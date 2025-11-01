"Компит Эксперт" — центр компетенций и экспертизы на рынке информационных технологий Республики Беларусь по технологическому стеку работы с данными и их использованию: разработке, внедрению, интеграции, сопровождению, сбору, хранению, аналитике, защите и инновациям цифровизации. КОМПИТ ЭКСПЕРТ реализует проекты в области ИТ и имеет опыт по автоматизации бизнес-процессов, построению и технической поддержке информационных систем для государственного сектора, крупных промышленных предприятий, операторов связи и банков.