ALM Application Lifecycle Management Application management Жизненный цикл программного обеспечения Управление жизненным циклом приложений
- Application management — это процесс управления, обслуживания и улучшения программных приложений на протяжении их жизненного цикла
- APM - Application Performance Management
Управление производительностью приложений
- SLM - Software Lifecycle Management
ALM и организации, системы, технологии, персоны:
|Eclipse Foundation 25 1
|Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Степанов Сергей 24 4
|Прянишников Николай 292 3
|Мельников Григорий 7 3
|Торосян Вахе 6 3
|Гусаров Владимир 5 3
|Орлик Сергей 83 2
|Залманов Андрей 37 1
|Шаров Артем 3 1
|Гузовский Денис 68 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Кутуков Андрей 10 1
|Гуреев Евгений 3 1
|Макаров Станислав 117 1
|Тасев Александр 14 1
|Ковалев Юрий 4 1
|Минеев Евгений 10 1
|Моложавский Александр 3 1
|Margaliot Raffi - Маргалиот Раффи 1 1
|Путин Владимир 3171 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Греф Герман 419 1
|Горбунов Алексей 29 1
|Епишев Антон 5 1
|Мутко Виталий 11 1
|Смирнова Елена 14 1
|Шостак Юрий 2 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Кушнарев Андрей 16 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Павлов Владимир 19 1
|Полевой Василий 14 1
|Маркин Дмитрий 5 1
|Жилинский Александр 2 1
|James E. Stewart - Джеймс Э. Стюарт 1 1
|Summanen Tuomo - Сумманен Туомо 10 1
|Костяшкин Станислав 1 1
|WikiLeaks 119 2
|Forbes - Форбс 817 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Бизнес-школа AMI - Advanced Management Institute 2 1
|Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 32 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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