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Embarcadero CodeGear Borland Jbuilder
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|08.09.2005
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Borland готовится к выпуску JBuilder 2006
Borland Software готовится к выпуску JBuilder 2006 — новой версии интегрированной среды разработки корпоративных Java-приложе
|10.06.2005
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Borland сообщила о планах развития JBuilder
Корпорация Borland Software объявила подробные планы, касающиеся будущего JBuilder – интегрированной среды разработки для Java. Планы развития предусматривают увеличен
|13.08.2004
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Borland: новое решение для разработки Java-приложений
Корпорация Borland Software выпустила Borland JBuilder 2005 — новую версию многоплатформенной интегрированной среды разработки для Jav
|13.08.2004
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Borland: новое решение для разработки Java-приложений
Корпорация Borland Software выпустила Borland JBuilder 2005 — новую версию многоплатформенной интегрированной среды разработки для Jav
|30.03.2004
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В комплект поставки Borland JBuilder X включены средства разработки Altova XMLSPY 2004
ой версии Altova XMLSPY 2004 Borland Edition, которая будет включаться в комплект поставки продукта Borland JBuilder X Enterprise1. Обе компании уверены в том, что включение средств тестировани
|21.11.2003
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Borland реализовал поддержку i-mode для разработки Java-приложений
Корпорация Borland объявила о выпуске продукта Borland JBuilder Mobile Development for i-mode, призванного ускорить разработку программного обеспече
|22.10.2003
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Borland выпустил среду разработки нового поколения для Java
Корпорация Borland объявила о выпуске Borland JBuilder X - новой версии многоплатформенной интегрированной среды разработки (IDE) для Java.
|20.11.2002
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Borland выпускает новую версию системы разработки для Java
Корпорация Borland объявила о выпуске продуктов Borland JBuilder 8 и Borland Optimizeit Suite 5, помогающих повысить производительность труда корпора
|05.06.2002
|Borland представила среду разработки JBuilder MobileSet
|05.06.2002
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Вышла седьмая версия среды разработки Borland Jbuilder
Корпорация Borland объявила о выпуске седьмой версии среды разработки Java-приложений Jbuilder. Новая версия Jbuilder и обновление Enterprise Studio for Java объединяют продукты, использующиеся на всех этапах разработки приложения, в том числе Borland TeamSource для орган
|31.05.2002
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Borland выпустила 7 версию среды разработки JBuilder
Компания Borland анонсировала выход JBuilder 7 - кросс-платформенной среды разработки Java-приложений. JBuilder призван ув
|07.02.2002
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8 февраля Borland представит Borland C++Builder 6
х устройств также появилась возможность бесплатно скачать с сайта компании Borland недавно вышедший Borland JBuilder MobileSet 2.0. Продукт интегрируется с Borland JBuilder 6 и вместе с
|30.08.2001
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Borland выпустила Cross-Platform RAD
ен на Upgrade-версии следующих инструментов разработки: Delphi 6 Professional, Delphi 6 Enterprise, Jbuilder 5 Professional и Jbuilder 5 Enterprise. Действие специальных цен продлиться до 30 се
|26.07.2001
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Дополнение: Borland объявила о выходе нового пакета Borland Enterprise Studio for Java
ных версий трех программных продуктов - Kylix Server Developer, Delphi 6 Enterprise Trial Edition и Borland JBuilder 5 Personal Edition, сообщила СофтЛайн.Среда быстрой разработки приложений дл
|04.06.2001
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Nokia и Borland разработали инструментальные средства для создания Java-приложений для мобильных устройств
нтальных средств технологии Java для разработчиков приложений мобильной связи. Компании разработали JBuilder(TM) Mobile Set, Nokia Edition - среду, совместимую с платформой Java2 Platform, Micr
|20.09.2000
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Inprise/Borland и Interface Ltd. представили проект JBuilder.ru
е представительство Inprise/Borland и компания Interface Ltd. представили новый совместный проект - JBuilder.ru.Цель проекта - популяризация Java-технологий и Borland JBuilder 4. Проект
|07.09.2000
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Inprise выпустила JBuilder 4
Калифорнийская компания Inprise/Borland,/a> выпустила JBuilder 4, последнюю версию кросс-платформного инструмента разработчика программ на языке Java. В эту версию, прежде всего адресованную коллективам разработчиков, включена поддержка Java Serve
|12.07.1999
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Компания Interface Ltd. объявляет о начале программы ознакомления с JBuilder 3.0
й партнер компании Inprise (Borland), объявила о начале поставок новой версии программного продукта JBuilder 3.0 и предлагает принять участие в программе ознакомления с Borland JBuilder
|21.04.1999
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Inprise выпускает JBuilder 3.0
Компания Inprise обновила пакет для разработки Java-приложений JBuilder. По данным компании, он стал проще в использовании и более производительным. JBuilder 3.0 поддерживает Java 2, будет автоматически генерить код для поддержки баз данных, а также
|01.12.1998
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Inprise предложила Microsoft лицензировать JBuilder
Корпорация Inprise предложила лицензировать средства разработки на основе Java-технологий JBuilder корпорации Microsoft. По словам представителей компании, такое решение было принято после судебного постановления о необходимости приведения Java-технологий Microsoft в соответствие со
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