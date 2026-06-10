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БАРС Груп

БАРС Груп

Компания «БАРС Груп» – российский производитель ИТ-решений и экспертный центр в сфере государственной и корпоративной информатизации. Основана в 1992 г. Входит в состав Национального центра информатизации ГК «Ростех» с 2016г. Головной офис расположен в Москве, открыты офисы в Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иннополисе и др

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в качестве ответчика (41) на сумму 65 277 165 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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10.06.2026 Сургут перевел управление социально-экономическими показателями в единый цифровой контур на базе «БАРС.Web-Своды»

правления данными на базе «БАРС.Web-Своды», заменив разрозненную работу с таблицами и документами централизованной моделью сбора, проверки и хранения информации. Об этом CNews сообщили представители «БАРС Груп». До начала проекта данные формировались в различных подразделениях и хранились в отдельных Excel-файлах, шаблонах и служебной переписке. Единые правила расчёта, ответственные за веде
14.05.2026 Университет Иннополис договорился о подготовке ИТ-специалистов с «БАРС Груп»

Российский ИТ-вуз заключил соглашение о сотрудничестве с разработчиком отечественных цифровых решений «БАРС Груп». Среди запланированных проектов — стажировки, подготовка ИТ-специалистов и другое. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Соглашение с «БАРС Груп» предус
25.12.2025 «Ростех» с боем избавился от блок-пакета гигантской ИТ-компании. Доля принудительно возвращена основателю

й центр информатизации» (НЦИ) — вернула 25% плюс 1 акцию в гигантской ИТ-компании из Татарстана АО «Барс груп» (выручка за 2024 г. 5,4 млрд руб.) ее основателю Тимуру Ахмерову. Точку в деле пос
17.12.2025 Подтверждена совместимость Picodata Radix и «БАРС.Web-Своды»

стем Picodata Radix совместим с информационно-аналитической системой «БАРС.Web-Своды». Это подтвердили результаты испытаний, проведенных специалистами компаний Picodata (входит в группу Arenadata) и «БАРС Груп». Соответствующий сертификат был выдан 1 декабря 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Arenadata. Совместимость двух решений открывает новые возможности для заказчиков: интегра
11.08.2025 «БАРС Груп» выпустила Alpha BI 5.8.1: автоматизированный ввод дат и времени, автосинхронизация представлений

Компания «БАРС Груп» представила обновление корпоративной BI-платформы Alpha BI 5.8.1. Новая версия вкл
25.06.2025 Alpha BI 5.8.0: «БАРС Груп» представила обновление аналитической платформы с расширенными возможностями визуализации и настройки производительности

Компания «БАРС Груп» объявила о выходе новой версии Alpha BI 5.8.0 — платформы бизнес-аналитики, ориент
26.12.2024 Prof-IT Group и «Барс Груп» объявили о партнерстве

Компания Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, и холдинг «Барс Груп» объявили о партнерстве по внедрению решений для автоматизации бизнес-процессов. Повышение производственной эффективности — одна из ключевых задач, которая всегда встает перед руковод
25.07.2024 Подтверждена совместимость программы «Барс.Здравоохранение-МИС» и ключевых носителей «Рутокен»

Компании «Актив» и «Барс Груп» протестировали и подтвердили корректность совместной работы программы для ЭВМ «Бар
23.05.2024 «Барс Груп» представила цифровую систему для управления промышленными предприятиями «Барс Фабрика»

Компания «Барс Груп» госкорпорации «Ростех» представила цифровую систему для управления промышленными п
25.01.2024 «Ак Барс Дом»: более 85% объемов работ можно получить из ТИМ-модели с помощью Tangl

Девелоперская компания «АБД» (бренд «Ак Барс Дом») завершила пилотный проект по использованию платформы Tangl, который позволил максимально автоматизировать получение объемов работ по проекту и подтвердить производственную гипотезу.

07.04.2023 «Барс груп» автоматизирует выдачу субсидий ресурсоснабжающим организациям в северных регионах

«Барс груп» внедрила систему расчета субсидий предприятиям жилищно-коммунального комплекса в Я
08.11.2022 Клиентам «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной «упрощенки»

В системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Ак барс бизнес драйв» для клиентов малого и среднего бизнеса «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Им могут воспользоваться клиенты бан
22.09.2022 Более 800 ИТ-специалистов России приняли участие в конференции Up!Date от «БАРС Груп»

обытия региона прошла масштабная образовательная конференция Up!Date, организованная при поддержке «БАРС Груп» (входит в Госкорпорацию Ростех). Up!Date собрал на своей площадке более 800 ИТ-спе
04.08.2022 Решение для анализа данных «БАРС груп» совместимо с «Ред ОС»

Российские разработчики «БАРС груп» и «Ред софт» подтвердили совместимость платформы бизнес-аналитики Alpha BI с опера
26.04.2022 «Ак барс дом» начал работу с разработчиком платформы Ujin

Российская компания «Юникорн», разработчик платформы Ujin, начала сотрудничество с девелопером «Ак барс дом». «Ак барс дом» не просто проектирует, строит и продает квартиры, но и развивает комфортную среду для жизни на территории своих комплексов, и имея свою управляющую компанию «Все
22.04.2022 Повышение уровня безопасности и расширение аналитического инструментария – ключевые обновления «Сводов» 5.1

В 2022 г. компания «Барс груп» (дочерняя компания Национального центра информатизации, входит в госкорпорацию «Ро
14.04.2022 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI

«Барс груп» (дочерняя компания «Национального центра информатизации», входит в госкорпорацию «
09.09.2021 ЦСИ ФМБА и «Барс груп» объявили о сотрудничестве

Центр стратегических инициатив ФМБА (ЦСИ ФМБА) и «Барс груп» стали партнерами. Договор о взаимном сотрудничестве организаций 7 сентября 2021 г.
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» до версии 5.0

«Барс груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в Госкорпорацию Рос
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды»

«Барс груп» (дочерняя компания «Национального центра информатизации», входит в госкорпорацию «
15.07.2021 Платформа BarsUp.Net от «Барс груп» расширила возможности в разработке

«Барс груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в госкорпорацию Рос
24.06.2021 Телемедицинские консультации стали доступны в Саратовской области

В Саратовской области запущен сервис телемедицинских консультаций, разработчиком которого является «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (НЦИ, входит в госкорпораци
23.06.2021 «БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС»

«БАРС Груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в Госкорпорацию Рос
16.06.2021 «Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy

«Ак барс банк» упростил обработку данных в ипотечном кредитовании и ускорил этот процесс благодаря технологиям Abbyy – разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа
08.06.2021 «БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами

«БАРС груп» и компания «Первый электронный рецепт» объединяют усилия для создания совместных п
15.04.2021 «Барс груп» и ПИМУ запустили курсы для повышения ИТ-компетенций у студентов-медиков

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» (НЦИ, входит в госкорпора
13.04.2021 «Базальт СПО» и «Барс груп» создали российскую среду сборки прикладных решений

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (НЦИ, входит в госкорпораци
12.04.2021 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп»

Программный комплекс «БАРС.Бюджет Онлайн» стал 81 решением компании «БАРС груп», дочерней компании Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, внесе
11.02.2021 «Барс груп» и «Ред софт» обеспечили технологическую совместимость Barsup.net и «Ред ОС»

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», и
25.12.2020 «Барс груп» и НТЦ ИТ «РОСА» протестировали совместимость своих продуктов

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и НТЦ
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ

в рейтинга поставщиков ИТ в здравоохранение по итогам 2019 г. составила ₽7,3 млрд. На первом месте «Барс Груп» — в 2019 г. компания заработала в этом сегменте ₽1,3 млрд. В списке продуктов «
25.11.2020 «Барс груп» и «ЯКласс» успешно интегрировали свои образовательные решения

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, успеш
17.11.2020 «Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет»

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», о
30.10.2020 «Электронная похозяйственная книга» от «БАРС Груп» внесена в реестр отечественного ПО

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации Госкорпорации «Ростех», зар
09.10.2020 «Ред софт» и «Барс груп» протестировали продукты для создания автоматизированных рабочих мест в медучреждениях

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и «Ре
17.09.2020 «Барс груп» запустила модуль «Образовательная витрина»

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации Ростех, раз
14.09.2020 Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux

ерационных систем и средств виртуализации, и дочерняя компания Национального центра информатизации «Барс Груп» сообщили об успешном завершении испытаний совместимости медицинской информационной
03.09.2020 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, выпустила серию обновлений своей платформы бизнес-аналитики Alpha BI. В нее вошли релизы продукта, в которых был сделан упор н
02.09.2020 «Ак Барс Банк» оптимизировал подготовку налоговой отчетности по собственным операциям на финансовых рынках при поддержке «Диасофт»

«Ак Барс Банк» и «Диасофт» автоматизировали расчет налога на прибыль по всем видам собственных операций банка на финансовых рынках: операции на рынке ценных бумаг, деривативов, межбанковских кредит
26.08.2020 «Барс Груп» повышает качество приложений на платформе BarsUp.Net

На технологической платформе BarsUp.Net «Барс Груп», дочерней компании Национального центра информатизации госкорпорации «Ростех», поя

Публикаций - 579, упоминаний - 941

БАРС Груп и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 162
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 118
Ростелеком 10948 82
Microsoft Corporation 25774 28
Крок - Croc 1964 27
9594 25
Oracle Corporation 7074 24
SAP SE 5601 20
МегаФон 10742 18
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 17
Восход ФГБУ НИИ 721 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 17
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 16
ФОРС - Центр разработки 703 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
Ростелеком - РТЛабс 210 15
NVision Group - Энвижн Груп 699 14
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 14
Сван 30 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 12
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 12
Google LLC 12687 12
Yandex - Яндекс 9215 12
Softline - Софтлайн 3743 12
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 12
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 11
Ред Софт - Red Soft 1236 11
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
СП.АРМ 58 9
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 9
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 9
Broadcom - VMware 2610 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Qlik - QlikTech 173 8
SofTrust - СофТраст 15 8
Ак Барс Банк 283 81
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 29
Почта России ПАО 2370 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
Ростех - Вертолеты России 180 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
Барс груп - БАРС Медицина 12 9
Visa International 1993 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 8
Альфа-Банк 1979 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Совкомбанк ПАО 316 7
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 7
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 7
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
МКБ - Московский кредитный банк 657 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Газпром ПАО 1493 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 4
Татнефть 243 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 4
Русский стандарт Банк 509 4
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 4
ЯКласс 69 4
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 71
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 61
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 46
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 43
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 32
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 20
Федеральное казначейство России 1949 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 14
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 13
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 9
Фонд капитального ремонта 21 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 9
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 7
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 7
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 7
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 4
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 1 1
ГосИнформСистемы 160 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 364
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 161
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 129
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 105
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 93
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 80
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 76
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 73
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 56
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 56
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 56
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 55
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 47
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 45
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 44
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 43
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 36
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 35
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 34
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 30
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 29
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 28
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 28
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 26
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 23
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 23
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 22
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 22
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 21
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1708 21
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 71
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 70
БАРС.Alpha BI 47 43
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 37
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 31 29
Барс.Образование 33 29
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 27
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUP.AM - BarsUp.Access Manager 27 26
Linux OS 11533 23
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 21
Google Android 15243 21
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 19
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 17
Apple iOS 8583 16
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 13
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 12
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 11
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 11
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 10
БАРС.ЖКХ - БАРС.ЖКХ-Жилищный Фонд - БАРС.ЖКХ-Биллинговый Центр 12 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
Microsoft Windows 16882 10
Барс.Образование-Электронная школа 29 9
Apple - App Store 3109 9
Ак Барс Бизнес Онлайн - АК Барс Online 9 8
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 7
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 7
ЕМИАС Электронный рецепт 90 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 6
Microsoft Dynamics CRM 564 6
Минстрой РФ - ФЦЦС ФАУ - Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 14 6
Ахмеров Тимур 91 90
Ибрагимов Рустем 23 21
Никифоров Николай 1138 18
Младшев Анатолий 13 13
Путин Владимир 3454 13
Ахмерова Галина 10 10
Суслов Константин 23 9
Бровко Василий 60 8
Вахрушев Дмитрий 8 8
Свердлов Денис 201 8
Чемезов Сергей 147 7
Бойко Елена 152 7
Соловьев Владимир 108 7
Солодухин Константин 119 7
Полухин Александр 7 7
Слизень Виталий 244 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Ибрагимов Камиль 7 7
Газизов Камиль 68 7
Скворцова Вероника 69 6
Семенов Александр 166 6
Минниханов Рустам 122 6
Валеев Рафаэль 11 6
Гусев Александр 46 6
Попов Алексей 339 6
Штыкова Елена 6 6
Катеев Арслан 6 6
Рустамов Рустам 548 6
Шадаев Максут 1210 6
Ивакин Роман 57 5
Сапельников Сергей 109 5
Метелев Сергей 9 5
Коробова Анна 25 5
Гридин Игорь 6 5
Дубков Максим 5 5
Сотин Денис 216 4
Зорин Александр 51 4
Аникин Леонид 61 4
Шайхутдинов Роман 116 4
Опенышева Светлана 64 4
Россия - РФ - Российская федерация 166163 353
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 96
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 92
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 31
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 25
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 18
Россия - УФО - Челябинская область 1512 17
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 16
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 16
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 16
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 15
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 14
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 14
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 14
Россия - УФО - Тюменская область 1365 13
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 13
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 12
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 12
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 12
Казахстан - Республика 6047 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 11
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 11
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Россия - СЗФО - Псковская область 697 10
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 10
Европа 24962 10
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 9
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 9
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 9
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 9
Россия - ПФО - Самарская область 1577 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 310
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 138
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 137
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 134
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 111
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 69
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 62
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 49
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 35
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 34
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 33
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 32
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 32
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 31
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 29
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 27
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 27
Паспорт - Паспортные данные 2848 25
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 24
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 16
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 16
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 16
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
9to5Google 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Известия ИД 770 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
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Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 6 1
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 19
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 9
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
CNews FORUM Кейсы 313 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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