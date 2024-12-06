Совместимость GitFlic и Nova Container Platform позволит построить эффективный конвейер для разработки и эксплуатации микросервисных приложений

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о подтвержденной совместимости платформы для хранения и работы с исходным кодом GitFlic и Nova Container Platform — платформы оркестрации контейнеризированных приложений на базе Kubernetes российского разработчика инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Используя GitFlic, компании получают безопасный инструмент для разработки и централизованного хранения кода собственных приложений и корпоративных систем. Nova Container Platform, в свою очередь, предоставляет инструменты для развертывания и управления кластерами Kubernetes, логирования, мониторинга и комплексной защиты приложений в контейнерах, а также их масштабирования. Используя решения вместе, компании получают все необходимое для разработки и управления жизненным циклом ПО.

Также совместимость GitFlic и Nova Container Platform дает возможность автоматизировать развертывание программ, объединить этапы жизненного цикла приложения, работать в единой среде и за счет этого уменьшать вероятность ошибок, связанных с переходом между инструментами. В результате совместное использование двух отечественных продуктов сокращает время на управление кластером Kubernetes, помогает оптимизировать распределение ресурсов в командах разработки, тестирования, администрирования инфраструктуры и DevOps.

«Мы рады сообщить, что платформа GitFlic успешно прошла проверку на совместимость с платформой контейнеризации Nova Container Platform. Совместимость данных решений обеспечивает высокую доступность и масштабируемость, значительно упрощая управление инфраструктурой и совместную работу команд. Данная интеграция — еще один шаг в сторону повышения эффективности организации процессов, что позволит разработчикам сосредоточиться на создании инновационных решений», — сказал Максим Козлов, технический директор компании «РеСолют» (входит в «Группу Астра»).

«Крупные компании сегодня активно наращивают масштабы разработки собственных цифровых сервисов. Многие переходят к микросервисной архитектуре, которая помогает увеличить скорость и гибкость разработки и изменения ПО. Тем, кто планирует собственное развитие на базе российских решений, нужна как надежная отечественная платформа из реестра Минцифры для создания и хранения кода, так и решение для оркестрации приложений на базе контейнеров, которое обеспечит высокую безопасность, стабильность и удобство работы. Используя Nova Container Platform совместно с GitFlic, компании получат все необходимые инструменты для разработки и развертывания приложений в любой ИТ-инфраструктуре, будь то облако, виртуализация или bare-metal. Такой запрос мы повсеместно встречаем сейчас на Enterprise-рынке. Коллаборация наших продуктов предоставит “под ключ” решение этой задачи для российских компаний», — отметил Максим Морарь, лидер продукта Nova Container Platform в Orion soft.