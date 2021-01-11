Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Левашов Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 88, упоминаний - 92
Левашов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
|4CIO 12 1
|Медведев Дмитрий 1434 6
|Путин Владимир 1826 6
|Лысенко Эдуард 209 5
|Никуличев Андрей 43 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Дюбанов Анатолий 86 4
|Албычев Александр 74 4
|Дегтерева Мария 25 3
|Васильев Сергей 29 3
|Стрельцов Андрей 53 3
|Зингерман Борис 35 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Казарин Станислав 100 3
|Козырев Алексей 270 3
|Шадаев Максут 384 3
|Контрабаев Артур 66 3
|Попов Алексей 317 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Орлов Геннадий 16 3
|Макаров Владимир 52 2
|Павлов Николай 9 2
|Рейман Леонид 412 2
|Массух Илья 192 2
|Оголь Елена 24 2
|Бородин Андрей 31 2
|Евраев Михаил 222 2
|Князев Александр 12 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|Соколов Олег 51 2
|Афанасьев Александр 20 2
|Захаров Павел 54 2
|Засыпкин Дмитрий 7 2
|Новиков Алексей 39 2
|Зорин Александр 49 2
|Бойко Елена 151 2
|Антонов Александр 73 2
|Козлов Александр 54 2
|Клементьев Андрей 18 2
|Громов Иван 96 2
|Полещук Александр 8 2
|CNews Analytics 1991 5
|IDC - International Data Corporation 2723 2
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|Forrester Research 386 1
|Frost & Sullivan 101 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763705, в очереди разбора - 667392.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763705, в очереди разбора - 667392.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru