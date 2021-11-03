Softline купил создателя российского военного Linux

Softline заплатил $10 млн за компанию НЦПР, специализирующуюся на безопасных программных продуктах с открытым кодом. В частности, НЦПР разработало семейство продуктов «МСВСфера», первоначально предназначавшихся для Вооруженных сил, также компания является дистрибьютором корпоративных продуктов Alfresco.

Softline приобрел НЦПР

Дистрибьютор ПО и интегратор Softline приобрел компанию «Национальный центр развития и поддержки» (НЦПР), занимающуюся продвижения безопасного и открытого ПО. Информация об этом следует из инвестиционного проспекта Softline, опубликованного на сайте Финансового регулятора Великобритании (FCA) в рамках осуществленного компанией первичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже.

Сделка была осуществлена в апреле 2021 г. Softline, в общей сложности, заплатит за долю размером 99,9% в НЦПР $10,2 млн. Из этой суммы $7,34 млн являются отложенными платежами, $2,86 млн – условными обязательствами, привязанными к достижению НЦПР определенных показателей. В 2021 финансовом году (который закончился 31 марта 2021 г.) оборот НЦПР составил $4,3 млн, валовая прибыль - $3,6 млн, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) - $3,5 млн.

Softline заплатил $10 млн за компанию НЦПР, создателя Linux «МСВСфера», предназначавшегося для Вооруженных сил России

НЦПР специализируется на поставке, разработке, технической поддержки и обеспечению лицензионной чистоте программного обеспечения с открытым кодом (СПО), включая продукты, имеющие сертификаты от Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы технического и экспортного контроля (ФСТЭК). Клиентами компании являются, в том числе, государственные организации и промышленные предприятия.

Чем занимается НЦПР

В частности, НЦПР разрабатывает семейство продуктов» «МСВСфера» (от «Мобильная система Вооруженных сил»). В него входят операционные системы на базе Linux для серверов и рабочих станций, офисный пакет на базе LibreOffice, система управления процессами «МСВСфера Процессы» и система управления контентом «МСВСфера Инфооборот».

Также НЦПР является дистрибьютором компании Alfresco Software, разрабатывающей корпоративную продукты с открытым кодом: платформу управления корпоративным контентом (ECM) и платформу управления бизнес-процессами (BPM). Кроме того, в портфеле НЦПР значатся ряд работающих на базе продуктов Afresco и «МСВСфера» решений: «Логика СЭД» (разработано компанией «Логика бизнеса» для автоматизации управленческого документооборота и делопроизводства), CiteckEcos (российская система управления бизнес-процессами, кейсами и корпоративным контентом) и Alivex (разработанное компаний ITD Systems решения для управления бизнес-процессами).

Связь НЦПР с ВНИИНС и семьей Валентина Соломатина

В ходе сделки с Softline стоимость продуктов «МСВСфера» была оценена в $4 млн. Продукты «МСВСфера» берут свое начало от «Мобильной системы вооруженных сил» (МСВС), разработанной Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере им. В.В.Соломатина (ВНИИНС) по заказу Минобороны. Базой для МСВС и «МСВСфера» является Linux-дистрибутив Red Hat.

НЦПР был создан компанией Vdel (занимается дистрибуцией продуктов Red Hat, Alfresco и других СПО-вендоров) для решения задач сертификации ПО. В 2010 г. Vdel приняла решение продать НЦПР в ВНИИНС.

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Согласно данным базы «Контур.Фокус», до сделки с Softline уставной капитал НЦПР был поровну разделен между ВНИИНС и ирландской компаний Otkyta. Владельцем Vdel (ООО ВДЭЛ) и президентом группы компаний ВНИИНС является Елена Соломатина, дочь бывшего генерального конструктора информационных технологий Вооруженных сил России Валентина Соломатина. До своей смерти в 2005 г. Валентин Соломатин возглавлял ВНИИНС, после чего институту было присвоено его имя.

Владельцем ВНИИНС сейчас является его сын Антон Соломатин. После сделки с Softline Елене Соломатиной принадлежит доля размером 0,1% в НЦПР. При этом доставшаяся Softline доля размером 99,9% находится у нее в залоге.

Для чего Softline потребовался НЦПР

Собеседники CNews на СПО рынке полагают, что Softline покупал НЦПР с целью получения базы сертификатов ПО, необходимой для осуществления поставок в госорганы.

Один из собеседников издания отмечает, что продукты серии «МСВСфера» давно не обновлялись, их разработчики не заметны на профильных мероприятиях, а в базе ФСТЭК значатся три просроченных сертификата на продукты «МСВСфера». Сам ВНИИНС переориентировался на разработку новой операционной системы – «Стрелец», созданной на базе другого Linux-дистрибутива Debian.