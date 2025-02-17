Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис

Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY) —– международная фармацевтическая компания. Компания ведет бизнес в трех направлениях: фармацевтические услуги и субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе представляют портфель услуг и продуктов, включающий фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, разнообразные лекарственные формы и новые химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, аллергология, онкология, лечение боли и педиатрия. Основными рынками для компании являются Индия, США, Европа, Россия и СНГ.