Компит Эксперт CompIT Technology


"Компит Эксперт" — центр компетенций и экспертизы на рынке информационных технологий Республики Беларусь по технологическому стеку работы с данными и их использованию: разработке, внедрению, интеграции, сопровождению, сбору, хранению, аналитике, защите и инновациям цифровизации.  КОМПИТ ЭКСПЕРТ реализует проекты в области ИТ и имеет опыт по автоматизации бизнес-процессов, построению и технической поддержке информационных систем для государственного сектора, крупных промышленных предприятий, операторов связи и банков.

01.11.2025 НТЦ «Веллинк» и «Компит Эксперт» объявляют о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-мониторинга 1
24.08.2023 Polymatica и «Компит эксперт» стали партнерами 1
28.07.2016 Compit Technologies использует Oracle Cloud для тестирования и разработки прикладных систем 1
25.06.2002 Oracle провела ежегодную партнерскую конференцию 1
Oracle Corporation 6851 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
ФОРС - Центр разработки 673 2
HP - Hewlett-Packard 3641 2
Intel Corporation 12505 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 255 2
Softline - Софтлайн 3214 1
Softline - Polymatica - Полиматика 187 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 294 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3493 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 239 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9268 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17351 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2221 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5789 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33597 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5202 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14674 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5923 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11867 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72155 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1157 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12252 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16961 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31695 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22791 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2036 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 79 2
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 40 1
Softline - Polymatica Dashboards 35 1
Softline - Polymatica ML - Polymatica Machine Learning 13 1
Softline - Polymatica DM - Polymatica Decision Manager 5 1
Oracle Java - язык программирования 3317 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 1
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 1
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 1
Oracle Java Cloud Services 13 1
Захаров Павел 60 2
Толстых Юрий 4 1
Бредихин Алексей 4 1
Лисица Александр 2 1
Едка Наталия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155281 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14449 3
Беларусь - Белоруссия 6004 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8189 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5250 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54552 1
