Индексная книга (каталог) CNews*
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Минобороны РФ ГВКГ ФГБУ Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 18
Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Веселова Оксана 5 4
|Васильев Юрий 67 4
|Зайцев Илья 7 4
|Богомолов Денис 17 4
|Зубков Виталий 6 4
|Леонова Мария 7 4
|Федосеев Петр 5 4
|Артемова Олия 5 4
|Волкова Оксана 6 4
|Ряузов Александр 7 4
|Архангельский Юрий 6 4
|Сапожникова Алла 8 4
|Кузьменчук Сергей 5 4
|Головина Ирина 4 4
|Радюк Ирина 4 4
|Федяев Денис 4 4
|Дроздова Любовь 4 4
|Шубников Сергей 5 4
|Собакин Сергей 4 4
|Скуридин Иван 5 4
|Хохлов Владислав 4 4
|Чащин Михаил 5 4
|Забелин Максим 5 4
|Геворкян Тигран 6 4
|Тыров Илья 29 4
|Колесов Александр 63 4
|Апасов Николай 11 4
|Пилипчук Александр 18 4
|Хрипун Алексей 8 4
|Остроушко Алексей 28 4
|Ваньков Вадим 23 4
|Шупенин Юрий 9 4
|Бураков Антон 3 3
|Русских Тимофей 11 2
|Тяжельников Андрей 3 2
|Анкудинов Николай 19 2
|Будова Александра 6 2
|Когай Евгений 12 2
|Дегтерева Мария 28 1
|Антонов Андрей 21 1
|Эксперт ГК 26 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478282, в очереди разбора - 724326.
Создано именных указателей - 202572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478282, в очереди разбора - 724326.
Создано именных указателей - 202572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.