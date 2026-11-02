Индексная книга (каталог) CNews*
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Захаров Павел
СОБЫТИЯ
Публикаций - 61, упоминаний - 64
Захаров Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Переверзев Михаил 19 14
|Гайдуков Алексей 23 11
|Лысенко Эдуард 320 11
|Дегтерева Мария 28 10
|Симаков Олег 113 9
|Васильев Сергей 79 8
|Лебедев Георгий 57 8
|Макаров Владимир 78 8
|Зингерман Борис 39 8
|Ивакин Роман 57 7
|Антонов Александр 77 6
|Орлов Геннадий 16 6
|Островский Владимир 25 6
|Кадников Вячеслав 20 6
|Столбов Андрей 22 6
|Бессольцев Михаил 11 5
|Серова Елена 321 4
|Полещук Александр 8 4
|Засыпкин Дмитрий 6 4
|Важнов Алексей 8 4
|Сафронов Роман 36 4
|Зеленовская Анна 7 4
|Гильмутдинов Рустам 6 4
|Гридасов Геннадий 7 4
|Фишер Андрей 75 4
|Петухов Максим 14 3
|Когай Евгений 13 3
|Гилев Сергей 14 3
|Казарин Станислав 175 3
|Пастухов Борис 5 3
|Шмид Александр 17 3
|Данилин Александр 17 3
|Шепилов Александр 12 3
|Абрамов Виктор 12 3
|Шевченко Григорий 18 3
|Мякишев Антон 11 3
|Басин Павел 11 3
|Смолин Сергей 6 3
|Черный Александр 10 3
|Этин Дмитрий 4 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
Создано именных указателей - 203797.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
Создано именных указателей - 203797.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.