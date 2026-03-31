Индексная книга (каталог) CNews*
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Левашов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 92, упоминаний - 93
Левашов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Путин Владимир 3454 8
|Лысенко Эдуард 317 5
|Никифоров Николай 1138 4
|Албычев Александр 168 4
|Дюбанов Анатолий 95 4
|Никуличев Андрей 43 4
|Попов Алексей 339 3
|Казарин Станислав 175 3
|Орлов Геннадий 16 3
|Контрабаев Артур 70 3
|Дегтерева Мария 28 3
|Сафронов Роман 36 3
|Ивакин Роман 57 3
|Бессольцев Михаил 11 3
|Зеленовская Анна 7 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Зингерман Борис 39 3
|Евраев Михаил 266 3
|Козырев Алексей 328 3
|Стрельцов Андрей 62 3
|Васильев Сергей 69 3
|Антонов Александр 77 2
|Бородин Андрей 40 2
|Макаров Владимир 78 2
|Вафин Адель 6 2
|Павлов Николай 13 2
|Полещук Александр 8 2
|Засыпкин Дмитрий 6 2
|Громов Иван 102 2
|Клементьев Андрей 18 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Романов Алексей 51 2
|Переверзев Михаил 19 2
|Мубаракшин Азат 7 2
|Маслов Михаил 15 2
|Авдонин Борис 6 2
|Филиппов Евгений 14 2
|Шагалин Ринат 8 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.