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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179351
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Тестин Алексей


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль 1
02.07.2024 НТР и «Норникель» провели испытания подземной навигации 1
10.06.2024 Datana внедрила видеоаналитику работ подземной техники на руднике «Норникеля» 1
16.04.2024 Как запустить проект цифровой трансформации 1
26.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
12.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
26.02.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Тестин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Polymedia - Полимедиа 141 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 666 3
SimbirSoft - СимбирСофт 96 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 3
Центр развития цифровых технологий 21 3
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 2
Диджитал Улей - Digital Hive 5 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 228 1
Quillis - Квиллис 6 1
УльтимаТек - UltimaTec. 24 1
УльтимаТек - Datana - Датана 27 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 530 6
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 4
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 4
Синара ГК - Sinara Group 109 4
Благосостояние НПФ 51 4
ГПБ - Газпромбанк 1126 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 3
Группа Самолет 89 3
Альфа-Банк 1807 2
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1758 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13090 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2321 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1727 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7858 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29825 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 727 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25216 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5915 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5456 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5496 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12993 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4899 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 931 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5652 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4309 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12539 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1841 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 674 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5656 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5715 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 243 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 386 1
Open Banking - Открытый банкинг - Open Bank System - Открытые банковские платформы - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 36 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 403 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5012 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 636 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1096 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3423 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5998 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 1
TSN - Time-Sensitive Networking - Сетевые технологии, чувствительные ко времени 9 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 746 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 250 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 181 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 19 1
НТР - Новые телеком-решения 29 1
Новикова Елена 90 4
Посылкин Павел 4 4
Фишер Андрей 74 3
Коряков Алексей 5 3
Копысов Виталий 63 3
Сологуб Денис 74 3
Панин Алексей 5 3
Власова Юлия 7 3
Пашинский Сергей 16 3
Горелова Марина 6 3
Позднякова Ксения 25 3
Коваленко Татьяна 4 3
Малинский Алексей 5 2
Иванов Иван 21 2
Ремизова Екатерина 5 2
Соловьева Светлана 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17682 1
Индия - Bharat 5588 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 258 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 1
Бразилия - Федеративная Республика 2412 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 577 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 479 4
Экономический эффект 1144 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49846 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6026 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53358 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16914 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3474 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 428 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 843 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25122 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19587 1
Энергетика - Energy - Energetically 5332 1
Аудит - аудиторский услуги 2889 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2308 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1838 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1999 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6168 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2448 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8059 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 3
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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