Сургут перевел управление социально-экономическими показателями в единый цифровой контур на базе «БАРС.Web-Своды» правления данными на базе «БАРС.Web-Своды», заменив разрозненную работу с таблицами и документами централизованной моделью сбора, проверки и хранения информации. Об этом CNews сообщили представители «БАРС Груп». До начала проекта данные формировались в различных подразделениях и хранились в отдельных Excel-файлах, шаблонах и служебной переписке. Единые правила расчёта, ответственные за веде

Университет Иннополис договорился о подготовке ИТ-специалистов с «БАРС Груп» Российский ИТ-вуз заключил соглашение о сотрудничестве с разработчиком отечественных цифровых решений «БАРС Груп». Среди запланированных проектов — стажировки, подготовка ИТ-специалистов и другое. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Соглашение с «БАРС Груп» предус

«Ростех» с боем избавился от блок-пакета гигантской ИТ-компании. Доля принудительно возвращена основателю й центр информатизации» (НЦИ) — вернула 25% плюс 1 акцию в гигантской ИТ-компании из Татарстана АО «Барс груп» (выручка за 2024 г. 5,4 млрд руб.) ее основателю Тимуру Ахмерову. Точку в деле пос

Подтверждена совместимость Picodata Radix и «БАРС.Web-Своды» стем Picodata Radix совместим с информационно-аналитической системой «БАРС.Web-Своды». Это подтвердили результаты испытаний, проведенных специалистами компаний Picodata (входит в группу Arenadata) и «БАРС Груп». Соответствующий сертификат был выдан 1 декабря 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Arenadata. Совместимость двух решений открывает новые возможности для заказчиков: интегра

«БАРС Груп» выпустила Alpha BI 5.8.1: автоматизированный ввод дат и времени, автосинхронизация представлений Компания «БАРС Груп» представила обновление корпоративной BI-платформы Alpha BI 5.8.1. Новая версия вкл

Alpha BI 5.8.0: «БАРС Груп» представила обновление аналитической платформы с расширенными возможностями визуализации и настройки производительности Компания «БАРС Груп» объявила о выходе новой версии Alpha BI 5.8.0 — платформы бизнес-аналитики, ориент

Prof-IT Group и «Барс Груп» объявили о партнерстве Компания Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, и холдинг «Барс Груп» объявили о партнерстве по внедрению решений для автоматизации бизнес-процессов. Повышение производственной эффективности — одна из ключевых задач, которая всегда встает перед руковод

Подтверждена совместимость программы «Барс.Здравоохранение-МИС» и ключевых носителей «Рутокен» Компании «Актив» и «Барс Груп» протестировали и подтвердили корректность совместной работы программы для ЭВМ «Бар

«Барс Груп» представила цифровую систему для управления промышленными предприятиями «Барс Фабрика» Компания «Барс Груп» госкорпорации «Ростех» представила цифровую систему для управления промышленными п

«Ак Барс Дом»: более 85% объемов работ можно получить из ТИМ-модели с помощью Tangl Девелоперская компания «АБД» (бренд «Ак Барс Дом») завершила пилотный проект по использованию платформы Tangl, который позволил максимально автоматизировать получение объемов работ по проекту и подтвердить производственную гипотезу.

«Барс груп» автоматизирует выдачу субсидий ресурсоснабжающим организациям в северных регионах «Барс груп» внедрила систему расчета субсидий предприятиям жилищно-коммунального комплекса в Я

Клиентам «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной «упрощенки» В системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Ак барс бизнес драйв» для клиентов малого и среднего бизнеса «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Им могут воспользоваться клиенты бан

Более 800 ИТ-специалистов России приняли участие в конференции Up!Date от «БАРС Груп» обытия региона прошла масштабная образовательная конференция Up!Date, организованная при поддержке «БАРС Груп» (входит в Госкорпорацию Ростех). Up!Date собрал на своей площадке более 800 ИТ-спе

Решение для анализа данных «БАРС груп» совместимо с «Ред ОС» Российские разработчики «БАРС груп» и «Ред софт» подтвердили совместимость платформы бизнес-аналитики Alpha BI с опера

«Ак барс дом» начал работу с разработчиком платформы Ujin Российская компания «Юникорн», разработчик платформы Ujin, начала сотрудничество с девелопером «Ак барс дом». «Ак барс дом» не просто проектирует, строит и продает квартиры, но и развивает комфортную среду для жизни на территории своих комплексов, и имея свою управляющую компанию «Все

Повышение уровня безопасности и расширение аналитического инструментария – ключевые обновления «Сводов» 5.1 В 2022 г. компания «Барс груп» (дочерняя компания Национального центра информатизации, входит в госкорпорацию «Ро

«Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI «Барс груп» (дочерняя компания «Национального центра информатизации», входит в госкорпорацию «

ЦСИ ФМБА и «Барс груп» объявили о сотрудничестве Центр стратегических инициатив ФМБА (ЦСИ ФМБА) и «Барс груп» стали партнерами. Договор о взаимном сотрудничестве организаций 7 сентября 2021 г.

«Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» до версии 5.0 «Барс груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в Госкорпорацию Рос

«Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» «Барс груп» (дочерняя компания «Национального центра информатизации», входит в госкорпорацию «

Платформа BarsUp.Net от «Барс груп» расширила возможности в разработке «Барс груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в госкорпорацию Рос

Телемедицинские консультации стали доступны в Саратовской области В Саратовской области запущен сервис телемедицинских консультаций, разработчиком которого является «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (НЦИ, входит в госкорпораци

«БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС» «БАРС Груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в Госкорпорацию Рос

«Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy «Ак барс банк» упростил обработку данных в ипотечном кредитовании и ускорил этот процесс благодаря технологиям Abbyy – разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа

«БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами «БАРС груп» и компания «Первый электронный рецепт» объединяют усилия для создания совместных п

«Барс груп» и ПИМУ запустили курсы для повышения ИТ-компетенций у студентов-медиков «Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» (НЦИ, входит в госкорпора

«Базальт СПО» и «Барс груп» создали российскую среду сборки прикладных решений «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (НЦИ, входит в госкорпораци

В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» Программный комплекс «БАРС.Бюджет Онлайн» стал 81 решением компании «БАРС груп», дочерней компании Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, внесе

«Барс груп» и НТЦ ИТ «РОСА» протестировали совместимость своих продуктов «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и НТЦ

Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ в рейтинга поставщиков ИТ в здравоохранение по итогам 2019 г. составила ₽7,3 млрд. На первом месте «Барс Груп» — в 2019 г. компания заработала в этом сегменте ₽1,3 млрд. В списке продуктов «

«Барс груп» и «ЯКласс» успешно интегрировали свои образовательные решения «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, успеш

«Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет» «Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», о

«Электронная похозяйственная книга» от «БАРС Груп» внесена в реестр отечественного ПО «БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации Госкорпорации «Ростех», зар

«Ред софт» и «Барс груп» протестировали продукты для создания автоматизированных рабочих мест в медучреждениях «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и «Ре

«Барс груп» запустила модуль «Образовательная витрина» «Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации Ростех, раз

Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux ерационных систем и средств виртуализации, и дочерняя компания Национального центра информатизации «Барс Груп» сообщили об успешном завершении испытаний совместимости медицинской информационной

«Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, выпустила серию обновлений своей платформы бизнес-аналитики Alpha BI. В нее вошли релизы продукта, в которых был сделан упор н

«Ак Барс Банк» оптимизировал подготовку налоговой отчетности по собственным операциям на финансовых рынках при поддержке «Диасофт» «Ак Барс Банк» и «Диасофт» автоматизировали расчет налога на прибыль по всем видам собственных операций банка на финансовых рынках: операции на рынке ценных бумаг, деривативов, межбанковских кредит