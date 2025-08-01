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Благосостояние НПФ

Благосостояние НПФ

 

 

 

Татьяна Коваленко, Заместитель генерального директора по технологиям, НПФ «Благосостояние» "Использование ИИ для диагностики команд и работы с паттернами мышления для решения задач цифровизации бизнес-процессов"  Конференция CNews "Цифровая трансформация 2024" 02.04.2024, Москва

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 282 651 285 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 282 651 285 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 7 903 660 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
28.11.2024 НПФ «Благосостояние» реализует проект импортозамещения программного обеспечения 2
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 2
16.04.2024 Как запустить проект цифровой трансформации 3
26.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
21.03.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
12.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
26.02.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
24.01.2024 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
10.01.2024 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
21.12.2023 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
02.02.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
23.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
28.06.2021 Group-IB защитила от вишинга клиентов Абсолют Банка 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
22.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
13.11.2019 Россияне нашли замену бежавшему из России знаменитому разработчику ПО для анализа данных 1
14.05.2018 «Синимекс» представила итоги за 2017 год 2
14.06.2017 Выручка «Синимекс» увеличилась за год на 13% 1
24.03.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку 1
13.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2017» 1
01.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2017» 1
08.12.2016 «Глобэкс» добивается взыскания с Trellas 63 млн евро 5
01.12.2016 Что банкиры думают об инновациях в ИТ 1
10.11.2016 «Синимекс» осуществил миграцию ИС НПФ «Благосостояние» на новую интеграционную платформу 2
12.09.2016 Арестован полковник МВД, спасший главу «Билайна» от тюрьмы 1
25.02.2016 «Абсолют Банк» запустил сервис онлайн-продаж страховых полисов 1
26.10.2015 Завершена сделка по слиянию активов операторов «Норильск Телеком» и «Сибирские сети» 1
22.10.2015 Брат президента «Евросети» стал полноправным владельцем «Связного» 2
25.03.2015 «Промсвязьбанк» поборется за контроль над «Связным» 2
22.12.2014 Брат президента «Евросети» установил контроль над «Связным» 1
13.11.2014 «Онэксим» и РЖД забрали «Связной» за долги 4
10.11.2014 «Связной» могут отобрать у владельцев за долги 1
29.04.2014 НПФ «Благосостояние» внедрил Oracle Siebel CRM с помощью «Ай-Теко» 2
28.04.2014 Круглый стол «ИКТ в страховании: потребности и решения» 1
06.12.2013 Негосударственные пенсионные фонды и ИТ-компании: взаимовыгодное сотрудничество 4
16.10.2013 Интеграция ИС в банке — проект штучный. Опыт «Синимекс» 1

Публикаций - 52, упоминаний - 74

Благосостояние НПФ и организации, системы, технологии, персоны:

Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 8
8622 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13518 5
Oracle Corporation 6785 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8988 4
IBM - International Business Machines Corp 9491 4
Центр развития цифровых технологий 21 4
SimbirSoft - СимбирСофт 96 4
Polymedia - Полимедиа 141 4
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 97 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5098 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 585 3
Citrix Systems 828 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 666 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 3
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 2
Microsoft Corporation 24979 2
Red Hat 1330 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 2
VDEL 40 2
GridGain Systems - Гридгаин Рус 29 2
HP Inc. 5727 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 515 2
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 167 2
Softline - НЦПР - Бюро Соломатина - Бюро исследований мировой практики по открытым информационным технологиям имени В.В. Соломатина 3 2
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 120 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 244 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3007 2
Фабрика Юзабилити 4 2
Intel Corporation - Интел А/О Россия - Интел Текнолоджиз 18 2
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 2
Diasoft - Диасофт 962 2
Диджитал Улей - Digital Hive 5 2
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Абсолют Технологии 5 2
Cisco Systems 5175 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1505 1
Cisco Systems - Splunk 71 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7805 12
Альфа-Банк 1809 9
Связной ГК 1375 8
ГПБ - Газпромбанк 1127 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 7
ОНЭКСИМ ГК 46 7
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 159 7
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 217 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 530 7
Синара ГК - Sinara Group 109 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 504 6
Евросеть 1412 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1720 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 5
ПСБ - Промсвязьбанк 876 5
Связной Банк 105 5
Trellas 21 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2915 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2572 4
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 140 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 4
Казахмыс - Kazakhmys 51 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 4
Руснарбанк КБ 9 4
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 73 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 266 4
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 113 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 81 4
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 911 4
Ингосстрах СПАО 440 3
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 3
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 3
РЖД - Российские железные дороги 1954 3
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 30 3
Альфа-Капитал УК 124 3
Trellas Enterprises 7 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5053 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12297 3
Петербургский метрополитен ГУП 142 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3272 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1037 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2070 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2050 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5125 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3175 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2775 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3020 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6148 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4677 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3390 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4572 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5629 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 13 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1951 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 17 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 20 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 127 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 69 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 3 1
Linux Foundation 188 1
OIN - Open Invention Network 22 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
Eclipse Foundation 25 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
ASF - Apache Software Foundation 215 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69738 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54335 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13099 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32582 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21517 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10921 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15884 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29876 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7865 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25243 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5660 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22184 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7243 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11929 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1410 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5930 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5016 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16472 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5720 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3375 6
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1108 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7031 5
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1011 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4351 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12549 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5465 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4146 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13000 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12034 5
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 385 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1170 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4320 4
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 404 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8259 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31021 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1761 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2000 3
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11582 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 686 3
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2361 4
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 2
Apache Camel 73 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 13 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5571 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1390 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 727 2
Linux FUSE 28 2
Intersoft Lab - Референт 156 2
OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 51 2
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 2
Google Android 14403 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 146 1
Oracle Java - язык программирования 3264 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 129 1
VolgaBlob - Smart Monitor - SM Store 23 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Elastic Stack - ELK - Elastic X-Pack 5 1
Broadcom - VMware - Spring MVC 4 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
Альфа-Банк - gpi Tracker 2 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 1
Logstash 9 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 112 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 1
Red Hat OpenShift Container Platform 40 1
Avaya PDS - Avaya Predictive Dialing System 4 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 139 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 899 1
SAP ERP TRM - Treasury and Risk Management 1 1
SAP Predictive Analytics 11 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Alibaba Group - AliPay 75 1
Apple ID - Система аутентификации 125 1
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 32 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 1
Tibco Spotfire 6 1
Ноготков Максим 49 7
Осипенко Наталья 12 7
Лобачев Алексей 7 6
Славин Борис 35 6
Прохоров Михаил 37 6
Сыкулев Андрей 84 5
Малис Александр 157 5
Малис Олег 80 5
Красильников Михаил 6 5
Коптелов Андрей 111 5
Натрусов Артем 296 4
Сотин Денис 216 4
Гревцев Александр 31 4
Вахнин Павел 53 4
Минофьев Сергей 8 4
Плетнев Артем 10 4
Барташев Николай 7 4
Аскаров Тимур 4 4
Слученков Антон 18 4
Ремизова Екатерина 5 4
Коваленко Татьяна 4 4
Тестин Алексей 7 4
Панин Алексей 5 4
Новикова Елена 90 4
Коряков Алексей 5 4
Копысов Виталий 63 4
Власова Юлия 7 4
Посылкин Павел 4 4
Зарьянов Алексей 11 3
Поляков Евгений 14 3
Леонова Оксана 13 3
Соколовский Александр 40 3
Макеев Дмитрий 19 3
Мирошниченко Михаил 8 3
Давыдов Андрей 8 3
Соколов Ренат 8 3
Клушкин Владимир 6 3
Ромашев Денис 4 3
Козлов Михаил 175 3
Фроловичева Екатерина 12 3
Россия - РФ - Российская федерация 151543 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 6
Нидерланды 3580 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14322 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4031 3
Казахстан - Республика 5702 3
Кипр - Республика 571 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52825 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17694 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18091 2
Бразилия - Федеративная Республика 2414 2
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Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 458 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
Куба - Республика 379 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 564 1
Монако Княжество 104 1
Россия - СФО - Кемеровская область 959 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1598 1
Россия - СФО - Новосибирск 4506 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2351 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3096 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1471 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1782 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1640 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1359 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 780 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Великобритания - Лондон 2393 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 575 1
Европа 24465 1
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Франция - Французская Республика 7928 1
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Индия - Bharat 5589 1
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Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 736 5
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