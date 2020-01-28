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Nexign и Tele2 завершили проект внедрения системы автоматизации расчетов с партнерами

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Nexign (входит в «ИКС Холдинг»), поставщик систем поддержки бизнеса (Business Support System) и решений интернета вещей (Internet of Things), объявила об успешном завершении проекта внедрения в Tele2 системы Partner Relationship Management, предназначенной для поддержки бизнес-процессов по взаимодействию оператора связи с партнерской сетью. В результате внедрения решения оператор получил гибкий механизм для автоматизации расчетов с дилерами и контент-провайдерами.

Взаимодействие компаний по проекту началось в 2016 г., когда Nexign выиграла тендер на установку системы автоматизации расчетов с партнерами. Для внедрения было выбрано решение Partner Relationship Management (PRM), которое позволяет гибко управлять расчетом партнерских вознаграждений через настраиваемый пользовательский интерфейс, способствует уменьшению затрат на поддержание процессов взаимодействия с партнерами, а также повышению эффективности каналов продаж.

«На протяжении проекта требовалось постоянное взаимодействие специалистов Tele2 и Nexign. В результате слаженной работы наших экспертных команд мы получили гибкое решение для управления расчетом партнерских вознаграждений, что значительно расширит инструменты сотрудничества, а также сделает возможным формирование эксклюзивных условий для ключевых партнеров», – сказал Александр Князев, директор по операционной работе с массовым рынком Tele2.

«Систему необходимо было подстроить под бизнес-процессы Tele2. Для того, чтобы удовлетворить требования оператора связи, многие из уже реализованных процессов подвергались глубокой переработке. В данный момент продолжается взаимодействие Nexign и Tele2 по внедренному решению, направленное на дальнейшее развитие системы», – отметил Андрей Гулидин, директор по работе с клиентами Nexign.

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