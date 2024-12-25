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Индексная книга (каталог) CNews*
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Попов Дмитрий



25.12.2024 «Московский колледж бизнес-технологий» сделал выбор в пользу «Группы Астра» 1
26.01.2024 «Сколково» поддержал особо значимые проекты в сфере телерадиовещания 1
28.12.2023 «Ингосстрах» рассказал об обновлениях IngoMobile в части ДМС 1
18.07.2023 «Нетрика» и Axoft заключили партнёрское соглашение 1
09.03.2022 «Ингосстрах» совместно c Mains Lab внедрила искусственный интеллект в процесс согласования услуг по ДМС 1
ИТ в транспортной отрасли 2021 1
20.12.2021 «Интегро текнолоджиз» оптимизирует ресурсы экипажей авиакомпании «Россия» 1
10.09.2021 Дмитрий Попов -

Одна из стратегических задач ИТ в гражданской авиации — обеспечение здоровья пассажиров

 1
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 1
21.07.2021 «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС 1
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО 1
05.08.2020 В банке «Оранжевый» внедрена система MaxPatrol SIEM 1
05.02.2018 Doctor Smart и «Ситилаб» автоматизируют сдачу анализов 1
30.05.2017 IntellectMoney представила сервис по аренде онлайн-касс 1
20.06.2016 ActiveCloud разместила в «облаке» ИТ-инфраструктуру сервиса CarPrice 1
04.04.2016 ActiveCloud предоставила облако для администрации Белгорода 1
26.05.2015 «Нанософт» и «Фидесис» объединили функционал твердотельного 3D-моделирования с прочностными расчетами 1
10.09.2014 «Яндекс» покупает рекламный сервис Adfox 1
10.09.2014 «Яндекс» покупает рекламную платформу Adfox 1
20.09.2013 В МГУП им. Ивана Федорова студенты будут учится на планшетах Prestigio 1
19.09.2013 Сургут станет «умным городом» с помощью SAP 1
19.09.2011 «Яндекс» отбирает рекламу для показов с помощью искусственного интеллекта 1
21.09.2010 «Нанософт» выпустил новый специализированный продукт линейки nanoCAD – «nanoCAD Конструкции» 1
07.09.2010 «Нанософт» выпустил новую версию свободно распространяемой САПР-платформы nanoCAD 1
26.11.2009 «Нанософт» выпустила пререлиз бесплатной САПР-платформы nanoCAD 2.0 1
22.09.2009 «Росно» вывезла call-центр и ОСАГО из Москвы 1
03.03.2009 Сергей Пегасов назначен директором по ИТ РОСНО 1
20.10.2008 «nanoTDMS Корадо»: система коллективной работы с документами для СМБ 1
23.05.2007 ГУМ доверил ИБ «Лаборатории Касперского» 1
21.07.2000 А.Partners объявила о создании Novalumen - дочерней компании по разработке информационных систем 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Попов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 5
Нанософт 98 5
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 23 5
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 2
SAP SE 5277 2
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 2
ИКС 318 2
ГЛОНАСС АО 187 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 115 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
8213 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Крок - Croc 1777 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Autodesk 608 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
SAS Institute 971 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП разработка 23 1
Иннодата - Innodata 22 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 94 1
Actis Systems - Актис Системс 42 1
IntellectMoney 24 1
Fidesys - Фидесис 21 1
Ростелеком 9701 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Ramax - Рамакс 115 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Ингосстрах СПАО 421 3
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
О2О Холдинг 56 1
Сбер - СберАвто 30 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 33 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Accenture - Andersen Consulting 62 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
DMR Consulting Group 3 1
Росагролизинг 10 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 58 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Рапид Био 101 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Администрация города Сургут 8 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Администрация Белгорода 3 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 5
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 3
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 2
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Нанософт - nanoCAD 94 5
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 76 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 2
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 60 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 2
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 18 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Нанософт - nanoTDMS 4 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Autodesk AutoCAD 337 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
Kaspersky Hosted Security 15 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 1
Яндекс MatrixNet - МатриксНет 20 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 22 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
Сбер - Сбербанк Вместе 11 1
Google Android 13994 1
Ингосстрах IngoMobile 7 1
Apple iOS 7809 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Linux OS 9937 1
Пегасов Сергей 55 2
Черкасов Илья 13 2
Парамонов Леонид 7 2
Ицков Олег 1 1
Фролов Антон 18 1
Рудавина Мария 1 1
Гольцов Александр 77 1
Сундуков Олег 8 1
Погодин Игорь 1 1
Красюков Дмитрий 43 1
Егоров Максим 32 1
Алонсо Виктор Вентимилла 15 1
Сергиенко Александр 13 1
Алымова Наталья 6 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Ожигин Денис 14 1
Сергеев Леонид 9 1
Федоров Иван 23 1
Ермак Мария 3 1
Попов Сергей 135 1
Пасынков Никита 3 1
Гребенщиков Павел 1 1
Косарев Дмитрий 12 1
Мелкумова Ася 17 1
Кувшинов Юрий 8 1
Скурихина Анастасия 2 1
Чечет Максим 1 1
Черевко Ксения 1 1
Питеркин Алексей 1 1
Каем Кирилл 34 1
Федоренко Наталья 2 1
Казанская Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Казахстан - Республика 5525 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 321 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Армения - Республика 2280 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Франция - Гренобль 63 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 8
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 4
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 3
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 205 3
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
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Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 32 2
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 78 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
Экономический эффект 1067 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Ведомости 996 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 71 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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