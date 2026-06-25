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Все категории 196733
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Соломатина Елена

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Softline «обожглась» на военном Linux и списала 469 млн руб. 1
03.11.2021 Softline купил создателя российского военного Linux 2
01.02.2012 Минкомсвязи засекретило «русскую Windows», так как она полностью американская 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Соломатина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 33 3
Red Hat 1375 2
VDEL 45 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Этерсофт - Etersoft 28 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 1
Alfresco Software 156 1
Softline - Софтлайн 3673 1
IBM - International Business Machines Corp 9675 1
Meta Platforms - Facebook 4605 1
Microsoft Corporation 25685 1
ITD Systems - Ай Ти Ди Системс 2 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 224 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3182 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5547 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13623 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 342 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28001 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35690 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8555 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33124 2
CCITSE - Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 41 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24126 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13724 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12060 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2221 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17942 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64090 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1445 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25142 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13822 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12067 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 3
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 42 2
Linux OS 11413 2
Red Hat Linux 205 1
Softline - Sl Soft - Citeck Ecos 17 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Microsoft Windows 16778 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1341 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 278 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 998 1
Милашевский Игорь 21 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Массух Илья 239 1
Соломатин Антон 1 1
Липатов Виталий 12 1
Соломатин Валентин 3 1
Путин Владимир 3444 1
Prohaska Milan - Прохаска Милан 5 1
Комиссаров Дмитрий 246 1
Россия - РФ - Российская федерация 164413 2
Италия - Милан 166 1
Ирландия - Республика 1041 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54427 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 675 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57092 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5073 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 242 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 419 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17989 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33337 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2121 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8018 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11399 1
Ведомости 1431 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452723, в очереди разбора - 727821.
Создано именных указателей - 196733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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