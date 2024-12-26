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Кувшинов Денис



26.12.2024 Positive Technologies назвала тренды кибератак уходящего года 1
01.11.2024 Positive Technologies: APT-группировка PhaseShifters атакует российские компании с помощью стеганографии 1
11.07.2024 Positive Technologies: тысячи людей стали жертвами атак, выполняемых с использованием SMS-стилеров 1
06.06.2024 Positive Technologies выявила новый бэкдор в арсенале активной в России группировки ExCobalt 1
04.04.2024 Positive Technologies обнаружила серию кибератак, направленных на государственные организации России и СНГ 1
04.04.2024 Госорганизации и компании России под атакой новой кибергруппировки 1
12.02.2024 Обнаружена группировка русскоязычных хакеров, которая пишет на неудобном языке программирования 1
30.11.2023 Российские госкомпании атакованы новой хакерской группировкой. Под прицелом ОС Linux 1
25.10.2023 Positive Technologies: с помощью MaxPatrol SIEM специалисты компании выявили ВПО, затронувшее сотни тысяч пользователей 1
17.07.2023 Группировка Space Pirates нацелилась на ключевые отрасли экономики России 1
01.06.2023 ФСБ раскрыла сеть iPhone, шпионящих за дипломатами, и обвинила Apple в работе на разведку США 1
24.01.2023 Утечки персональных данных россиян за год выросли в 40 раз. Пострадало две трети населения страны 1
09.12.2022 PT Expert Security Center: группировка Cloud Atlas атакует госсектор Восточной Европы и Азии 1
17.05.2022 Обнаружена китайская хакерская группировка, атакующая российские госучреждения и аэрокосмическую отрасль 1
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1
03.08.2021 Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России 1
08.09.2020 Кибергруппировка Winnti атаковала разработчиков софта по всему миру 1
31.10.2019 Расследование Positive Technologies: новая APT-группировка атакует госучреждения в разных странах мира 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Кувшинов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 18
Telegram Group 1983 4
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 2
Google LLC 11775 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Space Pirates - Хакерская группировка 7 2
Winnti - Хакерская группировка 11 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Microsoft Corporation 24625 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Trend Micro 601 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
GitHub 814 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Cloud Atlas - Клауд Атлас 13 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Ростелеком 9701 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
Tonto team - Хакерская группировка 5 1
Apple Inc 12100 1
Acunetix 5 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 239 1
PRO32 - ПРО32 37 1
Lazy Koala - Хакерская группировка 4 1
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 7 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Почта России ПАО 2112 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
Верный - торговая сеть 291 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 18
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 9
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 6
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 5
Оповещение и уведомление - Notification 4606 5
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 771 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 4
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 4
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 129 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 3
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 285 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 617 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 170 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 13
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 3
Positive Technologies - PT Sandbox 71 3
Python - высокоуровневый язык программирования 928 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 2
FreePik 980 2
Linux OS 9937 2
Calypso 24 1
EternalRomance - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 6 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 26 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 222 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Microsoft Office 3734 1
JQuery 42 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 1
Microsoft Visual Studio 411 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 43 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple iOS 7809 1
Apple iMessage - Мессенджер 155 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 39 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 39 1
ngrok 5 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 1
Google Android Package Kit - APK 178 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Pexels 50 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 146 1
Мурашов Николай 11 2
Колосков Даниил 2 1
Легезо Денис 40 1
Гойденко Денис 4 1
Касперский Евгений 323 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Залевский Игорь 7 1
Добрынин Руслан 2 1
Сергеев Михаил 108 1
Сулейманов Руслан 12 1
Леокумович Никита 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 18
Беларусь - Белоруссия 5638 9
Индия - Bharat 5433 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 4
Казахстан - Республика 5525 4
Азия - Азиатский регион 5528 4
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Бразилия - Федеративная Республика 2362 3
Монголия 347 3
Таджикистан - Республика 859 3
Узбекистан - Республика 1726 3
Япония 13282 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Украина 7608 2
Армения - Республика 2280 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Южная Корея - Республика 6646 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Таиланд - Королевство 816 1
Канада 4881 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Китай - Тайвань 3984 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 1
Грузия 1240 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Европа Восточная 3075 1
Сербия - Республика 336 1
Израиль 2730 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Английский язык 6634 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 91 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Запугивание и шантаж 110 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Forbes - Форбс 817 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Известия ИД 624 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Российская газета 270 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
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