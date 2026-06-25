Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196733
ИКТ 15158
Организации 11660
Ведомства 1504
Ассоциации 1103
Технологии 3580
Системы 26887
Персоны 85815
География 3093
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2808
Мероприятия 895

ВНИИНС МСВС Linux Мобильная система Вооружённых Сил

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.06.2026 Softline «обожглась» на военном Linux и списала 469 млн руб. 2
24.01.2023 Российский «военный Linux» допустили до использования в госорганах 2
13.10.2022 Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году? 1
23.05.2022 С чего начать импортозамещение в ИБ? 1
03.02.2022 Начался выпуск ПК для бизнеса на российском «военном Linux» 2
26.11.2021 Знаменитый российский дистрибьютор потратил $70 млн на покупку немецких и индийских конкурентов 1
24.11.2021 «Росэлектроника» представила промышленный защищенный ноутбук в облегченном корпусе 1
03.11.2021 Softline купил создателя российского военного Linux 3
05.09.2017 Провал импортозамещения: госсектор продолжает использовать СУБД Oracle и Microsoft 1
22.05.2017 Маленькие суперкомпьютеры на «Эльбрусах» для Минобороны подорожали в три раза 2
07.02.2017 Минобороны закупает маленькие суперкомпьютеры «Эльбрус» на российских процессорах 2
07.12.2016 Линуксоиды объяснили Минкомсвязи, почему в России плохо внедряется Linux 2
16.09.2016 ОПК создала защищенный отказоустойчивый ПК «Восход» для военных 2
15.09.2016 ПАК «Соболь» 3.0 с новой платой PCI Express поступил в продажу 1
05.09.2016 В России создан «неубиваемый» ноутбук для военных 1
10.06.2016 На процессорах «Эльбрус» появилась первая система для инженерных расчетов 1
03.02.2016 Минобороны России закупает антивирусы для Windows, Linux и Mac 1
05.11.2015 Новый российский Linux испытывают в армейских столовых 1
24.09.2015 В России готов новый Linux для военных 2
07.07.2015 «Ростех» и «Т-Платформы» представили ПК для работы с гостайной 1
25.06.2015 Система «ИВК Портал» полностью совместима с новейшей Java-машиной 1
05.12.2014 CompanyMedia совместима с СУБД «Линтер-ВС» и «Мобильной системой вооруженных сил» 4
17.02.2012 Dr.Web обеспечит антивирусную защиту Минобороны России 2
01.02.2012 Минкомсвязи засекретило «русскую Windows», так как она полностью американская 1
27.09.2011 Прототип «русской Windows» разработают за 5 млн рублей 2
29.11.2010 ПО «ИВК БюрократЪ» сертифицировано как платформа защищенного электронного документооборота 2
02.08.2010 Большинство разработчиков Android-устройств нарушают лицензию GPL 1
16.06.2010 АПКШ «Континент» 3.5 получил сертификат ФСБ России 2
07.04.2010 Минобороны внедрит систему несекретного электронного документооборота за 337 млн руб. 1
17.03.2009 Продукты «Информзащиты» одобрены для использования на объектах Минобороны 1
01.08.2008 Силовики пустили Linux в ПК госсектора 2
30.06.2008 100% российский компьютер возродился 2
19.03.2008 ВМС США: дни проприетарных технологий сочтены 1
14.03.2008 Свободное ПО в школах: Мининформсвязи раскрывает планы 1
15.01.2008 Первые школьные комплекты СПО переданы учителям 1
30.11.2007 Выбран поставщик свободного ПО в российские школы 1
23.11.2007 Виктор Алкснис: Чудовищное отставание в сфере ИТ угрожает независимости России 2
25.10.2007 Linux в школах вышел на старт 1
11.05.2007 Путин займется российской ОС? 2
06.09.2006 Российское системное ПО все еще существует 3

Публикаций - 42, упоминаний - 65

ВНИИНС МСВС и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25685 11
Red Hat 1375 10
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 276 8
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 33 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 6
9492 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2964 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 5
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 191 5
Alfresco Software 156 4
VDEL 45 4
Intel Corporation 12770 4
Softline - Софтлайн 3673 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 411 4
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
Этерсофт - Etersoft 28 3
IBM - International Business Machines Corp 9675 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 3
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 3
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 2
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 109 2
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 2
Линукс-Онлайн 8 2
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 492 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5579 2
AMD - Advanced Micro Devices 4621 2
Oracle Corporation 7052 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 907 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 2
Код Безопасности 790 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 2
OpenText - Micro Focus - Novell 879 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 82 2
Компас 20 1
DigiTech 11 1
Archos Technology 72 1
Softline - Belitsoft - Белитсофт 6 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 2
Почта России ПАО 2337 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 2
Barnes & Noble 171 1
Резонанс НПП 405 1
NGI Fund 36 1
РБК Центр 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1700 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8730 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Альфа-Банк 1966 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
EPIC Telecom Invest 211 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 138 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 116 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3182 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5547 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13623 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 6
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3567 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3816 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3652 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5391 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 224 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 778 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 407 1
Судебная власть - Judicial power 2474 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 343 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 803 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1530 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 571 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 342 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1529 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2122 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2831 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 151 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 224 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Apache Software Foundation - ASF 227 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 411 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28001 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64090 18
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8555 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33124 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35690 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25142 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13822 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22386 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10212 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16900 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13724 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34306 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12060 6
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5009 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9912 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9271 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12709 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7880 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27108 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2453 5
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2221 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11446 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2932 4
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 616 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5474 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10219 3
Сервер приложений - Application server 351 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17942 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15353 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60950 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7101 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 679 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14119 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1557 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13054 3
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 104 3
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2714 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6810 3
Linux OS 11413 25
Microsoft Windows 16778 17
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 640 10
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 6
Microsoft Office 4120 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 358 5
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 998 5
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 278 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 4
Red Hat Linux 205 4
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 89 4
Linux - Debian GNU 562 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Microsoft Windows XP 2430 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 3
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 138 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 102 3
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 112 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3533 3
ИВК Юпитер Крипто 32 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1712 2
МЦСТ - Эльбрус-90 микро 5 2
Microsoft Windows XP Professional 235 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 2
Intel x86 - архитектура процессора 2138 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 285 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 311 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1191 2
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 241 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 137 2
Mozilla Firefox - браузер 1937 2
Apple iPhone 6 4861 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 350 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 20 2
Новодворский Алексей 114 4
Алкснис Виктор 70 3
Поносов Александр 69 3
Путин Владимир 3444 3
Смирнов Алексей 268 3
Кузовкин Алексей 155 2
Соломатин Валентин 3 2
Соломатина Елена 3 2
Рейман Леонид 1064 2
Комиссаров Дмитрий 246 2
Массух Илья 239 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Королев Игорь 65 1
Липич Григорий 65 1
Шалманов Сергей 202 1
Черепанов Андрей 6 1
Бахин Евгений 22 1
Горбатов Игорь 25 1
Данилов Игорь 24 1
Мартиросян Самвел 16 1
Левченко Владимир 6 1
Липатов Виталий 12 1
Васильев Егор 8 1
Федосеев Виктор 2 1
Яшуков Александр 4 1
Филиппов Станислав 5 1
Макарова Ирина 7 1
Бурым Андрей 3 1
Сомс Леонид 9 1
Соломатин Антон 1 1
Gratton Angus - Грэттон Ангус 1 1
Штин Сергей 1 1
Гусь Владимир 3 1
Шмелев Владимир 2 1
Семавина Светлана 4 1
Prohaska Milan - Прохаска Милан 5 1
Edwards Mark - Эдвардс Марк 5 1
Соколов Алексей 137 1
Рахметов Руслан 67 1
Шадаев Максут 1206 1
Россия - РФ - Российская федерация 164413 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54427 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3409 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1771 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1028 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 3
Беларусь - Белоруссия 6248 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3123 3
Франция - Французская Республика 8135 3
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Сепыч 25 2
Европа 24899 2
Испания - Королевство 3817 2
Латвия - Латвийская Республика 833 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 457 2
Украина - Киев 1150 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 236 2
Япония - Нагасаки 35 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 69 1
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18937 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 1
Земля - планета Солнечной системы 10826 1
Азия - Азиатский регион 5885 1
Япония 13753 1
Ирландия - Республика 1041 1
Дания - Королевство 1332 1
Индия - Bharat 5836 1
Европа Восточная 3137 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Израиль 2846 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1695 1
Бельгия - Королевство 1186 1
Германия - Федеративная Республика 13146 1
Африка - Африканский регион 3630 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 778 1
Украина 7903 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 509 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1668 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 902 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57092 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9071 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33337 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52953 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11399 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5421 7
Информатика - computer science - informatique 1180 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8018 5
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 419 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5073 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17989 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3943 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6131 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7312 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15838 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3366 2
Список системообразующих предприятий РФ 326 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8721 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8754 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2495 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1329 2
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6653 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2451 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10188 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2121 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21368 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3008 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 244 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 200 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 76 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7468 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1697 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5543 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3006 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6516 1
Энергетика - Energy - Energetically 5784 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6663 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11536 1
TAdviser - Центр выбора технологий 459 1
Ведомости 1431 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8542 3
IDC - International Data Corporation 4967 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 16
Ростех - КРЭТ - КНИРТИ - Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт 5 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 293 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 482 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
ТГУ - Томский государственный университет 226 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
CNews AWARDS - награда 569 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2647 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1281 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1270 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452723, в очереди разбора - 727821.
Создано именных указателей - 196733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще