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Каем Кирилл
Каем Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулик Вадим 183 6
|Кирьянова Александра 138 6
|Мерзляков Антон 16 5
|Саркисов Тигран 35 5
|Серебряникова Анна 73 5
|Райгородский Андрей 37 5
|Бурнаев Евгений 19 5
|Потапова Екатерина 13 5
|Зеленков Юрий 37 5
|Дутов Сергей 8 4
|Мизюрин Роман 5 4
|Трофимова Екатерина 6 3
|Меньшов Кирилл 120 3
|Натекин Алексей 7 3
|Дворкович Аркадий 211 2
|Вексельберг Виктор 153 2
|Дроздов Игорь 45 2
|Алфёров Жорес 57 2
|Шойхет Борис 11 2
|Паршин Константин 63 2
|Диланян Вартан 16 2
|Григорьева Мария 25 2
|Безбогов Сергей 48 2
|Панков Александр 78 2
|Мартынова Елена 87 2
|Гусев Александр 37 2
|Старостин Александр 6 2
|Четыркин Алексей 3 2
|Чернов Алексей 4 2
|Голицын Сергей 29 2
|Наумов Даниил 8 2
|Панченко Владислав 5 2
|Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
|Карпов Евгений 45 2
|Драль Алексей 4 2
|Кушнарёв Иван 2 2
|Абаркин Александр 2 2
|Панов Александр 9 2
|Натарова Елена 3 2
|Акимов Максим 187 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
|ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 702 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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