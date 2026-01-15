Разделы

Softline Polymatica ML Polymatica Machine Learning


Экосистема Polymatica включает в себя четыре продукта, решающих задачи Business Intelligence, прогнозной аналитики и поддержки принятия решений, исследования данных, формирования отчётности и self-service аналитики.

  • Polymatica Dashboards – предназначен для создания информационно-аналитических панелей и интерактивных отчетов любой сложности без программирования.
  • Polymatica Analytics – предназначен для анализа и работы с большими объемами данных в интерактивном режиме.
  • Polymatica ML – предназначен для создания и управления жизненным циклом моделей машинного обучения.
  • Polymatica Decision Manager - интеллектуальная система поддержки принятия решений. 

Продукты Polymatica интегрированы между собой, обладают современной архитектурой, легко масштабируются и позволяют внедрить полный цикл аналитики на предприятии.

 

15.01.2026 «БФТ-Холдинг» приобрел долю компании «Полиматика Рус» – игрока на российском рынке аналитики данных 1
30.10.2024 Softline собрал 100% российского разработчика, оцененного почти в полмиллиарда 1
30.07.2024 Решение резидента «Сколково» повысило эффективность дистанционного мониторинга пациентов 1
22.05.2024 На базе Polymatica компании SL Soft разработана подсистема аналитических расчетов в ГИС федерального министерства 1
13.05.2024 В образовательный процесс МГПУ включены аналитические инструменты Polymatica 1
21.11.2023 Михаил Прибочий, Polymatica: Объединение с SL Soft дает Polymatica уникальный шанс вырасти из нишевого игрока в лидера отрасли 1
24.08.2023 Polymatica и «Компит эксперт» стали партнерами 1
22.12.2022 Softline приобрела мажоритарную долю в компании Polymatica 1
07.12.2022 «Полиматика» выпустила интеллектуальную систему поддержки принятия решений 1
21.11.2022 ML в стратегических, аналитических и операционных дашбордах Polymatica 1
29.08.2022 Treolan и «Полиматика» подписали дистрибьюторский контракт 1
23.08.2022 «Полиматика» делает шаг в сторону открытой BI-системы 1
03.09.2021 Polymatica ML упрощает создание моделей машинного обучения и управление их жизненным циклом 1
16.03.2021 «Полиматика» развивает направление Machine Learning 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Polymatica - Полиматика 190 13
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 5
Softline - Софтлайн 3298 4
SAP SE 5446 2
IBM - International Business Machines Corp 9557 2
Oracle Corporation 6887 2
SAS Institute 1037 2
Salesforce - Tableau Software 114 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 208 2
Qlik - QlikTech 162 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 2
М-лайн 3 1
Ростелеком 10361 1
Microsoft Corporation 25283 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2258 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 1
АйТи 1440 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 205 1
Vertica 40 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
ИИ-Технологии 234 1
Компит Эксперт - CompIT Technology 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1032 1
BP - British Petroleum 182 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 45 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3260 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 356 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5950 13
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5282 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 8
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1463 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18397 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1281 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 912 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7426 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1628 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1384 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13371 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23210 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2434 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 402 2
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 53 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4499 2
Repository - Репозиторий 1053 2
Data Discovery - сбор данных из различных источников и объединение их в единый пул 28 2
Data Lineage - Линия данных - Происхождение данных - процесс отслеживания перемещения данных от их источника до конечных точек 20 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1009 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4685 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6920 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2698 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1130 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 42 11
Softline - Polymatica Dashboards 36 10
Softline - Polymatica DM - Polymatica Decision Manager 5 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1155 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1118 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 224 2
Softline - Polymatica EPM - Polymatica Enterprise Performance Management 8 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 394 1
Microsoft Office 3971 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1223 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 103 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 204 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 37 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 282 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 60 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 44 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1544 1
Experian Powercurve 2 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
FICO Scoring 3 1
Крот Иван 9 2
Прибочий Михаил 44 2
Куликовский Сергей 8 2
Малашенко Константин 2 2
Воротынцев Григорий 10 2
Бредихин Алексей 4 2
Лисица Александр 2 1
Беликова Ольга 3 1
Вознесенская Наталья 1 1
Зареченская Екатерина 1 1
Хмелевский Иван 1 1
Германович Сергей 3 1
Сидорин Максим 1 1
Яппаров Тагир 105 1
Волотовская Елена 42 1
Каем Кирилл 41 1
Белова Ольга 4 1
Раевский Роман 15 1
Жданов Эдуард 2 1
Сашин Геннадий 9 1
Александров Михаил 6 1
Цирульников Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 1
Беларусь - Белоруссия 6048 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 252 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10367 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Образование в России 2560 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Экономический эффект 1217 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 397 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3236 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Gartner - Гартнер 3615 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
