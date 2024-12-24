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Индексная книга (каталог) CNews*
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ALM Application Lifecycle Management Application management Жизненный цикл программного обеспечения Управление жизненным циклом приложений



24.12.2024 Continent Express стал первым лицензированным партнером-интегратором компании «Кортеос» 1
15.09.2023 КАМАЗ хочет избавиться от SAP, но «1С» не спешит на помощь 1
01.09.2023 «Рексофт» подтвердил сертификат соответствия системе менеджмента качества ISO 9001:2015 1
16.06.2023 «Сбер» и «Дом.РФ» будут сотрудничать в технологическом импортозамещении и развитии искусственного интеллекта 1
05.07.2022 «Рексофт.лабс» стала резидентом «Сколково» 1
16.02.2022 Команда «Рексофт.лабс» прошла менторскую программу «Сколково» 1
01.02.2022 «Рексофт» создал компанию «Рексофт.лабс» 1
08.12.2021 Россияне создали платформу для управления жизненным циклом приложений, у которой «нет реальных конкурентов» 2
14.07.2021 Accenture купила японскую инжиниринговую компанию DI Square 1
16.09.2019 Чем грозит бизнесу плохое управление ИТ-активами 1
26.06.2018 Сергей Орлик -

Мы упрощаем и ускоряем работу сотрудника на мобильном устройстве

 1
10.07.2017 Сергей Орлик -

Бизнес живет мифами о защите данных в мобильных устройствах

 1
26.12.2016 Платформа Anaplan пополнилась функцией Application Lifecycle Management 1
13.07.2016 Orange Business Services перепроектировал глобальную сеть Merck 1
03.06.2015 HP предложила разработчикам приложений решение по автоматизации функционального тестирования 1
13.05.2015 «Техносерв» стал первым российским участником облачной программы HP Managed Service Provider 1
27.04.2015 Организация тестирования: от единичных проектов к единому центру управления качеством 1
23.05.2014 Банк ВТБ24: ALM-платформа помогла нам договориться с бизнесом о сроках ИТ-разработок 1
25.12.2013 Компания «Электронная Москва»: опыт использования ITSM 1
24.02.2012 Бета-версии Visual Studio 11 и .Net Framework 4.5 выйдут 1 марта 1
20.02.2012 В ближайшие 5 лет более 75% компаний используют ПО в составе своих изделий 2
01.11.2011 Новые семейства продуктов VMware упростят ИТ-инфраструктуру и автоматизируют управление «облаками» 1
13.12.2010 Riverbed анонсировала новые решения для публичных «облачных» окружений 1
02.12.2010 HP представила платформу Application Lifecycle Management 11.0 для ускоренной доставки приложений и сервисов 1
18.08.2010 Tieto предоставит «Северстали» услуги поддержки приложений и развития решений на базе Oracle EBS 1
15.03.2010 В Москве пройдёт первая конференция для разработчиков крупных организаций 2
10.03.2010 В Москве пройдёт первая конференция для разработчиков крупных организаций 2
25.02.2010 В Москве пройдёт первая конференция для разработчиков крупных организаций 2
17.02.2010 HP Agile Accelerator помогает эффективней реагировать на меняющиеся потребности бизнеса 1
13.05.2009 21 мая откроется международная конференция Software People 2009 1
29.04.2009 С 21 по 22 мая пройдет международная конференция Software People 2009 1
17.01.2008 Владимир Павлов: Как не потерять работу CIO при запуске новой ИС? 1
21.03.2006 Eclipse пополнится новыми решениями 1
21.02.2006 Borland: новое решение для управления ИТ-проектами 1
14.02.2006 Borland продает Delphi? 1
19.12.2005 “Управление приложениями”: сервис начинается с ТЗ 1
13.09.2005 Application Management: новый ITSM-продукт Desnol 1
10.06.2005 Borland сообщила о планах развития JBuilder 1
27.07.2004 BT начала внедрение программных решений от Borland 1
19.03.2003 Borland представил новую стратегию ускорения разработки приложений 2

Публикаций - 42, упоминаний - 48

ALM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 8
IBM - International Business Machines Corp 9441 7
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 7
HP Inc. 5685 5
Рексофт - Reksoft 419 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 3
Quest Software 41 3
Рексофт Лабс 5 3
SAP SE 5277 2
Oracle Corporation 6688 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
HPE Enterprise Services 54 2
HP Software 51 2
8213 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 2
IBM Rational Software 170 2
Exigen Services 38 2
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 2
ScrumTrek - Скрамтрек 9 2
Ростелеком 9701 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Riverbed Technology 112 2
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 51 2
Performance Lab - Перфоманс Лаб 32 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
McKinsey & Company Int 248 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 1
Комплит - Complete 94 1
Salesforce.com 427 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
OpenText - Micro Focus 108 1
Atlassian 118 1
Thoma Bravo - Anaplan 67 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
MGCom Group Digital-агентство - Эмджиком - Артикс ИС - Artics Internet Solutions 11 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Связной ГК 1369 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Block - Square 197 1
КамАЗ Мастер 13 1
McKesson 14 1
Continent Express - Континент Экспресс 2 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 51 1
Северсталь Дирбон 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Eclipse Foundation 25 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 16
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 5
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 117 5
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 187 5
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 4
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 89 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 4
Управляемость - Manageability 1731 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 76 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 482 3
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 408 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 49 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 318 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Oracle Java - язык программирования 3075 8
Embarcadero CodeGear - Borland Jbuilder 51 6
Рексофт Лабс - SkillFlex 6 5
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 284 3
Microsoft Visual Studio 411 3
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 214 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
C/C++ - Язык программирования 755 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 2
JavaScript - JS - язык программирования 1187 2
Microsoft Office 3734 2
Microsoft Outlook 1390 2
C# - C Sharp - Язык программирования 329 2
OpenText - Micro Focus UFT - Unified Functional Testing - Mercury Interactive QuickTest Professional (QTP) 4 2
Microsoft TFS - Microsoft Team Foundation Server 21 2
OpenText - Micro Focus - Borland StarTeam 8 2
HPE CloudAgile - HP Agile Accelerator 10 2
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 2
Samsung Knox 96 2
Riverbed SteelHead 45 2
Desnol Application Management 2 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 137 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Linux OS 9937 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Apache Subversion 18 1
HPE Service Manager - HPSM 44 1
OpenText - Micro Focus Asset Manager 3 1
SugarCRM 36 1
HP LoadRunner - HP LoadRunner-in-the-Cloud 6 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Salesforce AppExchange 14 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 275 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Степанов Сергей 24 4
Прянишников Николай 292 3
Мельников Григорий 7 3
Торосян Вахе 6 3
Гусаров Владимир 5 3
Орлик Сергей 83 2
Залманов Андрей 37 1
Шаров Артем 3 1
Гузовский Денис 68 1
Корнеев Сергей 84 1
Кирьянова Александра 135 1
Кутуков Андрей 10 1
Гуреев Евгений 3 1
Макаров Станислав 117 1
Тасев Александр 14 1
Ковалев Юрий 4 1
Минеев Евгений 10 1
Моложавский Александр 3 1
Margaliot Raffi - Маргалиот Раффи 1 1
Путин Владимир 3171 1
Шадаев Максут 1008 1
Греф Герман 419 1
Горбунов Алексей 29 1
Епишев Антон 5 1
Мутко Виталий 11 1
Смирнова Елена 14 1
Шостак Юрий 2 1
Чаркин Евгений 296 1
Кушнарев Андрей 16 1
Овчинников Сергей 48 1
Павлов Владимир 19 1
Полевой Василий 14 1
Маркин Дмитрий 5 1
Жилинский Александр 2 1
James E. Stewart - Джеймс Э. Стюарт 1 1
Summanen Tuomo - Сумманен Туомо 10 1
Костяшкин Станислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 4
Европа Восточная 3075 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Европа Западная 1481 3
США - Калифорния 4625 2
Европа 21767 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Украина 7608 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
СССР - Ленинград 109 1
Америка - Американский регион 2160 1
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Япония 13282 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Нигерия - Федеративная Республика 316 1
Намибия - Республика 86 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 2
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 12 2
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 96 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 11 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
WikiLeaks 119 2
Forbes - Форбс 817 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Бизнес-школа AMI - Advanced Management Institute 2 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 32 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
ИнфоКом 102 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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