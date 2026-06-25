Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВНИИНС МСВС Linux Мобильная система Вооружённых Сил
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
ВНИИНС МСВС и организации, системы, технологии, персоны:
|Новодворский Алексей 114 4
|Алкснис Виктор 70 3
|Поносов Александр 69 3
|Путин Владимир 3444 3
|Смирнов Алексей 268 3
|Кузовкин Алексей 155 2
|Соломатин Валентин 3 2
|Соломатина Елена 3 2
|Рейман Леонид 1064 2
|Комиссаров Дмитрий 246 2
|Массух Илья 239 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Королев Игорь 65 1
|Липич Григорий 65 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Черепанов Андрей 6 1
|Бахин Евгений 22 1
|Горбатов Игорь 25 1
|Данилов Игорь 24 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Левченко Владимир 6 1
|Липатов Виталий 12 1
|Васильев Егор 8 1
|Федосеев Виктор 2 1
|Яшуков Александр 4 1
|Филиппов Станислав 5 1
|Макарова Ирина 7 1
|Бурым Андрей 3 1
|Сомс Леонид 9 1
|Соломатин Антон 1 1
|Gratton Angus - Грэттон Ангус 1 1
|Штин Сергей 1 1
|Гусь Владимир 3 1
|Шмелев Владимир 2 1
|Семавина Светлана 4 1
|Prohaska Milan - Прохаска Милан 5 1
|Edwards Mark - Эдвардс Марк 5 1
|Соколов Алексей 137 1
|Рахметов Руслан 67 1
|Шадаев Максут 1206 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11536 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 459 1
|Ведомости 1431 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452723, в очереди разбора - 727821.
Создано именных указателей - 196733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.