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Захаров Павел


25.11.2020 МКБ и «Мегафон» предлагают бизнесу особые условия 1
23.07.2020 «Мегафон» запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья 1
07.04.2020 Резидент «Сколково» поможет ГК НЛМК повысить охрану труда 1
03.03.2020 «Мегафон» создал многофункциональную облачную платформу 1
03.03.2020 «Мегафон» запустил облачную платформу для госзаказчиков и крупных клиентов 1
07.11.2019 «Мегафон» представил мобильное приложение для управления виртуальной АТС 1
12.09.2019 «Мегафон» представил услугу «Антивзлом Бизнес» 1
19.06.2019 onefactor открыла данные по медиазмерениям 1
29.04.2019 «Мегафон» помогает подбирать персонал для магазинов Calzedonia 1
26.03.2019 «Мегафон» обновил свое облачное решение для HR-специалистов 1
20.11.2018 «Мегафон» интегрировал виртуальную АТС с «1С:Управление нашей фирмой» 1
02.11.2018 «Мегафон» запускает в коммерческую эксплуатацию сервис для мобильной идентификации абонентов 1
19.07.2018 В рознице «Мегафона» появились онлайн-кассы «Эвотор» 1
29.06.2018 «Мегафон» упростил подключение услуги «Мегафон.Таргет» для абонентов всех операторов 1
26.06.2018 «Мегафон» добавил резервирование и техподдержку в свой облачный ЦОД, чтобы заработать миллиарды 1
10.04.2018 «Мегафон» впервые в России запустил электронную подпись, работающую с мобильника 1
03.04.2018 «Мегафон» представил доступное кассовое решение 1
14.06.2017 В облаках есть все для создания электронного здравоохранения 1
26.05.2017 Вендоры готовы создать в России облачный e-Health 1
05.05.2017 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИТ в здравоохранении 2017» 1
25.04.2017 Как стать цифровым ритейлером и не разориться 8
13.04.2017 Faberlic выбрала Oracle Cloud для тестирования и разработки основной учетной системы 1
10.04.2017 Россия: финансовые директора считают облака важнейшим инструментом оптимизации 1
27.02.2017 Облачные технологии: время идет, вопросов меньше не становится 2
14.02.2017 Oracle начинает строить публичные облака внутри частных 3
26.01.2017 Конференция CNews. «Рынок облаков в России» 1
21.12.2016 Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 1
21.12.2015 МТС перевела ERP-систему Oracle E-Business Suite на новейшую версию Oracle Database 1
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 12
27.11.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 1
20.11.2015 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» 1
15.10.2015 Oracle и «Высшая школа экономики» пригласили российских студентов к участию в совместном образовательном проекте 1
11.06.2015 ЕУЫЕ 1 3
26.05.2015 Итоги 2014 года: могло быть хуже 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 10
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
06.08.2014 Западные вендоры игнорируют российские клиники 1
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 10

Публикаций - 54, упоминаний - 122

Захаров Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 16
Microsoft Corporation 11143 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 4
Agfa Gevaert 10 3
VMware 1829 3
SAP SE 3218 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Cisco Systems 2054 2
IBM 3554 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Dell EMC 2418 2
3770 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 2
Arbor Networks 31 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Визитек - Visitech 4 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Ланит ГК 1160 1
Крок 1221 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Citrix Systems 571 1
Гарда Технологии 38 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
HP Inc. 2930 1
Check Point Software Technologies 447 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Veritas Technologies 74 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Fortinet 287 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 1
Telegram Group 702 1
Медскан 12 3
Альфа-Банк 1127 2
АльфаСтрахование Медицина 5 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 2
Газпромбанк - ГПБ 693 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания 3 1
Вера-Олимп 1 1
Calzedonia Group 3 1
ЕС-лизинг 13 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 13
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
3D-печать 135 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
BPaaS - Business Process as a Service - Бизнес-процессы как сервис 22 1
DAM - Database Firewall - Системы защиты баз данных 2 1
Kubernetes 307 1
Containers 4 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
МЭП - Мобильная электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись 3 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 23 1
Открытые данные - Open data 57 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 9
Apple iOS 5742 3
Microsoft Azure 1171 3
Microsoft Windows 10 6670 3
Microsoft Exchange 684 3
Google Android 10751 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
Microsoft SQL Server 798 2
МегаФон Облако 4 2
МегаФон Цифровой подбор линейного персонала 4 2
IBM Watson 105 2
SQL - Язык программирования 434 2
VK - Mail.Ru Icebox 25 1
Эвотор - серия смарт-терминалов 13 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 1
SmartIndex - облачная кросс-медийная платформа 3 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 9 1
Google Data Studio 6 1
VK - Mail.Ru Infra 22 1
VK - Mail.ru Cloud Big Data 7 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 1
МегаФон Антивзлом 5 1
МегаФон Рекрутики 3 1
МегаФон.Таргет 5 1
Эвотор Онлайн-касса 7 1
МегаФон Деловое облако 7 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Визитек ИСОБР - Интегрированная система обеспечения безопасности работ 2 1
МегаФон Виртуальная АТС 1 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 1
Apache Spark 63 1
Microsoft Skype 1476 1
Apache Hadoop 339 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Microsoft Power BI 113 1
Apple - App Store 2198 1
Шмид Александр 18 3
Данилин Александр 12 3
Островский Владимир 22 2
Дегтерева Мария 25 2
Клементьев Андрей 18 2
Полещук Александр 8 2
Контрабаев Артур 66 2
Малафеев Алексей 9 2
Киляков Александр 5 2
Карпинский Алексей 37 2
Левашов Александр 88 2
Четвернин Алексей 651 2
Кухальский Ян 16 2
Вахрушев Илья 7 2
Козлов Александр 54 2
Гузеватых Александр 1 1
Литвинов Павел 18 1
Львов Владимир 9 1
Ивакин Роман 49 1
Сафронов Роман 33 1
Спиридонов Александр 35 1
Нечепоренко Юрий 25 1
Круглов Максим 25 1
Ерин Сергей 14 1
Малявкин Александр 22 1
Орловская Мария 11 1
Гальперин Александр 4 1
Проскуряков Ольг 2 1
Никеров Антон 2 1
Румянцев Антон 46 1
Соколов Дмитрий 45 1
Харитонов Александр 46 1
Бобровников Борис 86 1
Алексеев Олег 17 1
Колчина Оксана 11 1
Стариков Дмитрий 9 1
Стрелкина Любовь 8 1
Анисимов Алексей 9 1
Крысина Ольга 109 1
Белоглазова Людмила 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 5
Франция - Французская Республика 2139 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 4
Европа 3781 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 3
Япония 2808 3
Казахстан - Республика 2646 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Украина 3389 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Россия - Республика Мордовия 390 2
Россия - Волгоградская область 400 2
Россия - Кировск - Кировская область 305 2
Россия - Иркутская область 548 2
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - Липецк 259 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 15 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
CNews Analytics 1991 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
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Juniper Research 278 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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