«Сколково» поддержал особо значимые проекты в сфере телерадиовещания

В рамках национального проекта «Цифровая экономика России» «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) предоставил гранты на реализацию особо значимых проектов (ОЗП) в сфере телерадиовещания, якорным заказчиком которых выступает ВГТРК. Реализация проектов направлена на обеспечение импортозамещения решений для автоматизации новостного производства и эфирного вещания, графического оформления эфиров телеканалов «Россия 1» и «Россия 24». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В 2022 г. «Сколково» начал поддерживать особо значимые проекты, направленные на замещение зарубежного ПО российскими решениями, в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика России».

По двум проектам, поддержанным «Сколково», якорным заказчиком стала ВГТРК — телевизионная и радиовещательная компания.

«В результате реализации проектов на четырех телепроизводственных объектах ВГТРК ожидается внедрение программных модулей отечественных систем автоматизации новостного производства и эфирного вещания, замещение иностранных продуктов и переход на унифицированное отечественное решение графического оформления эфира и формирования элементов дополненной и виртуальной реальности программ телеканалов "Россия ”, ”Россия 24” в режиме реального времени с переводом части ручного создания графики в автоматизированный режим, а также получение полноценного технического обслуживания внедренного специализированного ПО с последующим функциональным и технологическим развитием систем», — сказал Дмитрий Попов, первый заместитель руководителя Производственно-технологического департамента ВГТРК.

Первый проект предполагает внедрение системы автоматизации вещания, и системы планирования и подготовки новостей. Разработчиком программного продукта выступает «Технологии Автоматизации Вещания». Другой проект реализуется с привлечением «Кэрот Бродкаст» и предполагает внедрение систем графического оформления эфира и виртуальных студий.

​Предусмотренная дорожной картой проектов взаимная интеграция программных продуктов и модульная архитектура систем предоставит возможность телеканалам различного уровня строить полнофункциональные масштабируемые производственные экосистемы с использованием решений, включенных в Единый реестр отечественного программного обеспечения.

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«После ухода зарубежных вендоров с российского рынка государство усилило меры поддержки отечественных компаний для реализации сложных и затратных проектов импортозамещения в ИТ. “Сколково” по госпрограмме в рамках федерального проекта “Цифровые технологии” софинансирует до 50% стоимости таких проектов. В 2024 г. мы планируем поддержать не менее десяти проектов на сумму более 3,1 млрд руб.», — отметил Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям «Сколково».

Меры господдержки ИТ-отрасли, оказываемые по национальному проекту «Цифровая экономика», призваны создать благоприятные условия для высокотехнологичного бизнеса, повысить конкурентоспособность России на мировом рынке и укрепить национальную безопасность. «Сколково» поддерживает цифровизацию бизнеса и внедрение новых, ранее коммерчески не использовавшихся, цифровых решений. За поддержкой могут обратиться заказчики российских ИТ-решений из любых отраслей.

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«Сколково» – российский инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Ф2 Инновации», «Яблочков», TenChat и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На III квартал 2023 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3786. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.