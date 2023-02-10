Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker

Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям? PT Network Attack Discovery В 2019 г. аналитическое агентство Gartner включило решения класса NTA (network traffic analysis) в триаду необходимых средств защиты информации (СЗИ) для центров оп

Positive Technologies: в 93% исследованных компаний выявлена подозрительная сетевая активность а также продать доступы в дарквебе. Защитить компанию в данном случае способны продукты класса NTA (network traffic analysis), в частности PT NAD, который служит радаром для специалистов по ИБ,

«Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика Positive Technologies и «Ростелеком-Солар» запустили сервис по глубокому анализу сетевого трафика (NTA) на основе решения PT Network Attack Discovery (PT NAD). Система глубокого анализа трафик

Что анализ трафика может рассказать о безопасности вашей инфраструктуры Системы анализа трафика (network traffic analysis, NTA) выявляют угрозы ИБ, исследуя события на уровне сети. Это новый