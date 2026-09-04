Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200564
ИКТ 15506
Организации 11819
Ведомства 1511
Ассоциации 1120
Технологии 3592
Системы 27075
Персоны 87607
География 3127
Статьи 1587
Пресса 1332
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2838
Мероприятия 893

Карпунин Владимир

СОБЫТИЯ


04.09.2026 В Новгородском государственном университете открылся Центр киберучений Ampire 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
24.02.2015 «Ростелеком» приступил к внедрению системы безопасности дорожного движения в Новгородской области 1
29.10.2014 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
17.10.2014 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
31.08.2010 «М2М телематика» объявила о старте проекта «Социальный ГЛОНАСС» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Карпунин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

9641 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 2
InterSystems - ИнтерСистемз 137 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 2
Ростелеком 10999 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 90 1
ЕС-лизинг 22 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Новая поликлиника 3 1
X5 Group - Перекрёсток 643 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1515 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2083 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 3
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 29 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 22 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54330 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10744 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1852 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13762 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23052 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36477 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14041 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16449 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11581 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7404 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2450 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1004 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5002 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4678 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24563 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1499 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2244 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12933 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 624 4
М2М телематика - Социальный ГЛОНАСС 9 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2982 1
Степнов Сергей 5 4
Гридасов Геннадий 7 4
Добрецов Вячеслав 5 4
Аванесян Ольга 4 4
Еникеева Динара 6 4
Лысенко Эдуард 318 4
Бойко Елена 152 4
Зингерман Борис 39 4
Албычев Александр 168 4
Дюбанов Анатолий 95 4
Афанасьев Александр 53 4
Князев Александр 17 4
Васильев Сергей 70 4
Вафин Адель 6 4
Орлов Геннадий 16 4
Дегтерева Мария 28 4
Мубаракшин Азат 7 4
Бессольцев Михаил 11 4
Зеленовская Анна 7 4
Филиппов Евгений 15 4
Макаров Владимир 78 3
Селезнев Кирилл 9 2
Шадаев Максут 1216 2
Зорин Александр 51 2
Новиков Алексей 66 2
Захаров Павел 60 2
Никуличев Андрей 43 2
Козлов Александр 71 2
Соколов Олег 51 2
Стрельцов Андрей 62 2
Гайдуков Алексей 23 2
Оголь Елена 24 2
Левашов Александр 92 2
Бородин Андрей 40 2
Казарин Станислав 175 2
Контрабаев Артур 70 2
Полещук Александр 8 2
Засыпкин Дмитрий 6 2
Громов Иван 102 2
Клементьев Андрей 18 2
Россия - РФ - Российская федерация 167278 6
Россия - СЗФО - Новгородская область 723 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1450 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47808 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3474 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1229 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2079 4
Россия - ПФО - Самарская область 1593 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2301 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1820 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1525 4
Россия - УФО - Тюменская область 1375 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1696 4
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1368 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 977 4
Россия - ЦФО - Костромская область 483 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2546 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 662 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 801 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19629 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8621 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 919 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1699 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1084 2
Россия - УФО - Челябинская область 1517 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 915 2
Россия - ПФО - Пензенская область 645 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 760 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 660 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 802 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Валдайский район 12 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 640 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1415 1
Россия - СЗФО - Псковская область 702 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3362 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1564 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8914 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11408 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10451 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58059 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16194 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6642 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21833 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6107 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34015 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 446 1
Металлоконструкции - Металлические конструкции 42 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 960 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5812 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2312 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10936 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11578 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 4
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469953, в очереди разбора - 724934.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще