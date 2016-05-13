Разделы

Embarcadero Delphi Borland Delphi CodeGear Delphi язык программирования

Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования

УПОМИНАНИЯ


13.05.2016 Embarcadero выпустила RAD-сервер для создания back-end-сервисов на Delphi и C++

era), поставщик программных решений для разработки приложений, представила RAD-сервер — готовое решение, которое обеспечивает серверную платформу для разработки и развертывания прикладных сервисов на Delphi и C++ Builder. Об этом CNews сообщили в Embarcadero. С помощью простого в использовании RAD-сервера разработчикам больше не нужно строить свои собственные back-end-серверы и службы. Потр
19.04.2016 Embarcadero выпустила обновление для RAD Studio, C++Builder и Delphi

Компания Embarcadero Technologies (недавно приобретенная компанией Idera), поставщик программных решений для разработки приложений, объявила о выходе версии 10.1 RAD Studio, C++Builder и Delphi. Обновление продукта, названное 10.1 Berlin, содержит множество новых и оптимизированных возможностей, в том числе улучшений поддержки интернета вещей (ИВ) и просмотра вариантов интерфей
30.07.2015 Embarcadero анонсировала покупку Raize Components и выпустила два новых продукта для разработчиков

ze Components и выпуске двух продуктов для разработчиков: CodeSite и Konopka Signature VCL Controls. Как сообщили CNews в Embarcadero, CodeSite — это решение для ведения журналов для разработчиков на Delphi, C++Builder и Visual Studio, с помощью которого они могут выполнять отладку развернутых Windows-приложений. В свою очередь, Konopka Signature VCL Controls — это комплексное решение, соде
02.03.2015 Embarcadero проведет конкурс по созданию кроссплатформенных приложений на Delphi и C++

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, объявила о начале конкурса по кроссплатформенной разработке приложений на Delphi и C++Builder XE7. Как сообщили CNews в Embarcadero, в конкурсе могут принять участие разработчики и учащиеся средних и высших учебных заведений из России и стран СНГ. Прием заявок на уча
22.01.2015 Embarcadero интегрирует Castalia для Delphi и набор инструментов Usertility в RAD Studio

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, объявила о покупке встраиваемого модуля Castalia для Delphi и набора инструментов Usertility у компании TwoDesk Software. Как сообщили CNews в Embarcadero, компания планирует интегрировать возможности Castalia по повышению производительности кода
10.02.2012 Embarcadero увеличила продажи Delphi и C++ за год на 54%

mbarcadero Technologies, производитель программных средств для разработки приложений и баз данных, объявила о том, что мировые продажи нового семейства средств RAD для разработки, включая RAD Studio, Delphi и C++Builder, увеличились на 54% по сравнению с продажами предыдущей версии в 2010 г. Для сравнения, на протяжении предыдущих трех лет продажи линейки продуктов Delphi и RAD Studi
03.09.2010 Новые версии Delphi, C++Builder и RAD Studio от Embarcadero ускоряют разработку приложений

тавщик инструментов для разработки приложений и работы с базами данных, объявила о выпуске набора средств быстрой разработки приложений Embarcadero RAD Studio XE, который включает в себя новые версии Delphi, C++Builder, Delphi Prism и RadPHP XE. RAD Studio XE поддерживает новые функции для повышения производительности приложений, оптимизации разработки и ускорения процесса создания п
19.08.2009 Новый вирус заражает Delphi-приложения на этапе разработки

«Лаборатория Касперского» сообщила о появлении вируса Virus.Win32.Induc.a, распространяющегося через интегрированную среду разработки программного обеспечения CodeGear Delphi. Защита от новейшей угрозы уже реализована во всех продуктах «Лаборатории Касперского». Для своего размножения Virus.Win32.Induc.a использует механизм двушагового создания исполняемых фа
27.02.2007 Borland выпускает Delphi для PHP

Компания CodeGear, принадлежащая разработчику интегрированных сред программирования Borland, выпускает Delphi for PHP. Это первая среда визуальной разработки на PHP, утверждают разработчики. Продукт разработан совместно с Qadram Software и представляет собой первую версию Qadram Studio, которая

14.02.2006 Borland продает Delphi?

е обнародовала никаких потенциальных покупателей, тем не менее, в заявлении выражается уверенность в том, что покупатель подразделения продолжит линию разработки IDE-продуктов. Наиболее вероятно, что Delphi, по сути, являющаяся «золотым дном» с множеством лояльных и последовательных пользователей, будет продана. Неясной остается судьба JBuilder, который в последнее время страдает от конкуре
06.10.2005 В Москву прилетят известные ИТ-директора

В начале октября в Москву прилетают сразу несколько знаменитостей в области управления информационными технологиями. Это Бэтти Уокер, CIO Delphi; Рон Кифер, CIO DHL Express; их коллеги из Austin Energy и Majestic Insurance; и скандально известный Николас Карр, в своей книге ставящий под сомнение значение ИТ для бизнеса. Все назва
19.11.2003 Grundig распродается по частям

сле выставки компанией заинтересовалось более 10 инвесторов. На сегодняшний день круг потенциальных покупателей сужен, однако до момента подписания контрактов они не называются. Именно так это было с Delphi, соглашение о намерениях с которой было подписано еще в октябре, а официально сделка была подтверждена лишь на этой неделе. Delphi Corp. согласилась заплатить $68 млн. за Grundig

17.11.2003 В России прошел самый массовый день разработчиков Borland

ионирующих с минимальной поддержкой администраторов, а то и вовсе без неё. О новой среде разработок Delphi 8 для .NET CNews.ru писал в начале ноября. Главной особенностью «восьмерки» стало то,

06.11.2003 Borland анонсировал среду Delphi 8 для .NET

Borland объявил о выпуске Borland Delphi 8 для Microsoft .NET Framework. Задача новой версии - дать возможность разработчикам,

06.10.2003 Саймон Торнхилл: Новая версия Delphi будет полностью поддерживать .NET

land и генеральный директор подразделения решений для .NET, обратился в сообществу разработчиков на Delphi. В открытом письме он рассказал о планах компании по выпуску следующей версии Delph
30.01.2003 Gupta Technologies выпустила новую версию СУБД SQLBase

теперь доступна для разработчиков Microsoft Visual Basic, Microsoft VB.NET, Microsoft C# и Borland Delphi. В новой версии SQLBase впервые реализована поддержка платформы .NET. Разработчики, ис
09.08.2002 Borland выпустил версию Delphi 7 Studio с поддержкой платформы .NET

6 августа корпорация Borland объявила о выпуске продукта Borland Delphi 7 Studio, обеспечивающего поддержку новейших и перспективные технологий Веб-служб, и в
01.03.2002 Форумы сообщества Delphi станут платными

Одно из старейших интернет-сообществ Delphi Forums распространило обращение к своим подписчикам, в котором говорится, что форум более не способен предоставлять бесплатные услуги, поскольку размещение рекламы не обеспечивает устойч
14.08.2001 Borland выпустила бесплатную версию Kylix для создания программ на Delphi под Linux

Разработчики программ на Delphi, которые не смогли приобрести Enterprise Edition среды разработки Kylix под ОС Linux от Borland, теперь смогут воспользоваться новой, бесплатной "Open Edition" Kylix. Как полагают привер
13.07.2001 Borland пересматривает планы

ть в отделе продаж.В ближайшие дни произойдут ещё некоторые изменения. Будет официально объявлен новый продукт - Enterprise Studio 2 for Java, а уже в конце июля начнутся его поставки. А вот поставки Delphi 5 планируется прекратить уже в следующем месяце. Принципиальное отличие самой простой конфигурации Delphi - Delphi 5 Standard - от недавно появившейся новой версии Delph
15.03.2001 Компоненты прямого доступа к СУБД Sybase из Delphi-приложений стали доступны российским разработчикам

йские разработчики корпоративных приложений с использованием СУБД Sybase ASE и Sybase ASA и Borland Delphi/C++ Bulder имеют возможность приобретать продукты microOLAP Technologies за рубли. "На
09.06.2000 Используя e-business и интернет, Delphi сэкономила $70 млн. в прошлом году и надеется сэкономить еще больше, присоединившись к Covisint

Крупнейший мировой поставщик автозапчастей - компания Delphi Automotive Systems Corp. объявила 8 июня о присоединении к проекту Covisint - будущей торговой площадке автомобильной индустрии в интернете. Компания Delphi ежегодно закупает това
19.04.2000 Delphi и Palm выпустят приставку к Palm, обеспечивающую голосовой интерфейс

ью доступа в Интернет. Кроме компьютеров Palm будут поддерживаться некоторые модели сотовых телефонов. Устройство не будет работать с системами, использующими ПО Microsoft - конкурента Palm. Компания Delphi является крупнейшим в мире поставщиком автозапчастей, а также занимается бизнесом в области мобильной мультимедиа. В ближайшие 5 лет Delphi ожидает ежегодный 30% рост объема рынка
30.11.1999 AT&T построит глобальную IP-сеть для Delphi

Сегодня стало известно, что американская корпорация AT&T получила заказ от Delphi (DPH) на сумму $160 млн. По соглашению, AT&T в течение пяти лет предстоит разработать, построить и внедрить глобальную IP-сеть. На последних торгах акции Delphi поднялись на 3/16

13.09.1999 Выпущен Borland Delphi 5

5 специально создан для радикального упрощения интеграции Windows-клиентов и браузеров, Web серверов и баз данных. Новая верся содрежит поддержку HTML 4 и XML. Новый продукт доступен в трех версиях - Delphi 5 Enterprise, Delphi 5 Professional, and Delphi 5 Standard. Клиенты, которые купят пакеты Delphi 5 Enterprise или Delphi 5 Professional до 30 сентября этого г
25.08.1999 HP и Delphi подписали соглашение

HP и Delphi подписали соглашение оп предоставлению совместных Интернет-услуг. Согласно договоренности, Delphi будет производить программное обеспечение для страховых компаний, которое поможет
02.07.1999 EDS заключила договор с Delphi на $2,5 млрд

Компания Electronic Data Systems заключила договор с автомобильной компанией Delphi Automotive Systems, согласно которому EDS возьмет на себя заботу о компьютерных системах Delphi. Контракт рассчитан на 5 лет и оценивается в $2,5 млрд.
18.03.1999 Очередной семинар Interface был посвящен разработке приложений в трехзвенной архитектуре с использованием технологии MIDAS и CORBA в Inprise C++ Builder 4 и Delphi 4

а очередной бесплатный семинар, на котором были рассмотрены новейшие технологии создания приложений в трехзвенной архитектуре с использованием средств разработки клиентских приложений C++ Builder 4 и Delphi 4 корпорации Inprise. В начале семинара был дан краткий анализ становления технологий распределенной обработки данных, от DDE Microsoft до технологии CORBA. Кратко были проанализированы

19.11.1998 Награду Inprise "Spirit of Delphi" получили российские разработчики

ги web-голосования по лучшим дополнительным инструментам, библиотекам и информационным ресурсам для Delphi. Победителями "Spirit of Delphi" стали Федор Кожевников, Игорь Павлюк и Сергей


