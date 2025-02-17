Dr. Reddy’s Laboratories Реддис Лабораторис Др. Редди’с Лабораторис
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY) —– международная фармацевтическая компания. Компания ведет бизнес в трех направлениях: фармацевтические услуги и субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе представляют портфель услуг и продуктов, включающий фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, разнообразные лекарственные формы и новые химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, аллергология, онкология, лечение боли и педиатрия. Основными рынками для компании являются Индия, США, Европа, Россия и СНГ.
Dr. Reddy’s Laboratories и организации, системы, технологии, персоны:
|Леонова Мария 7 6
|Зайцев Илья 7 6
|Сапожникова Алла 8 6
|Архангельский Юрий 6 5
|Остроушко Алексей 16 5
|Зубков Виталий 6 5
|Головина Ирина 4 4
|Радюк Ирина 4 4
|Кузьменчук Сергей 4 4
|Дроздова Любовь 4 4
|Федяев Денис 4 4
|Шубников Сергей 4 4
|Собакин Сергей 4 4
|Будова Александра 6 4
|Ряузов Александр 6 4
|Скуридин Иван 4 4
|Чащин Михаил 4 4
|Хохлов Владислав 4 4
|Тыров Илья 28 4
|Колесов Александр 58 4
|Апасов Николай 8 4
|Пилипчук Александр 16 4
|Хрипун Алексей 8 4
|Ваньков Вадим 21 4
|Шупенин Юрий 9 4
|Веселова Оксана 5 4
|Васильев Юрий 56 4
|Богомолов Денис 13 4
|Федосеев Петр 5 4
|Артемова Олия 5 4
|Волкова Оксана 6 4
|Когай Евгений 11 3
|Егоров Даниил 23 2
|Мураховский Эдуард 38 2
|Корнилов Денис 5 2
|Муратов Элзар 2 2
|Потишний Роман 11 2
|Крупко Петр 6 2
|Соколов Дмитрий 66 2
|Анкудинов Николай 18 2
|Эксперт ГК 18 4
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