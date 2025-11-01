Разделы

Бизнес Цифровизация
|

НТЦ «Веллинк» и «Компит Эксперт» объявляют о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-мониторинга

«НТЦ Веллинк», российский разработчик комплексной платформы ИТ-мониторинга wiSLA, и белорусская компания «Компит Эксперт», ИТ-компания с 30-летним опытом реализации крупных проектов и технической поддержки высококритичных ИТ-систем, объявляют о расширении стратегического партнерства в области продвижения на белорусском рынке решений для мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе wiSLA. Об этом CNews сообщили представители НТЦ «Веллинк».

В рамках сотрудничества заказчики «Компит Эксперт» получат доступ к российской платформе wiSLA, обеспечивающей комплексный мониторинг и аналитику ИТ-инфраструктуры, каналов связи и бизнес-приложений с применением ML-инструментов. Решение позволяет осуществлять контроль выполнения SLA, производительности и качества ИТ-сервисов в режиме 24/7.​

Основная специализация «Компит Эксперт» – автоматизации бизнес-процессов, разработка на заказ программного обеспечения для информационных систем, управление данными, техническая поддержка, ИТ-консалтинг и аудит информационных систем.

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Цифровизация

«Партнерство с «Компит Эксперт», имеющим большой опыт в области системной интеграции и дистрибуции ПО в Беларуси, открывает для платформы wiSLA доступ к новым рынкам и расширяет географию присутствия нашего решения. Сотрудничество позволит клиентам «Компит Эксперт» получить современные инструменты для управления ИТ-инфраструктурой», — отметил Алексей Баталов, руководитель продукта wiSLA.​

«Наши заказчики заинтересованы во внедрении надежных средств мониторинга ИТ-инфраструктуры, которые позволяют оперативно реагировать на инциденты и обеспечивают бесперебойность бизнес-процессов. Платформа wiSLA предлагает комплексный подход — от глубокой аналитики до автоматизированного контроля выполнения SLA. Мы уверены, что это решение будет востребовано белорусским бизнесом, стремящимся к повышению надежности и эффективности ИТ-среды», — отметил Александр Лисица, технический директор «Компит Эксперт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

Из интернета вычищают инструкции по установке Windows 11 на древние ПК. Кто за этим стоит

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

CNews Analytics опубликовал топ-10 поставщиков средств резервного копирования

Как автоматизировать рутинную работу за счет расширений для офисного ПО

Международный уголовный суд отказывается от MS Office. Microsoft теряет клиентов из-за политики США

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/