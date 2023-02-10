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Кибербезопасность NTA Network traffic analysis Системы анализа трафика Мониторинг трафика Брокер сетевых пакетов Network packet broker

Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker


Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям?

PT Network Attack Discovery В 2019 г. аналитическое агентство Gartner включило решения класса NTA (network traffic analysis) в триаду необходимых средств защиты информации (СЗИ) для центров оп
10.02.2023 Positive Technologies: в 93% исследованных компаний выявлена подозрительная сетевая активность

а также продать доступы в дарквебе. Защитить компанию в данном случае способны продукты класса NTA (network traffic analysis), в частности PT NAD, который служит радаром для специалистов по ИБ,
15.10.2020 «Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика

Positive Technologies и «Ростелеком-Солар» запустили сервис по глубокому анализу сетевого трафика (NTA) на основе решения PT Network Attack Discovery (PT NAD). Система глубокого анализа трафик
27.11.2019 Что анализ трафика может рассказать о безопасности вашей инфраструктуры

Системы анализа трафика (network traffic analysis, NTA) выявляют угрозы ИБ, исследуя события на уровне сети. Это новый
14.03.2006 ProLAN: средство анализа сетевого трафика

Администраторы сетей, построенных на базе оборудования Cisco Systems, Hewlett Packard и др., получили бесплантный инструмент для анализа сетевого трафика, поддерживающий технологии NetFlow и sFlow. Компания ProLAN выпустила новую версию программного продукта QuTester+, являющегося инструментом для управления производител

Публикаций - 217, упоминаний - 270

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1017 61
Ростелеком 9439 23
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 806 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4711 19
Microsoft Corporation 24365 14
Cisco Systems 5066 13
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 108 12
Google LLC 11577 10
D-Link - Д-Линк Трейд 356 9
Intel Corporation 12057 9
Telegram Group 1715 8
Ростелеком - Глобус-телеком 226 7
SAP SE 5205 6
Trend Micro 595 6
TeamViewer 106 5
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 130 5
МегаФон 8344 5
ИКС 294 5
Oracle Corporation 6607 5
Check Point Software Technologies 747 5
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 122 4
Информзащита 718 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1614 4
Amazon Inc - Amazon.com 2940 4
Broadcom - VMware 2314 4
Код Безопасности 571 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 425 4
AMD - Advanced Micro Devices 4108 4
Fortinet 373 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 800 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5661 4
7944 3
IBM - International Business Machines Corp 9394 3
Apple Inc 11849 3
Meta Platforms - Facebook 4413 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1071 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1685 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 576 3
HP Inc. 5654 3
Dell EMC 5000 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6946 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 115 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 166 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 769 3
Восток-Запад - EWS Holding 43 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 266 2
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 185 2
Ренессанс Страхование 152 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 168 2
Unsplash 506 2
ГПБ - Газпромбанк 1056 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1576 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 493 2
РЖД - Российские железные дороги 1846 2
Bayer AG - Байер 83 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 101 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 105 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 46 1
Арикапитал УК 1 1
Роснефть - РН-Востсибнефтегаз 4 1
Роснефть - РН-Уватнефтегаз 1 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 544 1
Nordic Star - Borenius 2 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 85 1
Сургутнефтегаз - СНГ 257 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго 178 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 38 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 125 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 52 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 52 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3764 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11086 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4330 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3031 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4521 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4847 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2525 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 428 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5707 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2905 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2630 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5293 4
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 2
Администрация города Сургут 8 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 453 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 332 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 89 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1353 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 299 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1824 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1883 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2957 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 77 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 60 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 308 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 49 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 109 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 106 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 35 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 37 1
Фонд Росконгресс 15 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 39 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 162 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 36 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 367 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 49 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 291 1
OWASP - Open Web Application Security Project 91 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 281 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1010 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 50 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6225 1
АФТ - Ассоциация Финтех 135 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 1
OSI - Open Source Initiative 72 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Коммунизм - Коммунистические партии 70 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 21 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25600 164
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62531 126
Вредоносное ПО - Зловред - malware 12166 86
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28676 77
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1900 69
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5800 57
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12098 48
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2914 42
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10425 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47669 39
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6229 38
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23426 38
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7286 38
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 1985 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20278 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17540 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29393 34
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза 573 33
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15191 33
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 356 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24497 29
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3943 28
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 776 28
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4549 27
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7069 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15340 26
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10815 25
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - киберп 1870 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10673 25
Оцифровка - Digitization 4369 22
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12469 21
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3594 21
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4038 21
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 1131 20
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 538 20
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4673 20
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 648 19
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2803 19
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 476 18
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2631 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4104 56
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 77 37
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 305 27
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 104 20
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 246 14
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 238 13
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 124 13
Positive Technologies - PT Sandbox 57 11
Microsoft Windows 15364 11
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 65 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1251 10
ИКС - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 19 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 219 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 121 8
Linux OS 9549 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 122 8
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 50 7
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 94 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 185 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 146 7
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.Трафик 10 6
ИКС - Гарда БД 38 6
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 79 6
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 40 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 101 6
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 28 5
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 58 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 74 5
Positive Technologies - PT MultiScanner 22 5
Цифровые решения НПП - DS Integrity 7 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1322 4
Apple iOS 7544 4
Microsoft Skype 2048 4
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 57 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 927 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 69 4
Apple macOS 1982 4
OpenVPN 66 4
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 29 4
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 45 4
Кувшинов Денис 16 5
Плотко Сергей 7 5
Кошкина Дарья 12 4
Новиков Алексей 53 4
Павлов Алексей 17 3
Казанькова Наталия 4 3
Курбатов Владимир 35 3
Рыбаков Сергей 29 3
Vavra Tom - Вавра Том 4 3
Синицын Артем 6 3
Филиппов Максим 48 3
Абрамов Никита 13 3
Хрусталев Александр 33 2
Хныков Олег 4 2
Меджлумов Муслим 18 2
Андреев Алексей 21 2
Кузнецов Павел 31 2
Нурмухометов Артур 12 2
Симис Борис 15 2
Мурашов Николай 10 2
Плешков Алексей 67 2
Александров Антон 11 2
Ключников Михаил 18 2
Лессар Георгий 8 2
Путин Владимир 3071 2
Назаров Егор 6 2
Соловьев Алексей 86 2
Сизов Григорий 16 2
Никифоров Николай 1134 2
Краснов Роман 9 2
Хамракулова Евгения 6 2
Чернышев Андрей 67 2
Чунижеков Федор 8 2
Ларин Дмитрий 17 2
Данилин Алексей 20 2
Киселёв Алексей 57 2
Рябова Галина 25 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
Фахрутдинов Ильдар 7 1
Талеб Нассим Николас 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 138885 129
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42044 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51541 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16887 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2632 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2981 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13960 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16547 7
Россия - СФО - Томская область - Томск 910 7
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1125 7
Германия - Федеративная Республика 12549 6
Беларусь - Белоруссия 5495 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 678 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2145 6
Европа 21588 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2565 4
Казахстан - Республика 5416 4
Азия - Азиатский регион 5393 4
Россия - ПФО - Самарская область 1262 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14064 3
Европа Восточная 3056 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1857 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1479 3
Россия - СФО - Новосибирск 4166 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13225 3
Узбекистан - Республика 1667 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1482 3
Армения - Республика 2256 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1378 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 967 2
Ближний Восток 2892 2
Монголия 339 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1142 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 621 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1408 2
Россия - ЦФО - Орловская область 299 2
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 201 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 313 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2356 2
Бразилия - Федеративная Республика 2320 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49301 65
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46632 49
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13391 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10613 26
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5651 26
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2049 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17681 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12793 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7363 18
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2228 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27871 15
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 951 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15888 14
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1683 13
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3373 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6726 11
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 791 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23206 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9407 9
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 812 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5245 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9657 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3740 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3626 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5616 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3583 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5469 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3007 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8512 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4609 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2656 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6555 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7785 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2255 6
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 912 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2219 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 532 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8266 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4238 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2095 5
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 3
TAdviser - Центр выбора технологий 381 2
Internet.com 110 2
Открытые системы ИД 173 2
NYT - The New York Times 1021 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1714 2
BleepingComputer - Издание 308 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 879 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11163 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1203 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 156 1
VNUNet.com 214 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2688 1
Forbes - Форбс 748 1
Times 611 1
Инфобизнес 23 1
Slashdot 29 1
Российская газета 263 1
TorrentFreak (TF) 126 1
CNews - ZOOM.CNews 1819 1
Gartner - Гартнер 3531 11
IDC - International Data Corporation 4894 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 67 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7910 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3032 3
Fortune Global 500 285 2
Forrester Research 819 2
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 108 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 305 1
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Gartner Customer Choice 1 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Gartner Magic Quadrant Hyperconverged Infrastructure 2 1
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 60 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1459 3
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 348 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 786 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 291 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 138 1
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РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 151 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 11 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 40 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 49 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 243 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 939 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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