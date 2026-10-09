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Минобороны РФ ГВКГ ФГБУ Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ

Минобороны РФ - ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ

СОБЫТИЯ

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09.10.2026 «Группа Астра» и «Мастер Лаб» обеспечат полную совместимость своего ПО и помогут с цифровизацией здравоохранения 1
01.11.2025 ITFB Group и Фонд «Игра» создали цифровой COPM-трекер для реабилитации пациентов с двигательными нарушениями 1
17.02.2025 Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля 2
12.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 2
11.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 2
24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 2
29.10.2020 X-Com масштабировала печатную инфраструктуру филиала госпиталя Бурденко 1
07.10.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 2
02.02.2007 ГВКГ им. Н.Н. Бурденко создает АС учета и расчета зарплаты 2
16.01.2007 ГВКГ им. Н.Н. Бурденко автоматизирует кадровый учет 3

Публикаций - 10, упоминаний - 18

Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Фортис Технологии 5 4
Biocad - Биокад 103 4
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 61 4
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 110 1
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X-Com - Икс ком 193 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 674 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 45 4
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 4
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 4
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 4
ЭГИС - ЭГИС-РУС 10 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 7 4
Альмед 5 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 165 4
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 60 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 119 4
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 4
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 2
Моситалмед 5 2
Диагностический центр Алтайского края КГБУЗ 2 1
Северсталь ПАО - Северсталь Медсанчасть БУЗ ВО 2 1
Минздрав РФ - Микроген НПО 12 1
Спина Бифида 5 1
Северсталь ПАО - Severstal 643 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2907 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ИМЦЭУАОСМП ФГБУ - Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения 5 4
Правительство Московской области - Министерство здравоохранения Московской области 13 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5476 4
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 230 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3228 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
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Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 114 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 169 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
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НКО - Некоммерческая организация 649 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8682 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 4
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 4
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 4
РУДН - Медицинский институт 6 4
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 18 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 56 1
СЗГМУ им. И. И. Мечникова - Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова 4 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 33 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2200 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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