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Левашов Александр


11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 1
01.12.2020 Исследование: сколько зарабатывает искусственный интеллект в России 1
03.04.2019 Пятый Международный фестиваль документального кино ДОКер пройдет в пяти городах России 1
19.11.2018 Объем инвестиций корпораций в ИТ-стартапы в 2016-2018 гг. превысил $570 млн 1
29.10.2018 Magic People, Value-Added People 2018: Премия о людях, создающих дополнительную ценность в ИТ 1
05.09.2017 Провал импортозамещения: госсектор продолжает использовать СУБД Oracle и Microsoft 1
12.10.2015 Определены самые прибыльные ИТ-компании в России 1
27.04.2015 Максут Шадаев: Век наката бюджетных денег в ИТ заканчивается 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
11.03.2015 Замглавы ПФР Николай Елистратов о создании новой АИС Пенсионного фонда 1
05.06.2014 Bitcoin. Инструкция по применению 1
30.05.2014 ИТ-система ЖКХ – новый мегапроект России 1
10.04.2014 Чиновники обсудят информатизацию здравоохранения с ИТ-сообществом 1
04.04.2014 Минкомсвязи и регионы: откровенный разговор об электронном правительстве. ВИДЕО 1
03.03.2014 Президент Татарстана вручил премию журналисту CNews 3
28.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе» 1
04.02.2014 Алексей Козырев: О планах развития ЕПГУ, СМЭВ и других систем электронного правительства 1
20.11.2013 Электронное правительство России. Полное досье 1
12.11.2013 Побег интегратора: Почему СК и ФСБ ополчились на лидера тверского ИТ-рынка 1
08.10.2013 Интервью замминистра энергетики о создании ГИС ТЭК 1
07.10.2013 Русский мега-проект "ЭРА-ГЛОНАСС" почти завершен. Что дальше? 1
03.10.2013 Интервью с губернатором Астраханской области о е-правительстве региона 1
02.10.2013 Идентификация всея Руси. Как это будет? 1
08.07.2013 Почему ГАС «Управление» не взлетела 1
04.07.2013 Облачная ВКС не пользуется спросом в России 3
16.08.2012 Как 26-летний Артур Контрабаев стал ИТ-директором Тульской области 1
26.08.2011 CNews приглашает на работу сотрудников «Компьюленты» 1
27.04.2011 Вышел 54-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
09.02.2011 Интервью с бунтарями из Cisco Россия: темные правила кукловода 1
12.01.2011 Коррупция при госзакупках ИТ: рецепты противодействия 1
19.11.2010 ИТ-стратегия России: как изменится облик страны за 10 лет 1
17.09.2010 CNews приглашает редактора направления «Техника» 1
16.09.2010 CNews приглашает редактора направления «Техника» 1
15.09.2010 CNews приглашает редактора направления «Техника» 1
14.09.2010 CNews приглашает редактора направления «Техника» 1
13.09.2010 CNews приглашает редактора направления «Техника» 1
10.09.2010 CNews приглашает редактора направления «Техника» 1
09.09.2010 CNews приглашает редактора направления «Техника» 1
08.09.2010 CNews приглашает редактора направления «Техника» 1

Публикаций - 88, упоминаний - 92

Левашов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 11
InterSystems - ИнтерСистемз 73 4
NVision Group - Энвижн Груп 545 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 4
IBM 3546 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
3753 3
АйТи 752 3
Oracle Corporation 3355 3
Microsoft Corporation 11110 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Cisco Systems 2044 2
Twitter 2204 2
Red Hat 666 2
Siemens AG - Сименс Россия 659 2
Intel Corporation 4186 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
HP Inc. 2920 2
АФК Система ПАО 995 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 2
Ланит ГК 1158 2
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
Luxoft - Люксофт 233 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
ФОРС - Центр разработки 180 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
РТИ 122 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 267 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Selectel - Селектел 137 1
Прогноз 196 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Роснефть РН-информ 32 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 22 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 5
Почта России ПАО 1574 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
ЕС-лизинг 13 1
Россети ПАО 168 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
X5 Group 599 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Транснефть 159 1
Continental AG 35 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
АвтоВАЗ 119 1
Lego 84 1
Goods.ru - маркетплейс 15 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
КАРО - Сеть кинотеатров 10 1
Мострансавто 59 1
Роснефть НК 367 1
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
КоммИТ Кэпитал 13 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Wildberries 128 1
Лукойл-Информ 72 1
Qiwi 783 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Евросеть 889 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
СберЛогистика 42 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Газпром ПАО 523 1
BMW 250 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 3
Федеральное казначейство России 766 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
Счётная палата РФ 460 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
Правительство Самарской области 48 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
Мосгортранс ГУП 68 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России 5 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 8 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
4CIO 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 40 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
OAuth - открытый протокол (схема) авторизации 33 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 29 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 388 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
Microsoft Skype 1472 3
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 3
Linux OS 4265 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Apple iOS 5742 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Google Android 10751 1
Apple iPad 3263 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 53 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Google+ Социальная сеть 195 1
1С:Бухгалтерия 397 1
Госуслуги - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 13 1
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 5 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
Linux - Debian GNU 273 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
IBM DB2 150 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
Microsoft SQL Server 795 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Медведев Дмитрий 1434 6
Путин Владимир 1826 6
Лысенко Эдуард 209 5
Никуличев Андрей 43 4
Никифоров Николай 1126 4
Дюбанов Анатолий 86 4
Албычев Александр 74 4
Дегтерева Мария 25 3
Васильев Сергей 29 3
Стрельцов Андрей 53 3
Зингерман Борис 35 3
Щеголев Игорь 676 3
Казарин Станислав 100 3
Козырев Алексей 270 3
Шадаев Максут 384 3
Контрабаев Артур 66 3
Попов Алексей 317 3
Четвернин Алексей 651 3
Орлов Геннадий 16 3
Макаров Владимир 52 2
Павлов Николай 9 2
Рейман Леонид 412 2
Массух Илья 192 2
Оголь Елена 24 2
Бородин Андрей 31 2
Евраев Михаил 222 2
Князев Александр 12 2
Гайдуков Алексей 24 2
Соколов Олег 51 2
Афанасьев Александр 20 2
Захаров Павел 54 2
Засыпкин Дмитрий 7 2
Новиков Алексей 39 2
Зорин Александр 49 2
Бойко Елена 151 2
Антонов Александр 73 2
Козлов Александр 54 2
Клементьев Андрей 18 2
Громов Иван 96 2
Полещук Александр 8 2
Россия - Российская федерация - РФ 57483 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 7
Россия - Челябинская область 659 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 5
Россия - Тюменская область 583 4
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 4
Россия - Новосибирская область 817 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Россия - Красноярский край 666 3
Россия - Самарская область 562 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Россия - Вологодская область 317 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - Тульская область 752 3
Европа 3766 3
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Россия - Иркутская область 546 2
Россия - Владимирская область 368 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 2
Россия - Кировск - Кировская область 304 2
Казахстан - Республика 2637 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 675 2
Россия - Пермь 740 2
Россия - Краснодарский край 915 2
Россия - Сахалинская область 434 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - Волгоградская область 399 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Россия - Костромская область 229 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 2
Россия - Республика Мордовия 388 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - Тверь 327 2
Россия - Иркутск 467 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Образование в России 340 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 2
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 11 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
Человеческий фактор 126 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 239 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 5
Forbes - Форбс 442 1
NYT - The New York Times 509 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 1
Rusbase 15 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
CNews Analytics 1991 5
IDC - International Data Corporation 2723 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Forrester Research 386 1
Frost & Sullivan 101 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763705, в очереди разбора - 667392.
Создано именных указателей - 46354.
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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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