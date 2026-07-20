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TSN Time-Sensitive Networking Сетевые технологии, чувствительные ко времени

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.07.2026 Новый российский промышленный управляемый коммутатор L3 «Симанитрон» SWMGR-84XG-MD для объектов энергетики и транспортной автоматизации 1
02.07.2024 НТР и «Норникель» провели испытания подземной навигации 1
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
29.06.2021 Qualcomm представила продвинутые 5G-технологии и приложения для преобразований в промышленности 1
24.07.2020 Nokia представила коммерческое автономное решение 5G SA для корпоративных частных беспроводных сетей 2
01.06.2020 Почему искусственный интеллект все чаще принимают на кибервооружение? 1
12.12.2019 Михаил Миньковский, «МаксимаТелеком»: Скорость Wi-Fi в московском метро повысится до 200 Мбит/с 1
11.12.2019 Advantech подвела итоги Международной партнерской конференции Advantech Industrial-IoT 1
23.05.2017 Производители систем автоматизации приняли OPC UA TSN в качестве единого протокола коммуникации 2
02.03.2017 ZTE представила транспортное решение IP+Optical 5G Flexhaul 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

TSN и организации, системы, технологии, персоны:

Fluidmesh Networks 1 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 1
Radwin 8 1
Bosch Rexroth 2 1
НТР Томск - NTR Lab 2 1
ЦРЦТ - Центр развития цифровых технологий 29 1
TTTech ComputertechnikAir AG 2 1
Ростелеком 10908 1
Cisco Systems 5362 1
Huawei 4646 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15663 1
Qualcomm Technologies 1968 1
Apple Inc 13110 1
ИКС 524 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5800 1
ZTE Corporation 800 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 67 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
Schneider Electric 612 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 699 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1076 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
ГЛОНАСС АО 278 1
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 1
ИКС - Форпост 77 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1133 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 142 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Ramax - Рамакс 138 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 29 1
National Instruments - NI 27 1
Nokia Enterprise 7 1
KUKA Robotics 41 1
Nvidia Corp 3975 1
Capgemini Consulting 131 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 1
Deutsche Bahn AG 26 1
РЖД - Российские железные дороги 2091 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 615 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 757 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24288 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2548 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6461 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 5
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TSN - Track Side Network 7 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25447 2
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Google Android 15199 1
Apple iOS 8556 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2969 1
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Advantech WISE-PaaS Marketplace 5 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 1
DeepMasterPrints - нейросеть 4 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Nokia Digital Automation Cloud - Nokia DAC 3 1
НТР - Новые телеком-решения 37 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 45 1
Talla Deepu - Талла Дипу 2 1
Парамонов Леонид 8 1
Murphy Patrick - Мерфи Патрик 3 1
Тестин Алексей 7 1
Кочетков Алексей 2 1
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Попов Сергей 166 1
Миньковский Михаил 25 1
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Япония 13779 1
Швеция - Королевство 3775 1
Финляндия - Финляндская Республика 3693 1
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Индия - Bharat 5857 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 1
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Испания - Королевство 3830 1
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Паспорт - Паспортные данные 2830 1
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2803 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11254 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1910 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 436 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2384 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 705 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1570 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6572 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3942 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7754 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 950 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6489 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8585 1
Gartner - Гартнер 3654 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 833 1
IBM Research 111 1
Informa - Ovum - Omdia 153 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
Advantech Industrial-IoT 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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