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Индексная книга (каталог) CNews*
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Захаров Павел

СОБЫТИЯ


02.11.2026 NOTA Satellite (спутниковое подразделение NOTA Group) объединило лесозаготовительные участки АО «Белый Ручей» в единую сеть 1
10.01.2024 1Office размещает сервис автоматизации работы с «1С» в облаке ITGlobal.com 1
18.05.2022 Подведены итоги II Молодежного форума по управлению Интернетом 1
25.11.2020 МКБ и «Мегафон» предлагают бизнесу особые условия 1
23.07.2020 «Мегафон» запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья 1
07.04.2020 Резидент «Сколково» поможет ГК НЛМК повысить охрану труда 1
03.03.2020 «Мегафон» создал многофункциональную облачную платформу 1
03.03.2020 «Мегафон» запустил облачную платформу для госзаказчиков и крупных клиентов 1
07.11.2019 «Мегафон» представил мобильное приложение для управления виртуальной АТС 1
12.09.2019 «Мегафон» представил услугу «Антивзлом Бизнес» 1
19.06.2019 onefactor открыла данные по медиазмерениям 1
29.04.2019 «Мегафон» помогает подбирать персонал для магазинов Calzedonia 1
26.03.2019 «Мегафон» обновил свое облачное решение для HR-специалистов 1
20.11.2018 «Мегафон» интегрировал виртуальную АТС с «1С:Управление нашей фирмой» 1
02.11.2018 «Мегафон» запускает в коммерческую эксплуатацию сервис для мобильной идентификации абонентов 1
19.07.2018 В рознице «Мегафона» появились онлайн-кассы «Эвотор» 1
29.06.2018 «Мегафон» упростил подключение услуги «Мегафон.Таргет» для абонентов всех операторов 1
26.06.2018 «Мегафон» добавил резервирование и техподдержку в свой облачный ЦОД, чтобы заработать миллиарды 1
10.04.2018 «Мегафон» впервые в России запустил электронную подпись, работающую с мобильника 1
03.04.2018 «Мегафон» представил доступное кассовое решение 1
14.06.2017 В облаках есть все для создания электронного здравоохранения 1
26.05.2017 Вендоры готовы создать в России облачный e-Health 1
05.05.2017 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИТ в здравоохранении 2017» 1
25.04.2017 Как стать цифровым ритейлером и не разориться 1
13.04.2017 Faberlic выбрала Oracle Cloud для тестирования и разработки основной учетной системы 1
10.04.2017 Россия: финансовые директора считают облака важнейшим инструментом оптимизации 1
27.02.2017 Облачные технологии: время идет, вопросов меньше не становится 2
14.02.2017 Oracle начинает строить публичные облака внутри частных 2
26.01.2017 Конференция CNews. «Рынок облаков в России» 1
21.12.2016 Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 1
21.12.2015 МТС перевела ERP-систему Oracle E-Business Suite на новейшую версию Oracle Database 1
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 2
27.11.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 1
20.11.2015 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» 1
15.10.2015 Oracle и «Высшая школа экономики» пригласили российских студентов к участию в совместном образовательном проекте 1
26.05.2015 Итоги 2014 года: могло быть хуже 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1

Публикаций - 61, упоминаний - 64

Захаров Павел и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11060 17
Microsoft Corporation 25915 15
9780 15
Oracle Corporation 7126 15
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 13
InterSystems - ИнтерСистемз 137 12
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 841 9
Agfa Gevaert 69 9
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 9
Ростелеком 11095 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 6
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 5
Открытые технологии 733 5
IBM - International Business Machines Corp 9722 5
ФОРС - Центр разработки 715 5
Fujifilm - Fuji Photo Film 353 4
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 4
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 4
Broadcom - VMware 2636 4
Dell EMC 5212 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 3
SAP SE 5635 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 743 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16290 3
LanCloud - ЛанКлауд 58 2
Laval - Лаваль 6 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 650 2
ЕС-лизинг 22 2
Siemens AG - Siemens Group 2677 2
Компит Эксперт - CompIT Technology 7 2
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 31 2
Медлайнсофт 6 2
IPT Group - ТелеТауэр - TeleTower - TT 7 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 2
Cisco Systems 5387 2
Intel Corporation 12900 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 2
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 2
Citrix Systems 872 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 46 3
Новая поликлиника 3 3
АльфаСтрахование СГ 406 3
Инвитро - Invitro 85 3
Фаберлик - Faberlic 117 2
Bayer AG - Байер 86 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 2
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 2
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 2
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 2
К+31 - многопрофильные медицинские центры 5 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1165 2
РЖД - Российские железные дороги 2113 2
НСПК - Национальная система платежных карт 965 2
Альфа-Банк 1997 2
Pony Express - Фрейт линк 74 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 166 2
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 54 1
Снежная Королева - СК Трейд 63 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 23 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Fashion Retail Group - FR Group - Фэшн Ритейл Груп - Fashion Retail Kazakhstan - Фэшн Ритейл Казахстан 5 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
Вера-Олимп 1 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 59 1
Calzedonia Group 4 1
Media Instinct Group - Медиа Инстинкт Групп 7 1
МРТ Эксперт 4 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 23 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
МЕДСТРАХ МСК 1 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 16 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 19
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 193 16
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 169 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2105 8
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 177 6
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 5
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 131 5
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 114 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1218 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 100 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 234 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 318 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5808 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5008 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 204 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14139 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3377 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5913 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 407 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1013 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 182 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3478 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 397 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24952 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37066 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18494 21
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1884 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13254 20
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 485 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13925 15
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 196 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27262 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34189 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9802 14
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 454 13
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1457 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10931 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36357 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10413 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14189 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26667 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13738 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23330 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8019 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3438 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14275 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9449 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17147 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1287 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12567 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9496 8
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 77 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13097 7
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 200 7
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 664 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13403 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5776 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5929 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3327 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13215 6
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 773 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12444 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 637 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 485 8
InterSystems HealthShare 28 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6447 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 272 6
1С:Медицина 57 4
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Oracle OPN - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 98 4
Microsoft Azure 1535 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 4
Apple iPhone 6 4859 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1325 4
Oracle Cloud Machine - Oracle Cloud Infrastructure Virtual Machines for Data Science 7 3
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 3
InterSystems Cache 147 3
Fujifilm - Synapse PACS - Synapse Mobility 5 3
Agfa Radiology Solutions - Agfa IMPAX 5 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1121 3
Google Android 15413 3
Apple iOS 8679 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 224 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 3
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 3
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 2
ФФОМС РФ - ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования - ОМС - Обязательное медицинское страхование 114 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 2
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 26 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 535 2
МегаФон Рекрутики 4 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 245 2
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 2
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 30 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
МегаФон - Цифровой подбор линейного персонала 9 2
InterSystems Ensemble 59 2
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 2
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 31 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7737 2
Apple iPad 4032 2
Linux OS 11736 2
Переверзев Михаил 19 14
Гайдуков Алексей 23 11
Лысенко Эдуард 320 11
Дегтерева Мария 28 10
Симаков Олег 113 9
Васильев Сергей 79 8
Лебедев Георгий 57 8
Макаров Владимир 78 8
Зингерман Борис 39 8
Ивакин Роман 57 7
Антонов Александр 77 6
Орлов Геннадий 16 6
Островский Владимир 25 6
Кадников Вячеслав 20 6
Столбов Андрей 22 6
Бессольцев Михаил 11 5
Серова Елена 321 4
Полещук Александр 8 4
Засыпкин Дмитрий 6 4
Важнов Алексей 8 4
Сафронов Роман 36 4
Зеленовская Анна 7 4
Гильмутдинов Рустам 6 4
Гридасов Геннадий 7 4
Фишер Андрей 75 4
Петухов Максим 14 3
Когай Евгений 13 3
Гилев Сергей 14 3
Казарин Станислав 175 3
Пастухов Борис 5 3
Шмид Александр 17 3
Данилин Александр 17 3
Шепилов Александр 12 3
Абрамов Виктор 12 3
Шевченко Григорий 18 3
Мякишев Антон 11 3
Басин Павел 11 3
Смолин Сергей 6 3
Черный Александр 10 3
Этин Дмитрий 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 169491 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48328 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 17
Россия - ЦФО - Ярославская область 993 12
Россия - ПФО - Самарская область 1632 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55215 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19879 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3546 8
Россия - ПФО - Пензенская область 654 8
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 930 7
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 815 7
Европа 25061 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8729 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1725 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 700 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13889 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 4
Канада 5099 4
Франция - Французская Республика 8219 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2356 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1731 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1538 4
Россия - УФО - Тюменская область 1402 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 713 4
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1397 4
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2563 3
Япония 13874 3
Беларусь - Белоруссия 6390 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3536 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2121 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1859 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1125 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1439 3
Казахстан - Республика 6158 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1482 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1239 2
Азия - Азиатский регион 5969 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54404 20
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5075 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6658 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12496 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2829 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34520 8
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2036 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6272 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3654 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11038 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5890 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22189 6
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6722 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9340 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1775 4
Информатика - computer science - informatique 1217 4
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2545 4
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2976 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4502 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5709 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3117 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6120 2
VAD - Value Added Distribution - Value Added Distributor - Value Added Reseller - Value Added Partner 200 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 504 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11622 6
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 130 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 147 1
Vademecum - Вадемекум Медиа 5 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1308 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 696 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 21
Gartner - Гартнер 3679 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
IDC - International Data Corporation 5004 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1090 2
Microsoft Research 145 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 18 1
Markets&Markets Research 114 1
Forrester Research 837 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4295 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 56 9
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 7
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 297 6
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 2
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 17 2
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 47 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
InterSystems University Outreach - InterSystems Campus - InterSystems Student Programming Competition 2 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
МИД РФ - МГИМО - Дипломатическая академия МИД России 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1556 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
Oracle Academy 8 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 48 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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