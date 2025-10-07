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Индексная книга (каталог) CNews*
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Князев Александр

СОБЫТИЯ


07.10.2025 Step Logic перевела сеть компании «Апатит» на отечественное оборудование 1
10.07.2025 Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО 1
16.01.2025 «РТК-Сервис» перевел сети связи Томского филиала «Ростелекома» на российское IP/MPLS-оборудование Eltex 1
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 1
28.01.2020 Nexign и Tele2 завершили проект внедрения системы автоматизации расчетов с партнерами 1
06.03.2019 «Первый бит» автоматизировал документооборот в MSC 1
15.01.2019 «Первый БИТ» помог автоматизировать инжиниринговое производство на заводе «Теком проф» 1
25.05.2018 «Первый БИТ» автоматизировал финансовый учет в Leipurin 1
17.05.2018 «Первый БИТ» помог НПО «Стример» автоматизировать бюджетирование и казначейство 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
29.10.2014 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
17.10.2014 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
07.10.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
05.06.2013 «Формула дистрибуции» внедрила систему мобильной торговли «Флюгер-Продажи» 1
08.09.2009 Александр Князев назначен генеральным директором ИТМиВТ им. Лебедева 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Князев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

9594 5
Ростелеком 10948 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 4
Eltex - Предприятие Элтекс 273 3
InterSystems - ИнтерСистемз 137 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 2
РТК-сервис 35 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 1
ЕС-лизинг 22 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Теком 25 1
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 1
Медхард 3 1
Элтекс Коммуникации 29 1
АйТи - Ринтех 14 1
Ц1 - ЦИКАДА 12 1
Диджитал Вин Солюшенс 1 1
Ruijie Networks 9 1
Cisco Systems 5372 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
ИКС 538 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
БАРС Груп 579 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 99 1
Qtech - Кьютэк 211 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 1
IDX - Системы управления идентификацией 21 1
ФосАгро 176 2
Теком Проф 1 1
Минобороны РФ - ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 9 1
Стример НПО 24 1
Диагностический центр Алтайского края КГБУЗ 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Северсталь ПАО - Северсталь Медсанчасть БУЗ ВО 2 1
Новая поликлиника 3 1
Микроген НПО 11 1
Русские сладости - Формула дистрибуции 2 1
НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих 3 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 3
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 29 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Здравоохранение 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 80 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 1
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USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 1
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Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 1
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Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
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Eltex ECCM - Eltex Cloud Configuration Manager - Eltex Configuration and Control Manager 22 1
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Eltex vESBC - программный пограничный контроллер сессий 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
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Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
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Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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