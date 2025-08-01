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Благосостояние НПФ
Татьяна Коваленко, Заместитель генерального директора по технологиям, НПФ «Благосостояние» "Использование ИИ для диагностики команд и работы с паттернами мышления для решения задач цифровизации бизнес-процессов" Конференция CNews "Цифровая трансформация 2024" 02.04.2024, Москва
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 282 651 285 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Благосостояние НПФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ноготков Максим 49 7
|Осипенко Наталья 12 7
|Лобачев Алексей 7 6
|Славин Борис 35 6
|Прохоров Михаил 37 6
|Сыкулев Андрей 84 5
|Малис Александр 157 5
|Малис Олег 80 5
|Красильников Михаил 6 5
|Коптелов Андрей 111 5
|Натрусов Артем 296 4
|Сотин Денис 216 4
|Гревцев Александр 31 4
|Вахнин Павел 53 4
|Минофьев Сергей 8 4
|Плетнев Артем 10 4
|Барташев Николай 7 4
|Аскаров Тимур 4 4
|Слученков Антон 18 4
|Ремизова Екатерина 5 4
|Коваленко Татьяна 4 4
|Тестин Алексей 7 4
|Панин Алексей 5 4
|Новикова Елена 90 4
|Коряков Алексей 5 4
|Копысов Виталий 63 4
|Власова Юлия 7 4
|Посылкин Павел 4 4
|Зарьянов Алексей 11 3
|Поляков Евгений 14 3
|Леонова Оксана 13 3
|Соколовский Александр 40 3
|Макеев Дмитрий 19 3
|Мирошниченко Михаил 8 3
|Давыдов Андрей 8 3
|Соколов Ренат 8 3
|Клушкин Владимир 6 3
|Ромашев Денис 4 3
|Козлов Михаил 175 3
|Фроловичева Екатерина 12 3
|РАН - Российская академия наук 1956 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 908 1
|Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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