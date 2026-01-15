Получите все материалы CNews по ключевому слову
Экосистема Polymatica включает в себя четыре продукта, решающих задачи Business Intelligence, прогнозной аналитики и поддержки принятия решений, исследования данных, формирования отчётности и self-service аналитики.
- Polymatica Dashboards – предназначен для создания информационно-аналитических панелей и интерактивных отчетов любой сложности без программирования.
- Polymatica Analytics – предназначен для анализа и работы с большими объемами данных в интерактивном режиме.
- Polymatica ML – предназначен для создания и управления жизненным циклом моделей машинного обучения.
- Polymatica Decision Manager - интеллектуальная система поддержки принятия решений.
Продукты Polymatica интегрированы между собой, обладают современной архитектурой, легко масштабируются и позволяют внедрить полный цикл аналитики на предприятии.
