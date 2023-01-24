Разделы

ПО Свободное ПО Бизнес Законодательство Цифровизация Системное ПО ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Российский «военный Linux» допустили до использования в госорганах

Российские Linux-системы из линейки «МСВСфера», с 2021 г. развивающиеся в контуре бизнеса Softline, включили в реестр отечественного ПО при Минцифры. Это открывает продуктам, выросшим из проекта для Вооруженных сил, широкую дорогу к госзаказу. Во время голосования за включение ОС в реестр мнения ключевых экспертов при министерстве разделились. Однако главной проверкой для «МСВСферы» и всех других российских ОС станут готовящиеся к выходу новые правила ведения реестра. 

ОС «МСВСфера» стали «российскими»

Как выяснил CNews, отечественные операционные системы на базе Linux для ПК и сеhверов из линейки «МСВСфера» 9 января 2023 г. были включены в реестр российского ПО при Минцифры. Об этом свидетельствуют записи на сайте реестра.

Данное событие, по сути, означает, что теперь рассматриваемые ОС смогут поставляться в госсектор — госструктуры и отчасти компании с госучастием обязаны ориентироваться на реестр при проведении своих тематических закупок.

Более 10 лет развитием ОС «МСВСфера» занималась компания «Национальный центр развития и поддержки» (НЦПР), однако в апреле 2021 г. она была куплена Softline.

В то же время своими корнями продукты «МСВСфера» уходят в проект «Мобильной системы Вооруженных сил» (МСВС), разработанной Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина (ВНИИНС) по заказу Минобороны. Базой для МСВС и «МСВСфера» является Linux-дистрибутив Red Hat.

msvs600.jpg
ОС «МСВСфера», выросшие из проекта для военных, включили в реестр российского ПО

НЦПР был создан компанией Vdel (занимается дистрибуцией продуктов Red Hat, Alfresco и других СПО-вендоров) для решения задач сертификации ПО. В 2010 г. Vdel приняла решение продать НЦПР во ВНИИНС.

Не все прошло гладко

Заявки на включение в реестр продуктов «МСВСфера АРМ» и «МСВСфера сервер» были рассмотрены 29 декабря 2022 г. экспертным советом при реестре под председательством Максима Паршина — замглавы Минцифры.

Основными экспертами по рассматриваемым продуктам выступили Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО» (разработчик российских ОС линейки «Альт») и Илья Массух, экс-замглавы Минкомсвязи (ныне Минцифры), глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

Как сообщили CNews источники, знакомые с ходом проведения заседания экспертного совета, Массух вынес в отношении включения ОС «МСВСфера» в реестр положительное заключение, в то время как Смирнов — отрицательное. При этом собеседники редакции добавили, что у Смирнова был ряд претензий к продуктам еще накануне заседания, однако к моменту его проведения как минимум по формальным признакам все они были учтены и устранены.

Смирнов эту информацию CNews подтвердил. Свой отрицательный вердикт он объяснил тем, что в его понимании, рассматриваемые операционные системы имеют чрезмерно много общих черт с открытой операционной системой CentOS (дистрибутив Linux, основанный на Red Hat) — без должного уровня переработки.

В отношении устраненных замечаний он сообщил, что «изначально ключевые компоненты не были собраны заявителем из исходников, были чужие бинарники; после моего замечания бинарники пересобрали из исходников».

Пояснения Минцифры

Комментируя включение ОС «МСВСфера» в реестр, представители Минцифры в разговоре с CNews отметили, что основной задачей экспертного совета в данном случае была проверка лицензирования дистрибутива, то есть отсутствия ограничений на доработки и распространение продукта, способность производителя пересобрать дистрибутив, наличие технического персонала по поддержке и доработке продуктов.

«В процессе оценки заявителю ставилась задача по пересборке дистрибутива для исключения “зависимых” компонентов, подтверждалась способность заявителя к самостоятельному развитию продуктов, — сообщили собеседники редакции. — По итогам оценки продуктов, большинство членов экспертного совета проголосовало за включение ОС “МСВсфера” в реестр отечественного ПО».

Смирнов, в свою очередь, склонен объяснять итоговое решение совета спецификой действующих требований к ПО в реестре. «Требования наличия собственной разработки там сейчас нет», — уточнил он.

Не все ОС останутся в реестре

И Массух, и Смирнов в разговоре с CNews отметили, что в ближайшее время в реестре российского ПО должны произойти серьезные перемены в связи с готовящимися к выходу изменениями в постановление Правительства от 23 марта 2017 г. № 325 «Об утверждении дополнительных требований к программам…, сведения о которых включены в реестр российского ПО…».

Николай Козак, Дом.рф: В 2023 год мы вошли с практически нулевым показателем по аутсорсингу
Импортозамещение

По словам Массуха, документ будет дополнен рядом критериев, связанных с более жесткими требованиями к функциональным возможностям и технологической независимости программ в реестре. «В результате по линии операционных систем мы наверное придем к тому, что в реестре останется не 30-40 ОС, как сейчас, а около пяти, — полагает он. — Какие именно продукты останутся, сейчас сказать сложно, но в любом случае все существующие решения с появлением новых rритериев окажутся в равных условиях».

Что собой представляют ОС «МСВСфера»

По данным сайта msvsphere.ru, «МСВСфера АРМ» является клиентской операционной системой на основе ядра Linux с интегрированными пользовательскими приложениями. Она предназначена для организации многофункциональных рабочих мест на базе 64-разрядных аппаратных платформ Intel и AMD.

В состав ОС входит пакет офисных программ LibreOffice, предназначенный для работы с текстовыми и графическими документами, презентациями и электронными таблицами. Он поддерживает большую часть популярных форматов офисного ПО, включая Microsoft Office.

Также в состав ОС входит браузер Mozila Firefox, почтовая программа Evolution, редакторы для работы с текстовыми и графическими документами, медиапроигрыватели и программы для веб-камеры, файловый менеджер, менеджер архивов, программа записи и копирования оптических дисков, программа сканирования документов, калькулятор, средства программирования с набором библиотек и инструментов, средства администрирования и обеспечения безопасности информации.

Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision
Безопасность

«МСВСфера сервер» позиционируется разработчиками как высокопроизводительная и масштабируемая серверная операционная система на базе ядра Linux, предназначенная для использования на 64-разрядных аппаратных платформах Intel и AMD.

Данная ОС ориентирована на «создание мощных многоцелевых серверных платформ; с этой целью в ее состав включено большое количество серверных служб и приложений: веб-сервер, файл-сервер, сервер печати, почтовый сервер, серверы аутентификации и удаленного управления, сервер резервного копирования, средства администрирования и защиты информации, другие серверные службы и приложения».

Как прошла сделка Softline по покупке НЦПР

Как ранее сообщал CNews, в ходе сделки по покупке НЦПР Softline за долю в компании размером 99,9% в общей сложности заплатил и заплатит $10,2 млн. Из этой суммы $7,34 млн являются отложенными платежами, $2,86 млн — условными обязательствами, привязанными к достижению НЦПР определенных показателей.

В 2021 финансовом году (который закончился 31 марта 2021 г.) оборот НЦПР составил $4,3 млн, валовая прибыль — $3,6 млн, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) — $3,5 млн.

В ходе сделки стоимость линейки «МСВСфера» была оценена в $4 млн.

Денис Воейков

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Утечки персональных данных россиян за год выросли в 40 раз. Пострадало две трети населения страны

Власти придумали, как не допустить «технологической деградации» страны

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Разработчик космических чипов неожиданно избежал полумиллиардного штрафа за срыв госпроекта

Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля

Сидящий в тюрьме поставщик псевдороссийских ПК для МВД остался без бизнеса

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще