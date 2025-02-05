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ngrok



05.02.2025 Иранские хакеры научились использовать для шпионажа уже исправленную «дыру» в ядре Windows 1
03.12.2024 R-Vision представила новый пакет экспертизы для выявления инцидентов в R-Vision SIEM 1
15.08.2024 Известная кибергруппировка Twelve пробудилась и атакует Россию 1
23.07.2024 BI.Zone представила аналитический отчет по угрозам и киберинцидентам за I полугодие 2024 г. 1
12.02.2024 Обнаружена группировка русскоязычных хакеров, которая пишет на неудобном языке программирования 1
28.11.2023 Эксперты F.A.C.C.T. раскрыли сетевую инфраструктуру преступного синдиката Comet (Shadow)/Twelve 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

ngrok и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 1
R-Vision - Р-Вижн 156 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1899 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 928 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 408 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
GitHub 825 1
8241 1
Telegram Group 2008 1
Код Безопасности 620 1
Ред Софт - Red Soft 713 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 301 1
AnyDesk Software GmbH 31 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 625 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 313 1
PRO32 - ПРО32 41 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 241 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2941 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6150 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12560 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5730 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2207 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 391 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5013 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12660 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7413 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1914 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7000 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7607 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2696 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3756 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6110 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3814 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 594 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1454 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4233 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 647 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6687 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7432 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 624 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4695 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 594 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3062 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13173 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 770 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 279 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1730 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4475 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 143 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 641 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 98 1
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 21 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 347 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 304 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 130 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 141 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1263 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 41 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 1
Pexels 52 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 23 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 31 1
Python - высокоуровневый язык программирования 939 1
Шаляпин Андрей 5 1
Сулейманов Руслан 12 1
Кувшинов Денис 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6088 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 2
Энергетика - Energy - Energetically 5096 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5841 1
Запугивание и шантаж 113 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14390 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2259 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3475 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13560 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 355 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4664 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8467 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1564 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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