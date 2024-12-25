Попов Дмитрий
Попов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
|Пегасов Сергей 55 2
|Черкасов Илья 13 2
|Парамонов Леонид 7 2
|Ицков Олег 1 1
|Фролов Антон 18 1
|Рудавина Мария 1 1
|Гольцов Александр 77 1
|Сундуков Олег 8 1
|Погодин Игорь 1 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Егоров Максим 32 1
|Алонсо Виктор Вентимилла 15 1
|Сергиенко Александр 13 1
|Алымова Наталья 6 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Ожигин Денис 14 1
|Сергеев Леонид 9 1
|Федоров Иван 23 1
|Ермак Мария 3 1
|Попов Сергей 135 1
|Пасынков Никита 3 1
|Гребенщиков Павел 1 1
|Косарев Дмитрий 12 1
|Мелкумова Ася 17 1
|Кувшинов Юрий 8 1
|Скурихина Анастасия 2 1
|Чечет Максим 1 1
|Черевко Ксения 1 1
|Питеркин Алексей 1 1
|Каем Кирилл 34 1
|Федоренко Наталья 2 1
|Казанская Ольга 1 1
|Ведомости 996 1
|ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
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