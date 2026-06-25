Получите все материалы CNews по ключевому слову
Соломатина Елена
СОБЫТИЯ
|25.06.2026
|Softline «обожглась» на военном Linux и списала 469 млн руб. 1
|03.11.2021
|Softline купил создателя российского военного Linux 2
|01.02.2012
|Минкомсвязи засекретило «русскую Windows», так как она полностью американская 1
Соломатина Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Милашевский Игорь 21 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Массух Илья 239 1
|Соломатин Антон 1 1
|Липатов Виталий 12 1
|Соломатин Валентин 3 1
|Путин Владимир 3444 1
|Prohaska Milan - Прохаска Милан 5 1
|Комиссаров Дмитрий 246 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164413 2
|Италия - Милан 166 1
|Ирландия - Республика 1041 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54427 1
|Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 675 1
|ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452723, в очереди разбора - 727821.
Создано именных указателей - 196733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.