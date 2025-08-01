Благосостояние НПФ

Татьяна Коваленко, Заместитель генерального директора по технологиям, НПФ «Благосостояние» "Использование ИИ для диагностики команд и работы с паттернами мышления для решения задач цифровизации бизнес-процессов" Конференция CNews "Цифровая трансформация 2024" 02.04.2024, Москва

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 5 дел, на cумму 282 651 285 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

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