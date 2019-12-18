Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

АйТи Аплана Логика Бизнеса Логика СЭД ECM-Платформа ранее БОСС Референт СЭД

АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.12.2019 «Логика: СЭД» получила сертификат соответствия ФСТЭК России

ФСТЭК России подтвердила, что «Логика: СЭД» на платформе «Alfresco/МСВСфера Инфооборот» позволяет работать с персональными д
18.09.2019 МойОфис интегрирован в «Логика: СЭД» для бесшовного редактирования документов

азработчик ПО для управления корпоративным контентом, и «Новые облачные технологии», российский разработчик офисного ПО, интегрировали свои решения. Теперь пользователи электронного документооборота «Логика: СЭД» и электронного архива «Логика: АРХИВ» могут в веб-браузере создавать и редактировать документы с помощью решений МойОфис в режиме «одного окна». Интеграция систем позволяет создава
25.04.2017 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0»

«Логика бизнеса» (ГК «АйТи») объявила о выпуске новой версии решения для электронного документооборота «Логика СЭД 2.0» на платформе Alfresco/МСВСфера Инфооборот. Как рассказали CNews в компании, «Логика СЭД» на Alfresco/МСВСфера Инфооборот — это решение, наследующее преимущества этой СПО-
09.02.2017 «Логика бизнеса» внедрила решение «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение»

«Логика бизнеса» (группа компаний «АйТи») объявила о завершении проекта по тиражированию решения «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение». «РН-Бурение» создано в марте 2006 года в

24.01.2017 «Логика бизнеса» представила «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino

«Логика бизнеса» («АйТи») выпустила новую версию решения «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino. Как рассказали CNews в компании, в решение включена новая функциональность, которая позволяет расширить возможности и повысить производительность

14.12.2016 Технологии Abbyy помогут сравнить версии документов в «Логике СЭД»

«Логика бизнеса» (группа компаний «АйТи») совместно с Abbyy объявили о разработке решения для сравнения различных версий документов в системе электронного документооборота «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino. Как рассказали CNews в компании, новый модуль «Сравнение документов» на «движке» Abbyy ScanDifFinder (SDK) автоматически находит различия в версиях до
15.12.2015 «Логика СЭД» + «МСВСфера Инфооборот»: новое решение для электронного документооборота

поддержки и разработки» представили новое решение для электронного документооборота на базе систем «Логика СЭД» и «МСВСфера Инфооборот». Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». «МСВСфера Инф
29.09.2015 «Логика бизнеса» разработала новую версию «Логики СЭД» на базе Alfresco

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») разработала новую версию решения «Логика СЭД» на платформе Alfresco. Как сообщили CNews в «Логике бизнеса», в версию 1.2 вошли

03.09.2015 «Логика бизнеса» выпустила новую версию СЭД на платформе IBM Notes/Domino

ью работы. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». «Системе “Логика СЭД” (раньше она называлась “БОСС-Референт”) исполнилось 18 лет. Это один из самых почтенных долгожителей среди российских
04.06.2015 Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» перешла на «Логику СЭД» на базе JBoss

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») внедрила свое решение «Логика СЭД» на базе СПО JBoss в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Как сооб
03.04.2015 «Логика бизнеса» достигла оборота в 1 млрд руб.

я и управления клиентскими досье. Среди крупных проектов в госсекторе выделяется внедрение системы «Логика СЭД» на СПО Jboss в главном управлении ФСИН (сейчас ведется тиражирование системы по р
16.12.2014 «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino интегрируется с VideoMost

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») интегрирует систему «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino с продуктом VideoMost. Информационная система «Л
17.11.2014 «Логика СЭД» на платформе Alfresco интегрируется с Abbyy FlexiCapture

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), разработчик решений для управления корпоративным контентом (ECM), интегрирует систему «Логика СЭД» на платформе Alfresco с Abbyy FlexiCapture. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». «Логика СЭД» на платформе Alfresco — это решение для автоматизации управленческого доку
08.10.2014 Все филиалы «РН-Бурения» работают в единой системе электронного делопроизводства «Логика СЭД»

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») внедрила в компании «РН-Бурение» систему электронного делопроизводства «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino. Автоматизация документооборота обеспечила структурированное хранение документов с возможностью их быстрого поиска, отчетность по событиям и действиям

08.09.2014 Вышел новый релиз системы «Логика СЭД» на платформе Alfresco

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новый релиз системы «Логика СЭД» на ECM-платформе с открытым кодом Alfresco — решения для автоматизации управленче
17.07.2014 «Логика бизнеса» выпустила бесплатное мобильное приложение для работы с СЭД

«АйТи») выпустила бесплатное мобильное приложение «Логика ECM. Mobile Lite» для работы с системой «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». Как рас
10.07.2014 Новая версия «Логики СЭД» оптимизирует совместную работу с документами

К «АйТи») выпустила новую версию решения для электронного документооборота «Логика СЭД 3.4» (ранее «БОСС-Референт»). Как сообщили CNews в «Логике бизнеса», решение построено на платформе IBM No
17.09.2013 Вышла новая версия решения «Логика ECM. СЭД» на платформе IBM Notes

ания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новую версию решения для электронного документооборота «Логика ECM. СЭД». Решение построено на платформе IBM Notes (ранее IBM Lotus\Notes) и поддержи
16.07.2013 МТТ внедрил электронный документооборот «Логика ECM. СЭД»

альный ТранзитТелеком» (МТТ) внедрена система электронного документооборота «Логика ECM. СЭД» (экс «БОСС-Референт»). В настоящее время в единой системе электронного документооборота работает бо
29.05.2013 В ТФОМС Республики Татарстан внедрена «Логика ECM. СЭД»

и бизнеса 2.0» (ГК «АйТи»), внедрила систему электронного документооборота «Логика ECM.СЭД» (ранее «БОСС-Референт») на платформе IBM Lotus Notes/Domino в Территориальном фонде обязательного мед
20.05.2013 «Логика бизнеса 2.0» представила новую ECM-платформу на базе СПО

Компания «Логика бизнеса 2.0» (ГК «АйТи»), разработчик ECM-системы «Логика ECM» (экс «БОСС-Референт»), анонсировала новое решение «Логика ECM. Бизнес-платформа». Как рассказали CN
03.04.2013 «Логика бизнеса 2.0» анонсировала новую версию мобильного клиента для СЭД «Логика ECM. Mobile»

«Логика бизнеса 2.0» (ГК «АйТи»), разработчик ECM-системы «Логика ECM» (экс «БОСС-Референт»), представила новую версию мобильного клиента для СЭД «Логика ECM. Mobile» (эк
30.01.2013 «Логика ECM. Штамп» поможет встроить функции ЭЦП и шифрования в прикладное ПО

Компания «Логика бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») представила новую версию решения «Логика ECM. Штамп» (ранее «АйТи. Штамп»), предназначенного для организации юридически значимо
23.01.2013 Госорганы Башкортостана массово переходят на СЭД семейства продуктов «Логика ECM»

вершила проект по внедрению системы электронного документооборота «Логика ECM. Госуправление» (экс «БОСС-Референт BR+») на платформе СПО JBoss в пилотной зоне органов госвласти республики Башко
19.12.2012 IDC определило лидеров ECM в России. Специалисты не согласны

компания IDC совместно с компанией "Логика бизнеса 2.0" (бывшие "АйТи.Информационный менеджмент" и "БОСС-Референт") провела исследование российского рынка ECM. Аналитики опросили 130 компаний п
02.11.2012 «Логика бизнеса 2.0» перевела 2,6 тыс. сотрудников МГТС на новую СЭД

проект по внедрению новой версии системы электронного документооборота «Логика ECM. СЭД» (ранее — «БОСС-Референт») на платформе IBM Lotus Notes/Domino в компании «Московская городская телефонн
17.09.2012 СЭД «БОСС-Референт» меняет название

гика ECM». Существенная часть продуктов этого семейства раньше была известна под зонтичным брендом «БОСС-Референт». Как отметили в «Логике бизнеса 2.0», постоянное развитие рынка, изменение тре
02.04.2012 Новая версия системы «БОСС-Референт» оснащена модулями «АРМ делопроизводителя» и «Центр отчетов»

Компания «Логика Бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») выпустила релиз 3.2.7 ECM-системы «БОСС-Референт» на платформе IBM Lotus. В новой версии системы появился «АРМ делопроизводителя», модуль «Центр отчетов», а также усовершенствован модуль «Договоры». Ранее для пользователей ECM-с
02.02.2012 Администрация Боготола расширяет работу в СЭД «БОСС-Референт»

Компания «СибИнтел» завершила второй этап внедрения ECM-системы «БОСС-Референт» в администрации города Боготол. Работа в СЭД позволила администрации качественно улучшить уровень оказываемых государственных услуг. В настоящий момент в системе работает около 4
27.01.2012 «АйТи» перетрясла одну из ключевых практик

ессами (BPM). До этого момента практика ECM была представлена давно существующим разработчиком СЭД «Босс-референт» и созданной в апреле 2011 г. «АйТи информационный менеджмент», внедряющей подо
18.01.2012 МБРР ищет поставщика услуг по сопровождению СЭД «БОСС-Референт»

«Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытого запроса предложений для выбора поставщика услуг по сопровождению системы электронного документооборота «БОСС-Референт» 3.2.4 и программных средств Lotus Notes\Domino. К участию в закупочной процедуре приглашаются любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые удовлетворяют требо
20.12.2011 УК «Проект» построила СЭД на базе «БОСС-Референта»

Компания BTLab завершила внедрение системы электронного документооборота «БОСС-Референт» в Управляющей компании «Проект». Благодаря организации единого информационного
25.11.2011 «Босс-Референт» и «Ланк Системс» рассказали об особенностях СЭД для органов власти

Специалисты компаний «Босс-Референт» и «Ланк Системс» провели вебинар «Особенности использования СЭД в органах госу
22.11.2011 В «Волга-Днепр» завершен первый этап проекта по развитию СЭД «Босс-Референт»

паний «Волга-Днепр» и компании «Смарт Тим Сервис» преступила ко второму этапу проекта развития СЭД «Босс-Референт». В результате проекта будет произведено обновление версии системы электронного
03.11.2011 В администрации Мончегорска модернизировали СЭД «БОСС-Референт»

анией «Инфорсер-Север» выполнил проект по модернизации системы электронного документооборота (СЭД) «БОСС-Референт» в администрации города Мончегорска: по итогам работ в системе было увеличено к
22.09.2011 Вышла новая версия ECM-системы «БОСС-Референт» с поддержкой интеграции с iPad-клиентом

Компания «БОСС-Референт» выпустила релиз 3.2.6 одноименной ECM-системы «БОСС-Референт» на платфо
15.09.2011 ABBYY Recognition Server используется в новой системе электронного управления документами в 40 подразделениях Tele2

ных, и компания «АйТи» объявили о внедрении системы электронного хранения и управления документами «БОСС-Референт.bpm: финансовый документооборот» в российском представительстве европейского со
24.05.2011 В Росприроднадзоре по Башкортостану автоматизирован электронный документооборот на базе «БОСС-Референта»

ывая директивы Правительства РФ в рамках программы построения информационного общества и опыт Центрального Аппарата Росприроднадзора, где уже год использовалась система электронного документооборота «БОСС-Референт», говорится в сообщении «Ланк Системс». Как отмечается, в результате проведенной автоматизации документооборота Управления было решено несколько задач. Существующая база данных дл
18.05.2011 «Ситроникс» и «АйТи» внедрили в «Башнефти» систему «БОСС-Референт»

Компании «АйТи» и «Ситроникс» объявили о завершении проекта внедрения в АНК «Башнефть» ECM-системы «БОСС-Референт». К настоящему времени в системе работают около 3 тыс. сотрудников «Башнефти», однако в будущем количество пользователей увеличится почти вдвое, говорится в сообщении «АйТи». Реше
10.05.2011 «АйТи» построила СЭД на базе «БОСС-Референта 4J» в Администрации Псковской области

асти реализовали совместный проект по созданию системы управления электронными документами на базе «БОСС-Референт 4J». На сегодня это один из крупнейших проектов реализации СЭД с открытым кодом

Публикаций - 271, упоминаний - 455

АйТи и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1519 153
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 84
IBM - International Business Machines Corp 9699 65
Docsvision - ДоксВижн 1060 53
АйТи - Аплана Группа компаний 183 42
Microsoft Corporation 25775 40
Directum - Директум 1268 39
InterTrust - ИнтерТраст 336 38
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 35
TerraLink - ТерраЛинк 292 33
Alfresco Software 156 31
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 28
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 24
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 23
Oracle Corporation 7074 22
Dell EMC 5180 21
SAP SE 5601 20
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 19
9594 18
Системы документооборота 522 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
OpenText 238 16
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 12
Ростелеком 10948 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
Softline - Софтлайн 3743 11
Red Hat 1378 9
Paybot - Пэйбот 68 8
HP Inc. 5883 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 8
Google LLC 12690 8
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 8
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 7
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 7
Инталев - Intalev 275 6
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 33 6
BTLab 14 6
Рексофт - Reksoft 488 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Транснефть 335 5
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 4
ФосАгро 176 4
Уралхим - Уралкалий ПАО - Сильвинит - Соликамский калийный комбинат 11 3
Северсталь ПАО - Северсталь Ресурс 18 3
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 3
Сибинтел холдинг 4 3
Веста - Vesta Trading 9 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 3
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 3
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 2
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Пенсионный КапиталЪ 2 2
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 2
Роснефть - РН-Бурение 10 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Альфа-Банк 1979 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
ВТБ Факторинг 26 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 12
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 6
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 4
Администрация города Казани - Мэрия Казани 22 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 3
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 3
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 15
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Eclipse Foundation 26 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OIN - Open Invention Network 24 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 252
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 151
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 119
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 101
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 80
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 71
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 55
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 43
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 37
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 36
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 36
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 35
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 31
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 31
Электронный документ - Electronic document 1579 29
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 27
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 22
Оцифровка - Digitization 5185 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 20
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 20
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 18
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 124 17
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 17
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 17
Управляемость - Manageability 2271 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 16
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 15
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 15
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 15
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 480 14
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 14
Workflow - Поток работ 367 14
Intersoft Lab - Референт 157 118
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 108
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 37
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 25
IBM FileNet 140 19
Apple iPad 4012 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 15
Microsoft Windows 2000 8678 14
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 13
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 13
Microsoft Windows 16882 12
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 11
Linux OS 11533 11
Microsoft Office 4170 10
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 8
Google Android 15244 8
Apple iOS 8583 8
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 7
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Docsvision СЭД - ECM-система 249 6
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 6
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 5
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 4
Optima Workflow - Optima Document Management 57 4
Abbyy ScanDifFinder SDK 7 4
Haulmont - Тезис СЭД 99 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Abbyy FlexiCapture 178 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Microsoft Outlook 1506 4
Курьянов Сергей 162 35
Кубликова Ирина 28 28
Ипатов Вадим 84 21
Яппаров Тагир 110 20
Бейдер Александр 75 19
Подбуцкий Георгий 44 18
Гриб Андрей 17 17
Иванова Елена 83 16
Бейлезон Олег 32 16
Потапенко Михаил 45 13
Бушмелев Сергей 44 11
Вайнштейн Виктор 37 10
Макаров Станислав 118 9
Галимов Максим 33 8
Каменнова Мария 45 8
Стаханов Евгений 21 7
Кислицын Алексей 10 7
Романов Дмитрий 69 7
Сенкевич Виктор 30 6
Ласкин Иван 13 6
Житнюк Павел 34 6
Аксельрод Александр 41 6
Бабинцев Василий 24 5
Капустина Евгения 5 5
Андреев Владимир 101 5
Будин Алексей 22 5
Касимов Игорь 21 5
Храмцовская Наталья 48 4
Дурыгин Виктор 10 4
Лукоянов Владимир 8 4
Kindermann Herbert - Киндерманн Герберт 7 4
Шушкин Дмитрий 95 4
Трещук Андрей 22 3
Славин Борис 37 3
Корюкин Юрий 29 3
Якимчук Сергей 30 3
Линев Андрей 25 3
Ямалов Ильдар 11 3
Лактионов Дмитрий 9 3
Mancini John - Манчини Джон 14 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 163
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 17
Европа 24964 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Украина 7928 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 6
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 6
Казахстан - Республика 6048 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Россия - УФО - Тюменская область 1365 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 4
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 118 3
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 119 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Ирландия - Республика 1051 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 3
Россия - УФО - Челябинская область 1512 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 99
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 59
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 17
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 307 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 13
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 12
Экономический эффект 1342 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 9
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 143 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 8
Английский язык 7030 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 7
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 7
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 140 7
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Казанский Портал - e-Kazan.ru 5 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
CNews TV 747 1
Открытые системы ИД 176 1
Intelligent Enterprise 27 1
Вебпланета 4 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
AppleInsider 400 1
ComputerWorld 144 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 26
Gartner - Гартнер 3658 18
IDC - International Data Corporation 4975 14
Forrester Research 834 11
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
IDC Russia - IDC Россия 183 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Real Story Group 15 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 5
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
РАХ - Российская академия художеств 11 1
РЖД - ВНИКТИ - Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава 4 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
Docflow 148 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
SAP TechEd 9 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще