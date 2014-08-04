Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ивакин Роман
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 77
Ивакин Роман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лысенко Эдуард 209 7
|Евраев Михаил 222 6
|Матвеева Татьяна 83 5
|Попов Алексей 319 5
|Стрельцов Андрей 53 5
|Власов Сергей 76 5
|Гуральников Сергей 161 5
|Федулов Владислав 58 5
|Кесельбренер Леонид 49 5
|Махонов Александр 29 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Елистратов Николай 90 4
|Ермолаев Артем 340 4
|Козырев Алексей 270 4
|Звягина Наталья 64 4
|Авербах Владимир 121 4
|Солодовников Денис 62 4
|Фомичев Олег 107 4
|Денисов Андрей 18 4
|Чучелов Андрей 44 4
|Абызов Михаил 64 4
|Антонов Александр 73 3
|Путин Владимир 1828 3
|Разумовский Дмитрий 70 3
|Деянышев Вадим 19 3
|Гаттаров Руслан 117 3
|Громов Иван 96 3
|Суслов Константин 19 3
|Романов Алексей 32 3
|Островский Владимир 22 3
|Сафронов Роман 33 3
|Дюбанов Анатолий 86 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Казак Максим 95 2
|Павлов Николай 9 2
|Мамонов Алексей 11 2
|Казарин Станислав 100 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Шашаев Алексей 12 2
|Гусев Александр 26 2
|CNews Analytics 1991 2
|Juniper Research 278 1
|Gartner 2196 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767684, в очереди разбора - 671369.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767684, в очереди разбора - 671369.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru