Индексная книга CNews*
АйТи Аплана Логика Бизнеса Логика СЭД ECM-Платформа ранее БОСС Референт СЭД
Публикаций - 256, упоминаний - 403
АйТи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Курьянов Сергей 162 33
|Кубликова Ирина 26 25
|Ипатов Вадим 84 21
|Яппаров Тагир 87 18
|Бейдер Александр 75 18
|Иванова Елена 78 16
|Гриб Андрей 16 13
|Потапенко Михаил 45 13
|Бушмелев Сергей 44 9
|Бейлезон Олег 32 9
|Каменнова Мария 44 8
|Подбуцкий Георгий 27 8
|Галимов Максим 31 8
|Стаханов Евгений 21 7
|Романов Дмитрий 63 7
|Вайнштейн Виктор 24 7
|Житнюк Павел 33 6
|Аксельрод Александр 41 6
|Сенкевич Виктор 30 6
|Макаров Станислав 117 4
|Кислицын Алексей 10 4
|Храмцовская Наталья 46 4
|Андреев Владимир 86 4
|Касимов Игорь 16 3
|Линев Андрей 24 3
|Рыжиков Сергей 111 3
|Трещук Андрей 22 3
|Славин Борис 30 3
|Афанасьев Алексей 25 3
|Корюкин Юрий 29 3
|Якимчук Сергей 28 3
|Бабинцев Василий 24 3
|Дурыгин Виктор 9 3
|Федосеев Алексей 20 3
|Шушкин Дмитрий 95 3
|Шалманов Сергей 201 2
|Будин Алексей 22 2
|Демидов Михаил 133 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Шевцов Александр 2 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226490, в очереди разбора - 871404.
Создано именных указателей - 114339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226490, в очереди разбора - 871404.
Создано именных указателей - 114339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.