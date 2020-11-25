Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Захаров Павел
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 122
Захаров Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
|Шмид Александр 18 3
|Данилин Александр 12 3
|Островский Владимир 22 2
|Дегтерева Мария 25 2
|Клементьев Андрей 18 2
|Полещук Александр 8 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Малафеев Алексей 9 2
|Киляков Александр 5 2
|Карпинский Алексей 37 2
|Левашов Александр 88 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Кухальский Ян 16 2
|Вахрушев Илья 7 2
|Козлов Александр 54 2
|Гузеватых Александр 1 1
|Литвинов Павел 18 1
|Львов Владимир 9 1
|Ивакин Роман 49 1
|Сафронов Роман 33 1
|Спиридонов Александр 35 1
|Нечепоренко Юрий 25 1
|Круглов Максим 25 1
|Ерин Сергей 14 1
|Малявкин Александр 22 1
|Орловская Мария 11 1
|Гальперин Александр 4 1
|Проскуряков Ольг 2 1
|Никеров Антон 2 1
|Румянцев Антон 46 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Харитонов Александр 46 1
|Бобровников Борис 86 1
|Алексеев Олег 17 1
|Колчина Оксана 11 1
|Стариков Дмитрий 9 1
|Стрелкина Любовь 8 1
|Анисимов Алексей 9 1
|Крысина Ольга 109 1
|Белоглазова Людмила 1 1
|CNews Analytics 1991 7
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
|Markets&Markets Research 78 2
|Juniper Research 278 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru