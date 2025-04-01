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Индексная книга (каталог) CNews*
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Каем Кирилл


01.04.2025 Стартап Сколтеха «Фистех» произвёл и протестировал фотонные чипы 1
25.10.2024 «Сколково» и Минприроды России будут развивать инновации в сфере экологии 1
30.07.2024 Решение резидента «Сколково» повысило эффективность дистанционного мониторинга пациентов 1
09.07.2024 Технологии искусственного интеллекта смогут трансформировать российское производство 1
11.04.2024 ГК Softline и технопарк «Сколково» открыли Центр технологического суверенитета 1
26.01.2024 «Сколково» поддержал особо значимые проекты в сфере телерадиовещания 1
08.12.2023 «Сколково» и «Кибердом» займутся привлечением инвестиций в ИБ-стартапы 1
23.10.2023 «Сколково»: ИИ-продукты отечественных стартапов становятся одними из лучших в мире 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
14.06.2023 Фонд «Сколково» и ОЭЗ «Технополис Москва» заключили соглашение о сотрудничеств 1
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 1
13.04.2023 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля 1
22.02.2023 ВТБ и Сколково проведут конференцию Data Fusion-2023 1
15.02.2023 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлили до 22 февраля 1
13.02.2023 Резиденты «Сколково» получили 2,4 млрд рублей поддержки от «МСП банка» в 2022 году 1
14.02.2023 Жюри Data Fusion Awards назовет лучшие проекты в области анализа данных. Идет прием заявок 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
11.04.2022 Победителей первой премии Data Fusion Awards объявят 14 апреля 1
25.10.2021 «Почта России» при поддержке «Сколково» запустила доставку из отделений роботами «Яндекса» 1
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
26.04.2021 Фонд «Сколково» открыл отбор пилотных проектов внедрения российских решений в ИТ и ИИ 1
15.02.2021 Газпромбанк поможет фонду «Сколково» обеспечить целевое использование грантов 1
14.01.2021 Фонд «Сколково» запустил интерактивную карту технологий для реализации целей устойчивого развития ООН 1
22.09.2020 «Сколково» поддержит внедрение отечественных цифровых решений 1
11.09.2020 В «Сколково» открылся цифровой офис «Магнита» 1
03.07.2020 Совет директоров Фонда «Сколково» обсудил поддержку инновационных проектов для промышленного масштабирования 1
02.07.2020 Фонд «Сколково» расширил полномочия консультативного научного совета 1
04.12.2019 В «Сколково» представили первый российский экзоскелет для детей 1
28.11.2018 Сбербанк предлагает корейскому бизнесу партнерство в ИТ-отраслях 1
01.10.2018 «Ростелеком», НАМИ и «Сколково» запустили опытную зону беспилотного транспорта на сети 5G 1
19.09.2018 На базе «Сколково» и РЭЦ создадут Центр цифровых инноваций 1
27.02.2018 Nokia открыла лабораторию интернета вещей в «Сколково» 1
18.08.2015 Фонд «Сколково» и Фонд Тимченко объявили о старте конкурса инновационных проектов «Качество жизни 2.0» 1
25.12.2013 Shimadzu стала первым ключевым партнером фонда «Сколково» из Японии 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Каем Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9824 8
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 5
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 173 5
Yandex - Яндекс 7540 4
VK - Mail.ru Group 3470 3
Softline - Софтлайн 2895 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 3
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 3
ODS - Open Data Science 6 3
Beorg - Биорг 114 3
SAP SE 5308 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 2
Microsoft Corporation 24736 2
Accenture plc 682 2
Google LLC 11882 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2178 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 2
Salesforce.com 428 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 2
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 2
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 2
МегаФон 9094 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8816 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
Softline - Polymatica - Полиматика 176 2
Яблочков Зарядные станции 44 2
Ovision - Овижн 46 2
Stereotech - Стереотек 47 2
First Data - Ферст Дата 5 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 1
GE Fanuc - Фанук 40 1
Крок - Croc 1780 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Нейроассистивные технологии 2 1
Нейрокогнитивные технологии 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 927 10
Альфа-Банк 1785 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 5
Рапид Био 101 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 876 3
ГПБ - Газпромбанк 1097 3
Whoosh - ВУШ Холдинг 96 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2439 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 467 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 92 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Sistema Asia 3 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1205 1
Почта России ПАО 2136 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 88 1
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 2 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 131 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 600 1
Русагро Группа Компаний 281 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
Coursera 52 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 63 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Национальные приоритеты АНО 19 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 28 1
ЭФКО ГК 22 1
Кибердом 8 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6015 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2927 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1229 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 1
Enterprise Singapore 3 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 324 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 328 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 478 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 218 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 586 1
Правительство РФ - Межправительственная Российско-Сингапурская комиссия 2 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 144 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 143 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 111 5
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 9 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 22
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Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 98 2
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HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1229 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 2
Сбер - Bringly Маркетплейс 11 1
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 1
Nokia IMPACT IoT 7 1
Nokia Cloud Packet Core 3 1
ExoAtlet Bambini - Детский российский экзоскелет 2 1
Яндекс.Маркет 983 1
Google Android 14151 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 13 1
Python - высокоуровневый язык программирования 966 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 166 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 727 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Google TensorFlow 90 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 22 1
Stafory - робот Вера 333 1
Python PyTorch 50 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 269 1
Docker - Платформа распределённых приложений 345 1
OpenAI ChatGPT 371 1
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 101 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 73 1
Кулик Вадим 183 6
Кирьянова Александра 138 6
Мерзляков Антон 16 5
Саркисов Тигран 35 5
Серебряникова Анна 73 5
Райгородский Андрей 37 5
Бурнаев Евгений 19 5
Потапова Екатерина 13 5
Зеленков Юрий 37 5
Дутов Сергей 8 4
Мизюрин Роман 5 4
Трофимова Екатерина 6 3
Меньшов Кирилл 120 3
Натекин Алексей 7 3
Дворкович Аркадий 211 2
Вексельберг Виктор 153 2
Дроздов Игорь 45 2
Алфёров Жорес 57 2
Шойхет Борис 11 2
Паршин Константин 63 2
Диланян Вартан 16 2
Григорьева Мария 25 2
Безбогов Сергей 48 2
Панков Александр 78 2
Мартынова Елена 87 2
Гусев Александр 37 2
Старостин Александр 6 2
Четыркин Алексей 3 2
Чернов Алексей 4 2
Голицын Сергей 29 2
Наумов Даниил 8 2
Панченко Владислав 5 2
Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
Карпов Евгений 45 2
Драль Алексей 4 2
Кушнарёв Иван 2 2
Абаркин Александр 2 2
Панов Александр 9 2
Натарова Елена 3 2
Акимов Максим 187 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14197 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 3
Казахстан - Республика 5594 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 3
Южная Корея - Республика 6691 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17626 2
Европа Восточная 3107 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1129 2
Беларусь - Белоруссия 5762 2
Земля - планета Солнечной системы 10429 2
Германия - Федеративная Республика 12743 2
Сингапур - Республика 1864 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1782 1
Швейцария - Цюрих 268 1
Португалия - Португальская Республика 923 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 435 1
Япония 13332 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1391 1
Азия - Азиатский регион 5580 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1820 1
Испания - Королевство 3727 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 904 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2960 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1488 1
Россия - СФО - Иркутская область 1133 1
Армения - Республика 2305 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1286 1
Узбекистан - Республика 1758 1
Бразилия - Федеративная Республика 2381 1
Индия - Bharat 5499 1
Таиланд - Королевство 830 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1057 1
Аргентина - Аргентинская Республика 588 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1371 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 43 1
Таджикистан - Республика 874 1
Камерун - Республика 55 1
Бахрейн - Королевство 123 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 19
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5156 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16536 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4002 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9994 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24457 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5027 6
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13830 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2159 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8772 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5870 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4512 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6028 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14699 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5845 3
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2223 2
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1596 2
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2646 2
Здравоохранение - Реабилитация 386 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 927 2
Информатика - computer science - informatique 1075 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4914 2
Ботаника - Растения - Plantae 1056 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 386 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5704 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1345 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3474 2
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 28 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 58 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1226 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7711 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3201 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 702 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 348 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 959 6
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 45 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 538 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1100 5
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 20 3
РАН - Российская академия наук 1905 2
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1539 1
Минздрав РФ - СГМУ ВО ФГБОУ - Северный государственный медицинский университет 3 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 100 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 22 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 6 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 177 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 53 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 12 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 2
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 1
Нейротлон - соревнования людей с ограниченными возможностями, использующих ассистивные технологии 1 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 14 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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