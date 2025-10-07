Индексная книга (каталог) CNews*
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Князев Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 17
Князев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Васильев Сергей 69 5
|Дегтерева Мария 28 5
|Вафин Адель 6 4
|Орлов Геннадий 16 4
|Мубаракшин Азат 7 4
|Бессольцев Михаил 11 4
|Зеленовская Анна 7 4
|Филиппов Евгений 14 4
|Карпунин Владимир 6 4
|Степнов Сергей 5 4
|Гридасов Геннадий 7 4
|Добрецов Вячеслав 5 4
|Аванесян Ольга 4 4
|Еникеева Динара 6 4
|Лысенко Эдуард 317 4
|Бойко Елена 152 4
|Зингерман Борис 39 4
|Албычев Александр 168 4
|Дюбанов Анатолий 95 4
|Афанасьев Александр 53 4
|Макаров Владимир 78 3
|Антонов Андрей 21 3
|Сафронов Роман 36 3
|Переверзев Михаил 19 3
|Оголь Елена 24 2
|Левашов Александр 92 2
|Бородин Андрей 40 2
|Казарин Станислав 175 2
|Контрабаев Артур 70 2
|Полещук Александр 8 2
|Засыпкин Дмитрий 6 2
|Громов Иван 102 2
|Клементьев Андрей 18 2
|Чикин Руслан 11 2
|Шагалин Ринат 8 2
|Селезнев Кирилл 9 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Зорин Александр 51 2
|Новиков Алексей 66 2
|Захаров Павел 60 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|Ведомости 1466 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.