Лисица Александр
СОБЫТИЯ
|01.11.2025
|НТЦ «Веллинк» и «Компит Эксперт» объявляют о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-мониторинга 1
|24.08.2023
|Polymatica и «Компит эксперт» стали партнерами 1
