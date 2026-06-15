Индексная книга (каталог) CNews*
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Метелев Сергей
СОБЫТИЯ
|15.06.2026
|«РТ МИС» возглавил Сергей Метелев 1
|01.07.2021
|РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
|19.04.2021
|«РТ МИС» и «К-Скай» запускают умную платформу для здравоохранения 1
|04.07.2013
|Государственная информатизация уничтожает локальные МИС 1
|02.06.2013
|ИТ в здравоохранении: что изменилось за год? 1
|02.06.2013
|Российский e-health: время идет – проблемы остаются 1
|02.06.2013
|Модернизация здравоохранения – итоги первого этапа 1
|01.06.2013
|Как защитить персданные в больнице 1
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Метелев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Барс груп - БАРС Медицина 12 3
|Familia - Фамилия - Торговая сеть 283 1
|УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
|АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
|Гридин Игорь 6 5
|Суслов Константин 23 4
|Ашенбреннер Инна 15 3
|Соловьев Владимир 108 3
|Гусев Александр 45 3
|Ивакин Роман 57 3
|Зезюлинский Николай 23 2
|Островский Владимир 25 2
|Новицкий Роман 12 1
|Гусельников Андрей 15 1
|Радзиевский Георгий 6 1
|Дубинин Вадим 27 1
|Эльянов Михаил 14 1
|Зурабов Михаил 9 1
|Яцковский Максим 2 1
|Орловский Виктор 405 1
|Симаков Олег 113 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Голикова Татьяна 57 1
|Кузнецов Александр 159 1
|Хилов Павел 16 1
|Попов Алексей 338 1
|Морозов Андрей 48 1
|Чирков Максим 4 1
|Гаттаров Руслан 144 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.