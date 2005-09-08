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Embarcadero CodeGear Borland Jbuilder

СОБЫТИЯ

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08.09.2005 Borland готовится к выпуску JBuilder 2006

Borland Software готовится к выпуску JBuilder 2006 — новой версии интегрированной среды разработки корпоративных Java-приложе
10.06.2005 Borland сообщила о планах развития JBuilder

Корпорация Borland Software объявила подробные планы, касающиеся будущего JBuilder – интегрированной среды разработки для Java. Планы развития предусматривают увеличен
13.08.2004 Borland: новое решение для разработки Java-приложений

Корпорация Borland Software выпустила Borland JBuilder 2005 — новую версию многоплатформенной интегрированной среды разработки для Jav
13.08.2004 Borland: новое решение для разработки Java-приложений

Корпорация Borland Software выпустила Borland JBuilder 2005 — новую версию многоплатформенной интегрированной среды разработки для Jav
30.03.2004 В комплект поставки Borland JBuilder X включены средства разработки Altova XMLSPY 2004

ой версии Altova XMLSPY 2004 Borland Edition, которая будет включаться в комплект поставки продукта Borland JBuilder X Enterprise1. Обе компании уверены в том, что включение средств тестировани
21.11.2003 Borland реализовал поддержку i-mode для разработки Java-приложений

Корпорация Borland объявила о выпуске продукта Borland JBuilder Mobile Development for i-mode, призванного ускорить разработку программного обеспече
22.10.2003 Borland выпустил среду разработки нового поколения для Java

Корпорация Borland объявила о выпуске Borland JBuilder X - новой версии многоплатформенной интегрированной среды разработки (IDE) для Java.
20.11.2002 Borland выпускает новую версию системы разработки для Java

Корпорация Borland объявила о выпуске продуктов Borland JBuilder 8 и Borland Optimizeit Suite 5, помогающих повысить производительность труда корпора
05.06.2002 Borland представила среду разработки JBuilder MobileSet
05.06.2002 Вышла седьмая версия среды разработки Borland Jbuilder

Корпорация Borland объявила о выпуске седьмой версии среды разработки Java-приложений Jbuilder. Новая версия Jbuilder и обновление Enterprise Studio for Java объединяют продукты, использующиеся на всех этапах разработки приложения, в том числе Borland TeamSource для орган
31.05.2002 Borland выпустила 7 версию среды разработки JBuilder

Компания Borland анонсировала выход JBuilder 7 - кросс-платформенной среды разработки Java-приложений. JBuilder призван ув
07.02.2002 8 февраля Borland представит Borland C++Builder 6

х устройств также появилась возможность бесплатно скачать с сайта компании Borland недавно вышедший Borland JBuilder MobileSet 2.0. Продукт интегрируется с Borland JBuilder 6 и вместе с

30.08.2001 Borland выпустила Cross-Platform RAD

ен на Upgrade-версии следующих инструментов разработки: Delphi 6 Professional, Delphi 6 Enterprise, Jbuilder 5 Professional и Jbuilder 5 Enterprise. Действие специальных цен продлиться до 30 се
26.07.2001 Дополнение: Borland объявила о выходе нового пакета Borland Enterprise Studio for Java

ных версий трех программных продуктов - Kylix Server Developer, Delphi 6 Enterprise Trial Edition и Borland JBuilder 5 Personal Edition, сообщила СофтЛайн.Среда быстрой разработки приложений дл
04.06.2001 Nokia и Borland разработали инструментальные средства для создания Java-приложений для мобильных устройств

нтальных средств технологии Java для разработчиков приложений мобильной связи. Компании разработали JBuilder(TM) Mobile Set, Nokia Edition - среду, совместимую с платформой Java2 Platform, Micr
20.09.2000 Inprise/Borland и Interface Ltd. представили проект JBuilder.ru

е представительство Inprise/Borland и компания Interface Ltd. представили новый совместный проект - JBuilder.ru.Цель проекта - популяризация Java-технологий и Borland JBuilder 4. Проект

07.09.2000 Inprise выпустила JBuilder 4

Калифорнийская компания Inprise/Borland,/a> выпустила JBuilder 4, последнюю версию кросс-платформного инструмента разработчика программ на языке Java. В эту версию, прежде всего адресованную коллективам разработчиков, включена поддержка Java Serve
12.07.1999 Компания Interface Ltd. объявляет о начале программы ознакомления с JBuilder 3.0

й партнер компании Inprise (Borland), объявила о начале поставок новой версии программного продукта JBuilder 3.0 и предлагает принять участие в программе ознакомления с Borland JBuilder

21.04.1999 Inprise выпускает JBuilder 3.0

Компания Inprise обновила пакет для разработки Java-приложений JBuilder. По данным компании, он стал проще в использовании и более производительным. JBuilder 3.0 поддерживает Java 2, будет автоматически генерить код для поддержки баз данных, а также
01.12.1998 Inprise предложила Microsoft лицензировать JBuilder

Корпорация Inprise предложила лицензировать средства разработки на основе Java-технологий JBuilder корпорации Microsoft. По словам представителей компании, такое решение было принято после судебного постановления о необходимости приведения Java-технологий Microsoft в соответствие со

Публикаций - 53, упоминаний - 105

Embarcadero CodeGear и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 46
Microsoft Corporation 25775 14
Oracle Corporation 7074 11
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Softline - Софтлайн 3743 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 5
OpenText - Micro Focus - Borland - TogetherSoft Corporation 8 4
Embarcadero 67 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 3
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 3
Intel Corporation 12811 2
Red Hat 1378 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 2
Oracle - BEA Systems 162 2
OpenText - Vignette 61 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Epicentric 3 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Software Spectrum - Corporate Software 2 1
Motorola - Metrowerks 21 1
ITeam - Айтиэм 8 1
Samsung Electronics 11065 1
SAP SE 5601 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Accenture plc 719 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
HP Inc. 5883 1
9594 1
Synopsys - Синопсис 47 1
Информзащита 941 1
Citrix Systems 868 1
Vodafone Group 1412 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Salesforce 498 1
OpenText - Micro Focus 122 1
MONT - МОНТ 187 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
eBay Inc 1640 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Walt Disney Company 647 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 8
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 78 8
UML - Unified Modeling Language - унифицированный язык моделирования 68 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
ALM - Application Lifecycle Management - Application management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 76 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 133 4
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
W3C - XML - WSDL - Web Services Description Language 33 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 2
Microsoft Windows API 311 2
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 372 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 851 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 183 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 2
Эмулятор - Emulation 298 2
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 255 2
Oracle Java - язык программирования 3469 41
Microsoft Windows 16882 16
Embarcadero - Borland Enterprise Server - BES - Borland Enterprise Studio for Java 21 15
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 15
Linux OS 11533 14
Embarcadero - Borland Optimizeit Suite 17 11
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 11
Embarcadero C++Builder - Borland C++ Builder 38 10
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 10
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 8
C/C++ - Язык программирования 894 8
Oracle Java Development Kit - JDK 207 6
SAP Sybase 292 6
Embarcadero CodeGear - Borland Jbuilder - Borland CaliberRM 8 5
Embarcadero - Borland Kylix 16 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Embarcadero - Borland JDataStore 6 4
Nokia Symbian OS 1411 4
Microsoft Visual Studio 429 4
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 4
Embarcadero Interbase - Borland Interbase 46 4
OpenText - Micro Focus - Borland StarTeam 8 4
OpenText - Micro Focus - Borland Visigenic - Inprise VisiBroker 11 4
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 3
Apple macOS 2419 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 3
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Microsoft Windows NT 890 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 3
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 34 3
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 73 3
OpenText - Fortify - HP Fortify 26 3
Adobe Macromedia UltraDev 9 2
Embarcadero CodeGear - Borland TeamSource 3 2
Embarcadero CodeGear 7 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 2
IBM DB2 396 2
Орлик Сергей 83 2
Раннев Кирилл 6 2
Pieter Knook - Нук Питер 9 1
Liikanen Erkki - Лииканен Эркки 18 1
Thornhill Simon - Тонхилл Симон 3 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Гагарин Юрий 98 1
Лаврентьева Наталья 7 1
Nowak Keith - Новак Кейт 1 1
Аристархов Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
США - Калифорния 4829 5
Европа 24964 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
США - Калифорния - Санта-Круз - Скотс Валлей 8 3
Япония 13807 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Америка - Американский регион 2206 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Канада 5082 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Польша - Республика 2031 1
Европа Восточная 3138 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Бельгия - Королевство 1192 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Нидерланды 3746 1
Европа Западная 1496 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 1
Азия Восточная 191 1
Китай - Гуандун - Гуандонг 90 1
США - Калифорния - Скоттс-Вэлли 12 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Английский язык 7030 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 76 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Платёжное поручение - Payment order 241 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 13 1
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 208 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Vnunet 224 1
cw360 84 1
InfoWorld 56 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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