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АйТи Аплана Логика Бизнеса Логика СЭД ECM-Платформа ранее БОСС Референт СЭД



25.04.2017 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0»
09.02.2017 «Логика бизнеса» внедрила решение «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение»
24.01.2017 «Логика бизнеса» представила «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino
15.12.2015 «Логика СЭД» + «МСВСфера Инфооборот»: новое решение для электронного документооборота
29.09.2015 «Логика бизнеса» разработала новую версию «Логики СЭД» на базе Alfresco
03.09.2015 «Логика бизнеса» выпустила новую версию СЭД на платформе IBM Notes/Domino
04.06.2015 Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» перешла на «Логику СЭД» на базе JBoss
16.12.2014 «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino интегрируется с VideoMost
17.11.2014 «Логика СЭД» на платформе Alfresco интегрируется с Abbyy FlexiCapture
08.10.2014 Все филиалы «РН-Бурения» работают в единой системе электронного делопроизводства «Логика СЭД»
08.09.2014 Вышел новый релиз системы «Логика СЭД» на платформе Alfresco
10.07.2014 Новая версия «Логики СЭД» оптимизирует совместную работу с документами
17.09.2012 СЭД «БОСС-Референт» меняет название
02.04.2012 Новая версия системы «БОСС-Референт» оснащена модулями «АРМ делопроизводителя» и «Центр отчетов»
02.02.2012 Администрация Боготола расширяет работу в СЭД «БОСС-Референт»
27.01.2012 «АйТи» перетрясла одну из ключевых практик
18.01.2012 МБРР ищет поставщика услуг по сопровождению СЭД «БОСС-Референт»
25.11.2011 «Босс-Референт» и «Ланк Системс» рассказали об особенностях СЭД для органов власти
22.11.2011 В «Волга-Днепр» завершен первый этап проекта по развитию СЭД «Босс-Референт»
22.09.2011 Вышла новая версия ECM-системы «БОСС-Референт» с поддержкой интеграции с iPad-клиентом
18.05.2011 «Ситроникс» и «АйТи» внедрили в «Башнефти» систему «БОСС-Референт»
10.05.2011 «АйТи» построила СЭД на базе «БОСС-Референта 4J» в Администрации Псковской области
15.03.2011 «АйТи» внедрила «БОСС-Референт» в «Росгранстрое»
27.10.2010 СЭД «БОСС-Референт» внедрена в администрации ЗАТО Александровск
13.09.2010 «БОСС-Референт» представит обновленное семейство ЕСМ-систем на платформах IBM, Microsoft и Red Hat
01.09.2010 СЭД «БОСС-Референт» в Управлении Росреестра по Татарстану: итоги эксплуатации
18.05.2010 «БОСС-Референт» выводит на рынок новую ECM-систему на платформе Microsoft: «БОСС-Референт 2010»
13.04.2010 Вышла версия 3.2.4 ECM-системы «БОСС-Референт»
27.01.2010 СЭД «БОСС-Референт» внедрили в исполнительном аппарате ТГК-4
21.01.2010 «АРМ руководителя»: новый модуль СЭД «БОСС-Референт» поступил в продажу
20.10.2009 «Апатит» построил электронный документооборот на базе СЭД «БОСС-Референт»
13.10.2009 Вышел «БОСС-Референт» 3.2.3: с поддержкой Mac OS
06.10.2009 «Пенсионный КапиталЪ» интегрировал СЭД «БОСС-Референт» с электронным архивом Saperion
10.06.2009 Вышел «БОСС-Референт» 3.2.2: с криптозащитой и штрих-кодированием
14.05.2009 «БОСС-Референт» анонсирует комплексное решение для управления документами и информацией
27.02.2009 Продажи «БОСС-Референт»: рост в 2008 г. - 270%
29.01.2009 ОСМП управляет договорами с помощью «БОСС-Референта»
20.01.2009 GFA consult будет внедрять СЭД «БОСС-Референт» в Казахстане
22.12.2008 «Интерфейс» создал систему управления проектами для «ЖИК города Казани»
17.12.2008 СЭД «БОСС-Референт» внедряют в Администрации Ачинска

Публикаций - 256, упоминаний - 403

АйТи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 1292 137
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 230 59
IBM - International Business Machines Corp 9219 54
Docsvision - ДоксВижн 973 49
АйТи - Аплана Группа компаний 160 42
InterTrust - ИнтерТраст 324 35
Microsoft Corporation 23616 33
TerraLink - ТерраЛинк 266 32
Directum - Директум 920 31
ЭОС - Электронные офисные системы 1152 28
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1145 24
Alfresco Software 139 24
Корус Консалтинг ГК 1080 22
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 19
Oracle Corporation 6346 18
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 916 17
Dell EMC 4931 16
OpenText 198 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9625 15
SAP SE 4926 15
7091 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 9
1С-ИжТиСи 6405 8
Red Hat 1234 8
Paybot 68 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10163 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2535 7
HP Inc. 5568 7
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 817 6
Инталев - Intalev 275 6
Google LLC 11028 6
Рексофт - Reksoft 378 6
BTLab 13 6
Softline - Софтлайн 2124 5
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 11 5
НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab 26 5
Цифра ГК 2167 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1836 5
1С-Битрикс - Bitrix 505 4
VMware 2159 4
Роснефть НК - нефтяная компания 479 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 198 4
Алроса АК 137 4
КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 36 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 111 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 195 3
Северсталь ПАО - Severstal 376 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 121 3
ФосАгро 90 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6663 3
Волга-Днепр - авиакомпания 42 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 153 2
Газпром ПАО 1168 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 2
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 18 2
ФосАгро - Апатит 27 2
Благосостояние НПФ 41 2
Виктория - Сеть супермаркетов 177 2
КапиталЪ ИФД 44 2
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 101 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2435 2
Северсталь Ресурс 18 2
Росморпорт ФГУП 54 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 249 2
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 36 2
Пенсионный КапиталЪ 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5923 2
Транснефть 274 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Красноярская ГЭС 14 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 307 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 307 1
ОНЭКСИМ ГК 45 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 106 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 23 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 281 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 422 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18246 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2456 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9293 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1057 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2943 7
Президент Российской Федерации 3760 4
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 85 3
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 56 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 118 3
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 57 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 3
Правительство Москвы 2061 3
Федеральное казначейство России 1566 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4617 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2438 3
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 93 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 109 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 246 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1211 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2734 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3080 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1576 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2847 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 869 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3761 1
Окружная администрация Якутска 16 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 40 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минсвязи Татарстана 108 1
Администрация Псковской области 34 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2373 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 35 1
Правительство Мурманской области 38 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 12
Гильдия Управляющих Документацией 72 4
Linux Foundation 174 1
OIN - Open Invention Network 22 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
Eclipse Foundation 25 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26275 133
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1115 91
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54105 87
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8094 53
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79768 44
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5977 41
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IBM FileNet 112 9
Linux OS 8357 9
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Apple iOS 6892 4
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InterTrust - CompanyMedia 150 4
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Яппаров Тагир 87 18
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Гриб Андрей 16 13
Потапенко Михаил 45 13
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Бейлезон Олег 32 9
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Подбуцкий Георгий 27 8
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Афанасьев Алексей 25 3
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Шевцов Александр 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 124400 138
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39710 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50387 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13248 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15269 13
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2347 12
Европа 21428 12
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1168 4
Казахстан - Республика 4928 4
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Россия - Сибирь 2146 4
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2394 3
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15237 3
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 802 3
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Ирландия - Республика 984 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 742 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 550 2
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Нидерланды 3326 2
Россия - УФО - Челябинская область 1005 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42325 81
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10619 54
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42559 46
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10930 26
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6485 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9380 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24533 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6171 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4715 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6942 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2709 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14257 12
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1992 11
Экономический эффект 838 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5241 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6487 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 5216 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4563 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2610 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5577 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4235 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5049 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4094 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2199 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4981 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15280 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8405 6
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 98 6
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4572 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2047 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 756 6
Английский язык 6202 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4291 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5298 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4133 5
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1463 5
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1142 5
Финансовые показатели 2090 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3954 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1832 5
TAdviser - Центр выбора технологий 309 3
Wikipedia - Википедия 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11021 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 807 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 1
ComputerWorld 146 1
CNews TV 747 1
Открытые системы ИД 173 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7502 23
Gartner - Гартнер 3485 14
IDC - International Data Corporation 4855 10
Forrester Research 812 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2251 5
IDC Russia - IDC Россия 161 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 534 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 1
TAdviser Report 6 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 267 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 20 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 723 4
Softline Education - Академия АйТи 62 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 47 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 40 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 277 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 44 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 42 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 61 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 15 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 16 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 88 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 114 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 32 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 126 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 210 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 137 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 175 1
РАН - Российская академия наук 1808 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 338 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 31 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1296 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 301 1
Docflow 133 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11730 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1808 3
День молодёжи - 27 июня 696 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2101 2
Open Source Forum Russia - Russia Open Source Summit 22 2
Международный женский день - 8 марта 282 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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