РусБИТех Astra Linux ГК Астра РеСолют
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Максим 27 17
|Тараканов Дмитрий 51 14
|Синьков Кирилл 40 12
|Яценко Вадим 56 10
|Трубочев Алексей 28 10
|Сивцев Илья 140 9
|Геллерман Михаил 34 7
|Климов Андрей 72 6
|Орлик Сергей 83 6
|Солдатов Андрей 26 6
|Рамазанов Денис 7 6
|Шмаков Антон 45 4
|Бугрецов Антон 22 4
|Кирдяшов Федор 27 4
|Борисов Роман 20 4
|Гуральник Павел 14 4
|Головарян Захар 5 4
|Рудевский Антон 39 3
|Кузнецов Андрей 67 3
|Султангалиев Тимурбулат 10 3
|Леонович Константин 6 2
|Путин Владимир 3171 2
|Миронов Тимур 2 2
|Сокорнов Николай 18 2
|Спирькова Анастасия 5 2
|Махмадиев Шухрат 5 2
|Дергачева Светлана 41 2
|Мухин Денис 23 2
|Турченик Алексей 3 2
|Степанов Павел 26 2
|Бородкина Елена 12 2
|Петухов Иван 2 2
|Паутов Евгений 17 2
|Петров Дмитрий 60 2
|Соломатин Иван 10 2
|Карпов Роман 60 2
|Афанасьев Олег 22 2
|Мишустин Михаил 676 1
|Паршин Максим 316 1
|Михалюк Александр 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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