Кибербезопасность NTA Network traffic analysis Системы анализа трафика Мониторинг трафика Брокер сетевых пакетов Network packet broker
- PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function
- функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети
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Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям?
PT Network Attack Discovery В 2019 г. аналитическое агентство Gartner включило решения класса NTA (network traffic analysis) в триаду необходимых средств защиты информации (СЗИ) для центров оп
|10.02.2023
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Positive Technologies: в 93% исследованных компаний выявлена подозрительная сетевая активность
а также продать доступы в дарквебе. Защитить компанию в данном случае способны продукты класса NTA (network traffic analysis), в частности PT NAD, который служит радаром для специалистов по ИБ,
|15.10.2020
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«Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика
Positive Technologies и «Ростелеком-Солар» запустили сервис по глубокому анализу сетевого трафика (NTA) на основе решения PT Network Attack Discovery (PT NAD). Система глубокого анализа трафик
|27.11.2019
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Что анализ трафика может рассказать о безопасности вашей инфраструктуры
Системы анализа трафика (network traffic analysis, NTA) выявляют угрозы ИБ, исследуя события на уровне сети. Это новый
|14.03.2006
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ProLAN: средство анализа сетевого трафика
Администраторы сетей, построенных на базе оборудования Cisco Systems, Hewlett Packard и др., получили бесплантный инструмент для анализа сетевого трафика, поддерживающий технологии NetFlow и sFlow. Компания ProLAN выпустила новую версию программного продукта QuTester+, являющегося инструментом для управления производител
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Кувшинов Денис 16 5
|Плотко Сергей 7 5
|Кошкина Дарья 12 4
|Новиков Алексей 53 4
|Павлов Алексей 17 3
|Казанькова Наталия 4 3
|Курбатов Владимир 35 3
|Рыбаков Сергей 29 3
|Vavra Tom - Вавра Том 4 3
|Синицын Артем 6 3
|Филиппов Максим 48 3
|Абрамов Никита 13 3
|Хрусталев Александр 33 2
|Хныков Олег 4 2
|Меджлумов Муслим 18 2
|Андреев Алексей 21 2
|Кузнецов Павел 31 2
|Нурмухометов Артур 12 2
|Симис Борис 15 2
|Мурашов Николай 10 2
|Плешков Алексей 67 2
|Александров Антон 11 2
|Ключников Михаил 18 2
|Лессар Георгий 8 2
|Путин Владимир 3071 2
|Назаров Егор 6 2
|Соловьев Алексей 86 2
|Сизов Григорий 16 2
|Никифоров Николай 1134 2
|Краснов Роман 9 2
|Хамракулова Евгения 6 2
|Чернышев Андрей 67 2
|Чунижеков Федор 8 2
|Ларин Дмитрий 17 2
|Данилин Алексей 20 2
|Киселёв Алексей 57 2
|Рябова Галина 25 1
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
|Фахрутдинов Ильдар 7 1
|Талеб Нассим Николас 1 1
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