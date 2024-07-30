Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект axenix
|

Решение резидента «Сколково» повысило эффективность дистанционного мониторинга пациентов

«М-Лайн», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), совместно с разработчиком «Полиматика Рус» завершили проект по созданию системы интеллектуальной поддержки принятия решений при дистанционном наблюдении показателей состояния здоровья пациентов. Бюджет на реализацию проекта составил 163,2 млн руб. Из них грант «Сколково» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика России» — 80,4 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Впервые в сфере телемедицины разработчик «Полиматика Рус» внедрил в компании «М-Лайн» платформу интеллектуального анализа данных с использованием методов машинного обучения Polymatica ML. В результате созданы типовые модели машинного обучения, которые могут быть использованы для контроля и оптимизации бизнес-процессов дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов, контроля эксплуатационных параметров сетей умных помощников с передачей данных по беспроводным каналам связи, а также с целью повышения устойчивости и надежности медицинских информационных систем.

«Продукт использует различные технологии искусственного интеллекта, в том числе предиктивный анализ, предоставляющий возможность формировать рекомендации на основе анализа накопленных данных, проводить обучение и валидацию моделей в графическом интерфейсе, выполнять оценку качества моделей без тестирования в реальной среде», — сказала Ольга Беликова, директор по бизнес-процессам ООО «М-Лайн».

За 2022-2023 гг. «М-Лайн» удалось сократить затраты на обслуживание пациентов, повысить эффективность обработки данных медицинскими алгоритмами и увеличить клиническую значимость информации, предоставляемой лечащему врачу. Также разработка помогла обеспечить контроль своевременного получения данных от персональных медицинских помощников и выявить неисправные устройства, требующие вывода из эксплуатации.

Потенциальный экономический эффект от реализации проекта к 2027 г. составит 206 млн руб., фактический экономический эффект по состоянию на текущий момент равен восьми млн руб.

Кирилл Каем, заместитель председателя правления по инновациям Фонда «Сколково»: «Мы понимаем, что многим стартапам необходима поддержка и наша экспертиза, которая позволит реализовать потенциал разработки, вывести продукт на рынок. Проект "Искусственный интеллект" нацпрограммы "Цифровая экономика России" — это своего рода трамплин для роста в достижении рыночного успеха».

Фонд «Сколково» и Минэкономразвития России продолжают поддерживать пилотные проекты по внедрению технологий ИИ в приоритетных отраслях экономики. Мера поддержки предусмотрена федпроектом «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика России». Претендовать на получение грантов могут компании, внедряющие ИИ-технологии для цифровой трансформации бизнеса на этапе пилотирования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Экс-начальника ЦСКА посадили на 13 лет за взятки при поставках мониторов

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

В России создан напоминающий игровую приставку комплекс для охоты за операторами FPV-дронов

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Минцифры построит ГИС цифровых сервисов для российского агропрома

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024