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«Мегафон» представил мобильное приложение для управления виртуальной АТС

ПО Софт Телеком Мобильная связь

«Мегафон» выпустил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа доступна в Play Market и AppStore. Теперь с экрана смартфона можно смотреть статистику звонков от клиентов, менять настройки распределения вызовов, анализировать эффективность работы колл-центра.

Услуга «Виртуальная АТС» разработана специально для малого и среднего бизнеса, исходя из тех задач, которые часто стоят перед руководителями компаний: автоматизировать обработку звонков клиентам, быть всегда на связи, повысить уровень лояльности, предоставляя качественную обратную связь.

Сервис позволяет вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, e-mail или Telegram, установить персональное голосовое приветствие и многое другое.

«Эффективная работа с клиентами – один из ключевых факторов развития бизнеса. "Виртуальная АТС" от "Мегафона" позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее — теперь пульт управления "Виртуальной АТС" всегда находится с вами», – сказал Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона».

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