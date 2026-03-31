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Индексная книга (каталог) CNews*
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Левашов Александр

СОБЫТИЯ


31.03.2026 Уже в этот четверг состоится IV Партнерская конференция «Базальт СПО». С какими экспертами вы можете встретиться? 1
25.11.2025 ИТ-СМИ растут на фоне общего падения охватов медиа — аналитика iTrend 1
07.05.2024 «Додо Пицца» внедряет ИИ в пиццерии для улучшения обслуживания гостей 1
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 1
01.12.2020 Исследование: сколько зарабатывает искусственный интеллект в России 1
03.04.2019 Пятый Международный фестиваль документального кино ДОКер пройдет в пяти городах России 1
19.11.2018 Объем инвестиций корпораций в ИТ-стартапы в 2016-2018 гг. превысил $570 млн 1
29.10.2018 Magic People, Value-Added People 2018: Премия о людях, создающих дополнительную ценность в ИТ 1
05.09.2017 Провал импортозамещения: госсектор продолжает использовать СУБД Oracle и Microsoft 1
12.10.2015 Определены самые прибыльные ИТ-компании в России 1
27.04.2015 Максут Шадаев: Век наката бюджетных денег в ИТ заканчивается 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
11.03.2015 Замглавы ПФР Николай Елистратов о создании новой АИС Пенсионного фонда 1
05.06.2014 Bitcoin. Инструкция по применению 1
30.05.2014 ИТ-система ЖКХ – новый мегапроект России 1
10.04.2014 Чиновники обсудят информатизацию здравоохранения с ИТ-сообществом 1
04.04.2014 Минкомсвязи и регионы: откровенный разговор об электронном правительстве. ВИДЕО 1
19.03.2014 10 главных ИТ-задач России. Версия CNews Analytics 1
03.03.2014 Президент Татарстана вручил премию журналисту CNews 2
28.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе» 1
04.02.2014 Алексей Козырев: О планах развития ЕПГУ, СМЭВ и других систем электронного правительства 1
20.11.2013 Электронное правительство России. Полное досье 1
12.11.2013 Побег интегратора: Почему СК и ФСБ ополчились на лидера тверского ИТ-рынка 1
08.10.2013 Интервью замминистра энергетики о создании ГИС ТЭК 1
07.10.2013 Русский мега-проект "ЭРА-ГЛОНАСС" почти завершен. Что дальше? 1
03.10.2013 Интервью с губернатором Астраханской области о е-правительстве региона 1
02.10.2013 Идентификация всея Руси. Как это будет? 1
08.07.2013 Почему ГАС «Управление» не взлетела 1
04.07.2013 Облачная ВКС не пользуется спросом в России 1
16.08.2012 Как 26-летний Артур Контрабаев стал ИТ-директором Тульской области 1
26.08.2011 CNews приглашает на работу сотрудников «Компьюленты» 1
27.04.2011 Вышел 54-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
09.02.2011 Интервью с бунтарями из Cisco Россия: темные правила кукловода 1
12.01.2011 Коррупция при госзакупках ИТ: рецепты противодействия 1
19.11.2010 ИТ-стратегия России: как изменится облик страны за 10 лет 1
17.09.2010 CNews приглашает редактора направления «Техника» 1
16.09.2010 CNews приглашает редактора направления «Техника» 1
15.09.2010 CNews приглашает редактора направления «Техника» 1
14.09.2010 CNews приглашает редактора направления «Техника» 1

Публикаций - 92, упоминаний - 93

Левашов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 12
Yandex - Яндекс 9216 5
Microsoft Corporation 25775 5
АйТи 1519 5
МегаФон 10742 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
9594 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
InterSystems - ИнтерСистемз 137 4
Google LLC 12690 3
Intel Corporation 12811 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Oracle Corporation 7074 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Cisco Systems 5372 2
X Corp - Twitter 2938 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
HP Inc. 5883 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
Red Hat 1378 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 50 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 52 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 1
Транснефть Технологии 21 1
Программные технологии 88 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 25
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Почта России ПАО 2370 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Резонанс НПП 407 2
Евросеть 1421 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Мострансавто 69 1
Цезарь Сателлит 43 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Новая поликлиника 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк Тверь - Тверьуниверсалбанк 5 1
Газпром ПАО 1493 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
BMW Group 482 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Транснефть 335 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Сбер - СберЛогистика 74 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
4CIO 20 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 25
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 25
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Электронный документ - Electronic document 1579 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Оповещение и уведомление - Notification 5945 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Linux OS 11533 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Apple iTunes Store 1118 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 6 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Linux - Debian GNU 567 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 42 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
InterSystems Cache 144 1
Медведев Дмитрий 1665 8
Путин Владимир 3454 8
Лысенко Эдуард 317 5
Никифоров Николай 1138 4
Албычев Александр 168 4
Дюбанов Анатолий 95 4
Никуличев Андрей 43 4
Попов Алексей 339 3
Казарин Станислав 175 3
Орлов Геннадий 16 3
Контрабаев Артур 70 3
Дегтерева Мария 28 3
Сафронов Роман 36 3
Ивакин Роман 57 3
Бессольцев Михаил 11 3
Зеленовская Анна 7 3
Щеголев Игорь 699 3
Шадаев Максут 1210 3
Зингерман Борис 39 3
Евраев Михаил 266 3
Козырев Алексей 328 3
Стрельцов Андрей 62 3
Васильев Сергей 69 3
Антонов Александр 77 2
Бородин Андрей 40 2
Макаров Владимир 78 2
Вафин Адель 6 2
Павлов Николай 13 2
Полещук Александр 8 2
Засыпкин Дмитрий 6 2
Громов Иван 102 2
Клементьев Андрей 18 2
Кесельбренер Леонид 52 2
Романов Алексей 51 2
Переверзев Михаил 19 2
Мубаракшин Азат 7 2
Маслов Михаил 15 2
Авдонин Борис 6 2
Филиппов Евгений 14 2
Шагалин Ринат 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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