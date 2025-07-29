Получите все материалы CNews по ключевому слову
Тестин Алексей
УПОМИНАНИЯ
Тестин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
|Новикова Елена 90 4
|Посылкин Павел 4 4
|Фишер Андрей 74 3
|Коряков Алексей 5 3
|Копысов Виталий 63 3
|Сологуб Денис 74 3
|Панин Алексей 5 3
|Власова Юлия 7 3
|Пашинский Сергей 16 3
|Горелова Марина 6 3
|Позднякова Ксения 25 3
|Коваленко Татьяна 4 3
|Малинский Алексей 5 2
|Иванов Иван 21 2
|Ремизова Екатерина 5 2
|Соловьева Светлана 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.