «Барс Груп» объявили о партнерстве
Компания Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, и холдинг «Барс Груп» объявили о партнерстве по внедрению решений для автоматизации бизнес-процессов. Повышение производственной эффективности — одна из ключевых задач, которая всегда встает перед руковод
|25.07.2024
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Подтверждена совместимость программы «Барс.Здравоохранение-МИС» и ключевых носителей «Рутокен»
Компании «Актив» и «Барс Груп» протестировали и подтвердили корректность совместной работы программы для ЭВМ «Бар
|23.05.2024
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«Барс Груп» представила цифровую систему для управления промышленными предприятиями «Барс Фабрика»
Компания «Барс Груп» госкорпорации «Ростех» представила цифровую систему для управления промышленными п
|25.01.2024
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«Ак Барс Дом»: более 85% объемов работ можно получить из ТИМ-модели с помощью Tangl
Девелоперская компания «АБД» (бренд «Ак Барс Дом») завершила пилотный проект по использованию платформы Tangl, который позволил максимально автоматизировать получение объемов работ по проекту и подтвердить производственную гипотезу.
|07.04.2023
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«Барс груп» автоматизирует выдачу субсидий ресурсоснабжающим организациям в северных регионах
«Барс груп» внедрила систему расчета субсидий предприятиям жилищно-коммунального комплекса в Я
|08.11.2022
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Клиентам «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной «упрощенки»
В системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Ак барс бизнес драйв» для клиентов малого и среднего бизнеса «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Им могут воспользоваться клиенты бан
|22.09.2022
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Более 800 ИТ-специалистов России приняли участие в конференции Up!Date от «БАРС Груп»
обытия региона прошла масштабная образовательная конференция Up!Date, организованная при поддержке «БАРС Груп» (входит в Госкорпорацию Ростех). Up!Date собрал на своей площадке более 800 ИТ-спе
|04.08.2022
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Решение для анализа данных «БАРС груп» совместимо с «Ред ОС»
Российские разработчики «БАРС груп» и «Ред софт» подтвердили совместимость платформы бизнес-аналитики Alpha BI с опера
|26.04.2022
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«Ак барс дом» начал работу с разработчиком платформы Ujin
Российская компания «Юникорн», разработчик платформы Ujin, начала сотрудничество с девелопером «Ак барс дом». «Ак барс дом» не просто проектирует, строит и продает квартиры, но и развивает комфортную среду для жизни на территории своих комплексов, и имея свою управляющую компанию «Все
|22.04.2022
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Повышение уровня безопасности и расширение аналитического инструментария – ключевые обновления «Сводов» 5.1
В 2022 г. компания «Барс груп» (дочерняя компания Национального центра информатизации, входит в госкорпорацию «Ро
|14.04.2022
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«Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI
«Барс груп» (дочерняя компания «Национального центра информатизации», входит в госкорпорацию «
|09.09.2021
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ЦСИ ФМБА и «Барс груп» объявили о сотрудничестве
Центр стратегических инициатив ФМБА (ЦСИ ФМБА) и «Барс груп» стали партнерами. Договор о взаимном сотрудничестве организаций 7 сентября 2021 г.
|26.08.2021
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«Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» до версии 5.0
«Барс груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в Госкорпорацию Рос
|26.08.2021
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«Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды»
«Барс груп» (дочерняя компания «Национального центра информатизации», входит в госкорпорацию «
|15.07.2021
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Платформа BarsUp.Net от «Барс груп» расширила возможности в разработке
«Барс груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в госкорпорацию Рос
|24.06.2021
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Телемедицинские консультации стали доступны в Саратовской области
В Саратовской области запущен сервис телемедицинских консультаций, разработчиком которого является «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (НЦИ, входит в госкорпораци
|23.06.2021
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«БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС»
«БАРС Груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в Госкорпорацию Рос
|16.06.2021
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«Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy
«Ак барс банк» упростил обработку данных в ипотечном кредитовании и ускорил этот процесс благодаря технологиям Abbyy – разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа
|08.06.2021
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«БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами
«БАРС груп» и компания «Первый электронный рецепт» объединяют усилия для создания совместных п
|15.04.2021
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«Барс груп» и ПИМУ запустили курсы для повышения ИТ-компетенций у студентов-медиков
«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» (НЦИ, входит в госкорпора
|13.04.2021
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«Базальт СПО» и «Барс груп» создали российскую среду сборки прикладных решений
«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (НЦИ, входит в госкорпораци
|12.04.2021
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В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп»
Программный комплекс «БАРС.Бюджет Онлайн» стал 81 решением компании «БАРС груп», дочерней компании Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, внесе
|11.02.2021
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«Барс груп» и «Ред софт» обеспечили технологическую совместимость Barsup.net и «Ред ОС»
«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», и
|25.12.2020
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«Барс груп» и НТЦ ИТ «РОСА» протестировали совместимость своих продуктов
«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и НТЦ
|27.11.2020
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Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ
в рейтинга поставщиков ИТ в здравоохранение по итогам 2019 г. составила ₽7,3 млрд. На первом месте «Барс Груп» — в 2019 г. компания заработала в этом сегменте ₽1,3 млрд. В списке продуктов «
|25.11.2020
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«Барс груп» и «ЯКласс» успешно интегрировали свои образовательные решения
«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, успеш
|17.11.2020
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«Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет»
«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», о
|30.10.2020
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«Электронная похозяйственная книга» от «БАРС Груп» внесена в реестр отечественного ПО
«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации Госкорпорации «Ростех», зар
|09.10.2020
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«Ред софт» и «Барс груп» протестировали продукты для создания автоматизированных рабочих мест в медучреждениях
«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и «Ре
|17.09.2020
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«Барс груп» запустила модуль «Образовательная витрина»
«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации Ростех, раз
|14.09.2020
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Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux
ерационных систем и средств виртуализации, и дочерняя компания Национального центра информатизации «Барс Груп» сообщили об успешном завершении испытаний совместимости медицинской информационной
|03.09.2020
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«Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI
«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, выпустила серию обновлений своей платформы бизнес-аналитики Alpha BI. В нее вошли релизы продукта, в которых был сделан упор н
|02.09.2020
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«Ак Барс Банк» оптимизировал подготовку налоговой отчетности по собственным операциям на финансовых рынках при поддержке «Диасофт»
«Ак Барс Банк» и «Диасофт» автоматизировали расчет налога на прибыль по всем видам собственных операций банка на финансовых рынках: операции на рынке ценных бумаг, деривативов, межбанковских кредит
|26.08.2020
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«Барс Груп» повышает качество приложений на платформе BarsUp.Net
На технологической платформе BarsUp.Net «Барс Груп», дочерней компании Национального центра информатизации госкорпорации «Ростех», поя
БАРС Груп и организации, системы, технологии, персоны:
|Ахмеров Тимур 91 90
|Ибрагимов Рустем 23 21
|Никифоров Николай 1138 18
|Младшев Анатолий 13 13
|Путин Владимир 3454 13
|Ахмерова Галина 10 10
|Суслов Константин 23 9
|Бровко Василий 60 8
|Вахрушев Дмитрий 8 8
|Свердлов Денис 201 8
|Чемезов Сергей 147 7
|Бойко Елена 152 7
|Соловьев Владимир 108 7
|Солодухин Константин 119 7
|Полухин Александр 7 7
|Слизень Виталий 244 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Ибрагимов Камиль 7 7
|Газизов Камиль 68 7
|Скворцова Вероника 69 6
|Семенов Александр 166 6
|Минниханов Рустам 122 6
|Валеев Рафаэль 11 6
|Гусев Александр 46 6
|Попов Алексей 339 6
|Штыкова Елена 6 6
|Катеев Арслан 6 6
|Рустамов Рустам 548 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Ивакин Роман 57 5
|Сапельников Сергей 109 5
|Метелев Сергей 9 5
|Коробова Анна 25 5
|Гридин Игорь 6 5
|Дубков Максим 5 5
|Сотин Денис 216 4
|Зорин Александр 51 4
|Аникин Леонид 61 4
|Шайхутдинов Роман 116 4
|Опенышева Светлана 64 4
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