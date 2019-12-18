АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД

«Логика: СЭД» получила сертификат соответствия ФСТЭК России ФСТЭК России подтвердила, что «Логика: СЭД» на платформе «Alfresco/МСВСфера Инфооборот» позволяет работать с персональными д

МойОфис интегрирован в «Логика: СЭД» для бесшовного редактирования документов азработчик ПО для управления корпоративным контентом, и «Новые облачные технологии», российский разработчик офисного ПО, интегрировали свои решения. Теперь пользователи электронного документооборота «Логика: СЭД» и электронного архива «Логика: АРХИВ» могут в веб-браузере создавать и редактировать документы с помощью решений МойОфис в режиме «одного окна». Интеграция систем позволяет создава

«Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0» «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») объявила о выпуске новой версии решения для электронного документооборота «Логика СЭД 2.0» на платформе Alfresco/МСВСфера Инфооборот. Как рассказали CNews в компании, «Логика СЭД» на Alfresco/МСВСфера Инфооборот — это решение, наследующее преимущества этой СПО-

«Логика бизнеса» внедрила решение «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение» «Логика бизнеса» (группа компаний «АйТи») объявила о завершении проекта по тиражированию решения «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение». «РН-Бурение» создано в марте 2006 года в

«Логика бизнеса» представила «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino «Логика бизнеса» («АйТи») выпустила новую версию решения «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino. Как рассказали CNews в компании, в решение включена новая функциональность, которая позволяет расширить возможности и повысить производительность

Технологии Abbyy помогут сравнить версии документов в «Логике СЭД» «Логика бизнеса» (группа компаний «АйТи») совместно с Abbyy объявили о разработке решения для сравнения различных версий документов в системе электронного документооборота «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino. Как рассказали CNews в компании, новый модуль «Сравнение документов» на «движке» Abbyy ScanDifFinder (SDK) автоматически находит различия в версиях до

«Логика СЭД» + «МСВСфера Инфооборот»: новое решение для электронного документооборота поддержки и разработки» представили новое решение для электронного документооборота на базе систем «Логика СЭД» и «МСВСфера Инфооборот». Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». «МСВСфера Инф

«Логика бизнеса» разработала новую версию «Логики СЭД» на базе Alfresco Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») разработала новую версию решения «Логика СЭД» на платформе Alfresco. Как сообщили CNews в «Логике бизнеса», в версию 1.2 вошли

«Логика бизнеса» выпустила новую версию СЭД на платформе IBM Notes/Domino ью работы. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». «Системе “Логика СЭД” (раньше она называлась “БОСС-Референт”) исполнилось 18 лет. Это один из самых почтенных долгожителей среди российских

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» перешла на «Логику СЭД» на базе JBoss Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») внедрила свое решение «Логика СЭД» на базе СПО JBoss в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Как сооб

«Логика бизнеса» достигла оборота в 1 млрд руб. я и управления клиентскими досье. Среди крупных проектов в госсекторе выделяется внедрение системы «Логика СЭД» на СПО Jboss в главном управлении ФСИН (сейчас ведется тиражирование системы по р

«Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino интегрируется с VideoMost Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») интегрирует систему «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino с продуктом VideoMost. Информационная система «Л

«Логика СЭД» на платформе Alfresco интегрируется с Abbyy FlexiCapture Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), разработчик решений для управления корпоративным контентом (ECM), интегрирует систему «Логика СЭД» на платформе Alfresco с Abbyy FlexiCapture. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». «Логика СЭД» на платформе Alfresco — это решение для автоматизации управленческого доку

Все филиалы «РН-Бурения» работают в единой системе электронного делопроизводства «Логика СЭД» Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») внедрила в компании «РН-Бурение» систему электронного делопроизводства «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino. Автоматизация документооборота обеспечила структурированное хранение документов с возможностью их быстрого поиска, отчетность по событиям и действиям

Вышел новый релиз системы «Логика СЭД» на платформе Alfresco Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новый релиз системы «Логика СЭД» на ECM-платформе с открытым кодом Alfresco — решения для автоматизации управленче

«Логика бизнеса» выпустила бесплатное мобильное приложение для работы с СЭД «АйТи») выпустила бесплатное мобильное приложение «Логика ECM. Mobile Lite» для работы с системой «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». Как рас

Новая версия «Логики СЭД» оптимизирует совместную работу с документами К «АйТи») выпустила новую версию решения для электронного документооборота «Логика СЭД 3.4» (ранее «БОСС-Референт»). Как сообщили CNews в «Логике бизнеса», решение построено на платформе IBM No

Вышла новая версия решения «Логика ECM. СЭД» на платформе IBM Notes ания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новую версию решения для электронного документооборота «Логика ECM. СЭД». Решение построено на платформе IBM Notes (ранее IBM Lotus\Notes) и поддержи

МТТ внедрил электронный документооборот «Логика ECM. СЭД» альный ТранзитТелеком» (МТТ) внедрена система электронного документооборота «Логика ECM. СЭД» (экс «БОСС-Референт»). В настоящее время в единой системе электронного документооборота работает бо

В ТФОМС Республики Татарстан внедрена «Логика ECM. СЭД» и бизнеса 2.0» (ГК «АйТи»), внедрила систему электронного документооборота «Логика ECM.СЭД» (ранее «БОСС-Референт») на платформе IBM Lotus Notes/Domino в Территориальном фонде обязательного мед

«Логика бизнеса 2.0» представила новую ECM-платформу на базе СПО Компания «Логика бизнеса 2.0» (ГК «АйТи»), разработчик ECM-системы «Логика ECM» (экс «БОСС-Референт»), анонсировала новое решение «Логика ECM. Бизнес-платформа». Как рассказали CN

«Логика бизнеса 2.0» анонсировала новую версию мобильного клиента для СЭД «Логика ECM. Mobile» «Логика бизнеса 2.0» (ГК «АйТи»), разработчик ECM-системы «Логика ECM» (экс «БОСС-Референт»), представила новую версию мобильного клиента для СЭД «Логика ECM. Mobile» (эк

«Логика ECM. Штамп» поможет встроить функции ЭЦП и шифрования в прикладное ПО Компания «Логика бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») представила новую версию решения «Логика ECM. Штамп» (ранее «АйТи. Штамп»), предназначенного для организации юридически значимо

Госорганы Башкортостана массово переходят на СЭД семейства продуктов «Логика ECM» вершила проект по внедрению системы электронного документооборота «Логика ECM. Госуправление» (экс «БОСС-Референт BR+») на платформе СПО JBoss в пилотной зоне органов госвласти республики Башко

IDC определило лидеров ECM в России. Специалисты не согласны компания IDC совместно с компанией "Логика бизнеса 2.0" (бывшие "АйТи.Информационный менеджмент" и "БОСС-Референт") провела исследование российского рынка ECM. Аналитики опросили 130 компаний п

«Логика бизнеса 2.0» перевела 2,6 тыс. сотрудников МГТС на новую СЭД проект по внедрению новой версии системы электронного документооборота «Логика ECM. СЭД» (ранее — «БОСС-Референт») на платформе IBM Lotus Notes/Domino в компании «Московская городская телефонн

СЭД «БОСС-Референт» меняет название гика ECM». Существенная часть продуктов этого семейства раньше была известна под зонтичным брендом «БОСС-Референт». Как отметили в «Логике бизнеса 2.0», постоянное развитие рынка, изменение тре

Новая версия системы «БОСС-Референт» оснащена модулями «АРМ делопроизводителя» и «Центр отчетов» Компания «Логика Бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») выпустила релиз 3.2.7 ECM-системы «БОСС-Референт» на платформе IBM Lotus. В новой версии системы появился «АРМ делопроизводителя», модуль «Центр отчетов», а также усовершенствован модуль «Договоры». Ранее для пользователей ECM-с

Администрация Боготола расширяет работу в СЭД «БОСС-Референт» Компания «СибИнтел» завершила второй этап внедрения ECM-системы «БОСС-Референт» в администрации города Боготол. Работа в СЭД позволила администрации качественно улучшить уровень оказываемых государственных услуг. В настоящий момент в системе работает около 4

«АйТи» перетрясла одну из ключевых практик ессами (BPM). До этого момента практика ECM была представлена давно существующим разработчиком СЭД «Босс-референт» и созданной в апреле 2011 г. «АйТи информационный менеджмент», внедряющей подо

МБРР ищет поставщика услуг по сопровождению СЭД «БОСС-Референт» «Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытого запроса предложений для выбора поставщика услуг по сопровождению системы электронного документооборота «БОСС-Референт» 3.2.4 и программных средств Lotus Notes\Domino. К участию в закупочной процедуре приглашаются любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые удовлетворяют требо

УК «Проект» построила СЭД на базе «БОСС-Референта» Компания BTLab завершила внедрение системы электронного документооборота «БОСС-Референт» в Управляющей компании «Проект». Благодаря организации единого информационного

«Босс-Референт» и «Ланк Системс» рассказали об особенностях СЭД для органов власти Специалисты компаний «Босс-Референт» и «Ланк Системс» провели вебинар «Особенности использования СЭД в органах госу

В «Волга-Днепр» завершен первый этап проекта по развитию СЭД «Босс-Референт» паний «Волга-Днепр» и компании «Смарт Тим Сервис» преступила ко второму этапу проекта развития СЭД «Босс-Референт». В результате проекта будет произведено обновление версии системы электронного

В администрации Мончегорска модернизировали СЭД «БОСС-Референт» анией «Инфорсер-Север» выполнил проект по модернизации системы электронного документооборота (СЭД) «БОСС-Референт» в администрации города Мончегорска: по итогам работ в системе было увеличено к

Вышла новая версия ECM-системы «БОСС-Референт» с поддержкой интеграции с iPad-клиентом Компания «БОСС-Референт» выпустила релиз 3.2.6 одноименной ECM-системы «БОСС-Референт» на платфо

ABBYY Recognition Server используется в новой системе электронного управления документами в 40 подразделениях Tele2 ных, и компания «АйТи» объявили о внедрении системы электронного хранения и управления документами «БОСС-Референт.bpm: финансовый документооборот» в российском представительстве европейского со

В Росприроднадзоре по Башкортостану автоматизирован электронный документооборот на базе «БОСС-Референта» ывая директивы Правительства РФ в рамках программы построения информационного общества и опыт Центрального Аппарата Росприроднадзора, где уже год использовалась система электронного документооборота «БОСС-Референт», говорится в сообщении «Ланк Системс». Как отмечается, в результате проведенной автоматизации документооборота Управления было решено несколько задач. Существующая база данных дл

«Ситроникс» и «АйТи» внедрили в «Башнефти» систему «БОСС-Референт» Компании «АйТи» и «Ситроникс» объявили о завершении проекта внедрения в АНК «Башнефть» ECM-системы «БОСС-Референт». К настоящему времени в системе работают около 3 тыс. сотрудников «Башнефти», однако в будущем количество пользователей увеличится почти вдвое, говорится в сообщении «АйТи». Реше