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Индексная книга (каталог) CNews*
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Dr. Reddy’s Laboratories Реддис Лабораторис Др. Редди’с Лабораторис

Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис

Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY) —– международная фармацевтическая компания. Компания ведет бизнес в трех направлениях: фармацевтические услуги и субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе представляют портфель услуг и продуктов, включающий фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, разнообразные лекарственные формы и новые химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, аллергология, онкология, лечение боли и педиатрия. Основными рынками для компании являются Индия, США, Европа, Россия и СНГ


17.02.2025 Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля 1
12.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
11.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1
15.02.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
15.12.2023 Dr. Reddy’s успешно внедрила решение на основе искусственного интеллекта компании Rubbles для управления омниканальными коммуникациями 1
01.11.2021 Digital Health: будущее в медицине может наступить уже сегодня 1
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» 1
29.03.2021 Эксперты Positive Technologies зафиксировали резкий рост числа атак на торговые предприятия 1
28.02.2020 В Orange Business Services в России и СНГ назначен HR-директор 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Dr. Reddy’s Laboratories и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 45 6
Biocad - Биокад 82 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 333 2
Генериум 13 2
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1207 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
REvil - Хакерская группировка 48 1
8272 1
СП.АРМ 47 1
Rubbles - Раблз 33 1
Т8 НТЦ 84 1
Авантелеком 26 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 25 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 90 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 140 5
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 33 5
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 28 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 7 5
ЭГИС - ЭГИС-РУС 7 4
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 4
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 25 4
Ингосстрах СПАО 422 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 2
Русский стандарт Банк 445 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 2
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 2
Капитал Лайф Страхование Жизни 10 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 2
Русский Стандарт Страхование 10 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 2
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
Beth Israel Medical Center - Бет-Изрейел Медицинский Центр 7 1
Cargill 12 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
МЕДСТРАХ МСК 1 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 1
АльфаСтрахование СГ 322 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 29 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 16 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
ФораФарм 1 1
Микроген НПО 11 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
AGA - Линде Газ Рус - Linde Gas Rus - Балашихинский кислородный завод 3 1
СГМУ ФГБОУ ВО - Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - НИИТОН СГМУ - СарНИИТО - НИИ травматологии и ортопедии 1 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
Скопинфарм 7 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 191 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2524 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 5
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 154 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1912 1
АФТ - Ассоциация Финтех 170 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 9
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1555 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 7
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1213 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6641 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3326 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20755 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 3
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 135 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 533 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11677 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24292 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7687 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7148 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5084 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 842 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5343 2
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 68 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2954 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2235 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4428 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 257 1
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Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12716 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2079 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12033 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 492 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1148 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 975 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12817 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24605 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12620 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 653 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12599 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6291 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8087 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 531 7
МИК - Московский акселератор 36 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
МТС Мобильные сотрудники 111 2
Orange Business Services Engage 2025 2 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1119 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 252 1
1С:ERP Управление предприятием 561 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 28 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 240 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 23 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 80 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4989 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 770 1
МТС Координатор 5 1
Леонова Мария 7 6
Зайцев Илья 7 6
Сапожникова Алла 8 6
Архангельский Юрий 6 5
Остроушко Алексей 16 5
Зубков Виталий 6 5
Головина Ирина 4 4
Радюк Ирина 4 4
Кузьменчук Сергей 4 4
Дроздова Любовь 4 4
Федяев Денис 4 4
Шубников Сергей 4 4
Собакин Сергей 4 4
Будова Александра 6 4
Ряузов Александр 6 4
Скуридин Иван 4 4
Чащин Михаил 4 4
Хохлов Владислав 4 4
Тыров Илья 28 4
Колесов Александр 58 4
Апасов Николай 8 4
Пилипчук Александр 16 4
Хрипун Алексей 8 4
Ваньков Вадим 21 4
Шупенин Юрий 9 4
Веселова Оксана 5 4
Васильев Юрий 56 4
Богомолов Денис 13 4
Федосеев Петр 5 4
Артемова Олия 5 4
Волкова Оксана 6 4
Когай Евгений 11 3
Егоров Даниил 23 2
Мураховский Эдуард 38 2
Корнилов Денис 5 2
Муратов Элзар 2 2
Потишний Роман 11 2
Крупко Петр 6 2
Соколов Дмитрий 66 2
Анкудинов Николай 18 2
Россия - РФ - Российская федерация 145478 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
США - Нью-Йорк 3100 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Ближний Восток 2953 1
Франция - Французская Республика 7863 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Южная Корея - Республика 6665 1
Россия - СФО - Иркутская область 1114 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 816 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2929 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1398 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 706 1
Индия - Bharat 5471 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 941 1
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 49 1
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 58 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9894 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8770 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2939 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4389 4
Цифровой регион - Федеральный проект 99 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 375 4
Информатика - computer science - informatique 1062 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 509 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5871 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11006 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7043 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1898 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 281 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2338 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 300 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5681 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24261 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 890 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1068 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1265 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2613 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2026 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 797 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 299 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 481 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 508 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 262 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 281 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1200 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2766 1
Эксперт ГК 18 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 6
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 11 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 168 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 2
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2022 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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