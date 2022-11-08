Клиентам «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной «упрощенки» В системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Ак барс бизнес драйв» для клиентов малого и среднего бизнеса «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Им могут воспользоваться клиенты бан

Более 800 ИТ-специалистов России приняли участие в конференции Up!Date от «БАРС Груп» обытия региона прошла масштабная образовательная конференция Up!Date, организованная при поддержке «БАРС Груп» (входит в Госкорпорацию Ростех). Up!Date собрал на своей площадке более 800 ИТ-спе

«Своды» 5.1.1: еще один шаг в сторону расширения аналитических возможностей системы Компания «БАРС груп» (входит в госкорпорацию «Ростех») обновила решение для сбора отчетности «Своды» до

Решение для анализа данных «БАРС груп» совместимо с «Ред ОС» Российские разработчики «БАРС груп» и «Ред софт» подтвердили совместимость платформы бизнес-аналитики Alpha BI с опера

«Ак барс дом» начал работу с разработчиком платформы Ujin Российская компания «Юникорн», разработчик платформы Ujin, начала сотрудничество с девелопером «Ак барс дом». «Ак барс дом» не просто проектирует, строит и продает квартиры, но и развивает комфортную среду для жизни на территории своих комплексов, и имея свою управляющую компанию «Все

Повышение уровня безопасности и расширение аналитического инструментария – ключевые обновления «Сводов» 5.1 В 2022 г. компания «Барс груп» (дочерняя компания Национального центра информатизации, входит в госкорпорацию «Ро

«Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI «Барс груп» (дочерняя компания «Национального центра информатизации», входит в госкорпорацию «

ЦСИ ФМБА и «Барс груп» объявили о сотрудничестве Центр стратегических инициатив ФМБА (ЦСИ ФМБА) и «Барс груп» стали партнерами. Договор о взаимном сотрудничестве организаций 7 сентября 2021 г.

«Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» до версии 5.0 «Барс груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в Госкорпорацию Рос

«Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» «Барс груп» (дочерняя компания «Национального центра информатизации», входит в госкорпорацию «

Платформа BarsUp.Net от «Барс груп» расширила возможности в разработке «Барс груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в госкорпорацию Рос

Телемедицинские консультации стали доступны в Саратовской области В Саратовской области запущен сервис телемедицинских консультаций, разработчиком которого является «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (НЦИ, входит в госкорпораци

«БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС» «БАРС Груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в Госкорпорацию Рос

«Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy «Ак барс банк» упростил обработку данных в ипотечном кредитовании и ускорил этот процесс благодаря технологиям Abbyy – разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа

«БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами «БАРС груп» и компания «Первый электронный рецепт» объединяют усилия для создания совместных п

«Барс груп» и ПИМУ запустили курсы для повышения ИТ-компетенций у студентов-медиков «Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» (НЦИ, входит в госкорпора

«Базальт СПО» и «Барс груп» создали российскую среду сборки прикладных решений «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (НЦИ, входит в госкорпораци

В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» Программный комплекс «БАРС.Бюджет Онлайн» стал 81 решением компании «БАРС груп», дочерней компании Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, внесе

«Барс груп» и НТЦ ИТ «РОСА» протестировали совместимость своих продуктов «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и НТЦ

Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ в рейтинга поставщиков ИТ в здравоохранение по итогам 2019 г. составила ₽7,3 млрд. На первом месте «Барс Груп» — в 2019 г. компания заработала в этом сегменте ₽1,3 млрд. В списке продуктов «

«Барс груп» и «ЯКласс» успешно интегрировали свои образовательные решения «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, успеш

«Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет» «Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», о

«Электронная похозяйственная книга» от «БАРС Груп» внесена в реестр отечественного ПО «БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации Госкорпорации «Ростех», зар

«Ред софт» и «Барс груп» протестировали продукты для создания автоматизированных рабочих мест в медучреждениях «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и «Ре

На платформе Barsup.net появилась возможность создавать мобильные приложения «Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», д

«Барс груп» запустила модуль «Образовательная витрина» «Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации Ростех, раз

Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux ерационных систем и средств виртуализации, и дочерняя компания Национального центра информатизации «Барс Груп» сообщили об успешном завершении испытаний совместимости медицинской информационной

«Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, выпустила серию обновлений своей платформы бизнес-аналитики Alpha BI. В нее вошли релизы продукта, в которых был сделан упор н

«Ак Барс Банк» оптимизировал подготовку налоговой отчетности по собственным операциям на финансовых рынках при поддержке «Диасофт» «Ак Барс Банк» и «Диасофт» автоматизировали расчет налога на прибыль по всем видам собственных операций банка на финансовых рынках: операции на рынке ценных бумаг, деривативов, межбанковских кредит

«Барс Груп» повышает качество приложений на платформе BarsUp.Net На технологической платформе BarsUp.Net «Барс Груп», дочерней компании Национального центра информатизации госкорпорации «Ростех», поя

«БАРС Груп» и Astra Linux подписали соглашение о сотрудничестве «БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации Госкорпорации Ростех, подписала партнерское соглашение с ГК Astra Linux, российским производителем операционных систем и платфо

«Барс груп» цифровизировала управление нацпроектами в Нижнем Новгороде «Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации госкорпорации «Ростех», вне

«Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в реестр отечественного ПО Решение «Барс Груп», дочерней компании Национального центра информатизации, «Барс.Сельское хозяйство –

«Барс Груп» выпустила новую версию платформы «Своды» «Барс Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, выпустила новую версию одн

Системы «Барс груп» интегрированы с системой управления профнавигацией «Профилум» «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и «Пр

Ак Барс Банк и APIBank запустили банковский сервис для LetyShops Ак Барс Банк и APIBank объявили о запуске банковского кэшбэк-сервиса для LetyShops, который предлагает пользователям получить банковскую карту под брендом LetyBank. Выпуск и обслуживание карт осущ

В системе для контрольно-надзорной деятельности от «Барс груп» появились новые функции «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, разработала для государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деят