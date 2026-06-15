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Метелев Сергей

СОБЫТИЯ


15.06.2026 «РТ МИС» возглавил Сергей Метелев 1
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
19.04.2021 «РТ МИС» и «К-Скай» запускают умную платформу для здравоохранения 1
04.07.2013 Государственная информатизация уничтожает локальные МИС 1
02.06.2013 ИТ в здравоохранении: что изменилось за год? 1
02.06.2013 Российский e-health: время идет – проблемы остаются 1
02.06.2013 Модернизация здравоохранения – итоги первого этапа 1
01.06.2013 Как защитить персданные в больнице 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Метелев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Аксимед 9 5
БАРС Груп 571 5
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 4
Сван 30 4
Хост ГК 39 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1448 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 69 3
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 29 2
Ростелеком 10805 2
ФОРС - Центр разработки 699 2
InterSystems - ИнтерСистемз 136 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 36 1
Фромтек - Fromtech 2 1
Cisco Systems 5333 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3417 1
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
HP Inc. 5865 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 201 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 466 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
АйТи 1507 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
Neuro.net - Нейро 22 1
SofTrust - СофТраст 15 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Барс груп - БАРС Медицина 12 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 283 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1487 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3560 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5461 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 953 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1175 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3388 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63739 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17854 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9220 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21338 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12628 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16874 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6395 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4440 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 412 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13657 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15782 1
Электронный документ - Electronic document 1565 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 514 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 648 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3581 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 238 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10505 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3868 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1560 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7295 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34083 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4281 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1887 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3737 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35533 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13773 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5022 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9743 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4945 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4624 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1386 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32993 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1169 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23998 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3519 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3356 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1593 1
MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 50 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12673 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 615 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 472 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 36 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6146 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 450 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 250 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 45 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 44 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 49 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
Гридин Игорь 6 5
Суслов Константин 23 4
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Соловьев Владимир 108 3
Гусев Александр 45 3
Ивакин Роман 57 3
Зезюлинский Николай 23 2
Островский Владимир 25 2
Новицкий Роман 12 1
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Радзиевский Георгий 6 1
Дубинин Вадим 27 1
Эльянов Михаил 14 1
Зурабов Михаил 9 1
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Орловский Виктор 405 1
Симаков Олег 113 1
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Голикова Татьяна 57 1
Кузнецов Александр 159 1
Хилов Павел 16 1
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Чирков Максим 4 1
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РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
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ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 192 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 67 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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