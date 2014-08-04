Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Ивакин Роман


04.08.2014 В Минздраве сменился директор ИТ-департамента 1
28.07.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
15.07.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
04.04.2014 Минкомсвязи и регионы: откровенный разговор об электронном правительстве. ВИДЕО 1
20.03.2014 Минкомсвязи готовится к запуску ГИС ЖКХ и системы «Независимый регистратор» 1
19.03.2014 10 главных ИТ-задач России. Версия CNews Analytics 1
28.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе» 1
19.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2014» 1
28.01.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2014» 1
25.12.2013 «Ростелеком» подписал госконтракт с Минздравом на предоставление мощностей федерального ЦОДа 1
10.12.2013 CNews приглашает на конференцию "ИКТ в госсекторе" 1
09.12.2013 Информатизация медицины: все только начинается 1
05.11.2013 Конференция CNews. «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
23.10.2013 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
07.10.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
04.10.2013 На сайте Минздрава открыт доступ к «Электронному рабочему месту врача» 1
04.10.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
18.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
16.09.2013 Сенатор Гаттаров предлагает обновить ИТ-команду Минздрава 1
06.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
02.09.2013 Выставка изобретений: покажи свой проект на CNews FORUM 2013 1
11.07.2013 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Правительства РФ, Минздрава и Казначейства 2
08.07.2013 Минздрав до конца года разработает сервис «Личный кабинет пациента» 1
08.07.2013 В App Store появилось приложение «Минздрав России» 1
26.06.2013 ИТ-власть получила молодое лицо 1
26.06.2013 Госсектор не заинтересован в оптимизации затрат посредством BI 2
23.06.2013 О чем рассказали госконтракты? 1
02.06.2013 ИТ в здравоохранении: что изменилось за год? 1
02.06.2013 Российский e-health: время идет – проблемы остаются 2
02.06.2013 Модернизация здравоохранения – итоги первого этапа 1
13.05.2013 ИТ в медицине: первый шаг сделан. Что дальше? 2
30.04.2013 Один из главных тендеров года: аренда ЦОДа для Минздрава за 1,9 млрд рублей 1
19.04.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: новые задачи» 1
15.04.2013 ИКТ в здравоохранении: Справится ли Россия? 1
01.04.2013 ИКТ в здравоохранении: Справится ли Россия? 1
27.03.2013 Эксперты вновь критикуют ИТ в здравоохранении 1
13.03.2013 Электронная медкарта пациента будет доступна любому врачу. Подробности от Минздрава 2
13.03.2013 Роман Ивакин: О стратегии информатизации здравоохранения 16

Публикаций - 49, упоминаний - 77

Ивакин Роман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 8
Microsoft Corporation 11143 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
АйТи 752 4
Сван 20 3
Барс груп 402 3
InterSystems - ИнтерСистемз 73 3
Восход ФГБУ НИИ 366 2
ФОРС - Центр разработки 180 2
NVision Group - Энвижн Груп 546 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
Золотая Корона 280 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
HDS - Hitachi Data Systems 291 1
Oracle Россия и СНГ 112 1
Регионком 31 1
Открытые технологии 208 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 269 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
HP - Hewlett-Packard 898 1
Yota - Скартел 623 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 89 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
HP Inc. 2930 1
IBM 3554 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Cisco Systems 2054 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Почта России ПАО 1577 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 37
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 6
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 5
Федеральное казначейство России 766 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Правительство Самарской области 48 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 2
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
Big Data - Большие данные 1136 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 2
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 2
Microsoft Office 1948 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 20 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 1
Лысенко Эдуард 209 7
Евраев Михаил 222 6
Матвеева Татьяна 83 5
Попов Алексей 319 5
Стрельцов Андрей 53 5
Власов Сергей 76 5
Гуральников Сергей 161 5
Федулов Владислав 58 5
Кесельбренер Леонид 49 5
Махонов Александр 29 5
Четвернин Алексей 651 5
Елистратов Николай 90 4
Ермолаев Артем 340 4
Козырев Алексей 270 4
Звягина Наталья 64 4
Авербах Владимир 121 4
Солодовников Денис 62 4
Фомичев Олег 107 4
Денисов Андрей 18 4
Чучелов Андрей 44 4
Абызов Михаил 64 4
Антонов Александр 73 3
Путин Владимир 1828 3
Разумовский Дмитрий 70 3
Деянышев Вадим 19 3
Гаттаров Руслан 117 3
Громов Иван 96 3
Суслов Константин 19 3
Романов Алексей 32 3
Островский Владимир 22 3
Сафронов Роман 33 3
Дюбанов Анатолий 86 3
Дворкович Аркадий 169 3
Казак Максим 95 2
Павлов Николай 9 2
Мамонов Алексей 11 2
Казарин Станислав 100 2
Никифоров Николай 1126 2
Шашаев Алексей 12 2
Гусев Александр 26 2
Россия - Российская федерация - РФ 57617 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 5
Россия - Омская область 385 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Восточная Европа 1688 4
Россия - Новосибирская область 818 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 4
Россия - Калужская область 574 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 518 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 2
Россия - Республика Ингушетия 189 2
Россия - Пензенская область 349 2
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 168 2
Россия - Владимирская область 368 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 2
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - Саратовская область 346 2
Россия - Тюменская область 586 2
Россия - Челябинская область 660 2
Европа 3781 2
Россия - Сахалинская область 435 2
Россия - Курская область 341 2
Россия - Свердловская область 807 2
Россия - Республика Хакасия 251 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Россия - Псковская область 307 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Республика Карелия 304 1
Россия - Республика Калмыкия 180 1
Россия - Магаданская область 229 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - Костромская область 230 1
Россия - Хабаровский край 419 1
Россия - Якутск 249 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 5
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1991 2
Juniper Research 278 1
Gartner 2196 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767684, в очереди разбора - 671369.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще