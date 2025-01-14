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РусБИТех Astra Linux ГК Астра РеСолют



14.01.2025 Власти России готовятся регулировать хранилища открытого кода 1
16.12.2024 В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста 1
12.12.2024 Вышла новая версия платформы GitFlic 1
06.12.2024 Совместимость GitFlic и Nova Container Platform позволит построить эффективный конвейер для разработки и эксплуатации микросервисных приложений 1
27.11.2024 Динамический анализатор кода PT BlackBox интегрирован с платформой GitFlic 2
16.10.2024 Новая версия GitFlic – российской платформы для хранения и работы с исходным кодом 1
11.10.2024 Вместо единого «убийцы GitHub» Россия получит единое регулирование для его аналогов 1
10.09.2024 GitFlic и «РТК ИТ Плюс» объявили о сотрудничестве 1
28.08.2024 Интеграция платформы GitFlic и CodeScoring — новый уровень безопасности в процессе РБПО 1
20.08.2024 Новая версия GitFlic интегрирована с RuStore: GitFlic запустил автоматическую публикацию приложений в RuStore 1
14.08.2024 Реализована совместимость платформы GitFlic со сканером уязвимостей PT Application Inspector 1
22.07.2024 Astra Linux потратила 660 миллионов на три ИТ-компании 2
11.07.2024 GitFlic 3.2.0 – крупный шаг к созданию универсальной платформы, охватывающей жизненный цикл ПО 1
09.07.2024 Setere Group переехала на российскую платформу разработки GitFlic 1
02.07.2024 «К2Тех» будет внедрять импортонезависимую среду разработки на базе GitFlic 1
01.07.2024 Бывший глава Microsoft в России стал коммерческим директором российского Astra Linux. Главная задача - рост выручки 1
26.06.2024 Технологическое партнерство TeamStorm и GitFlic повысит эффективность ИТ-проектов 1
31.05.2024 Министерство Культуры переходит на российское программное обеспечение в рамках ведомственной программы цифровой трансформации 1
30.05.2024 Новая версия RuBackup стала быстрее и производительнее 1
30.05.2024 Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя 1
29.05.2024 GitFlic автоматизирует задачи разработки ПО 1
28.05.2024 «Группа Астра» и АЛРОСА стали стратегическими партнерами 1
27.05.2024 ФК «Зенит» внедрит российскую операционную систему Astra Linux 1
24.05.2024 «Группа Астра» и Orion soft договорились о более плотной интеграции решений 1
23.05.2024 «Тантор Лабс» и «Аквариус» будут вместе развивать импортонезависимые машины данных Tantor XData 1
23.05.2024 Правительство Ульяновской области и «Группа Астра» усиливают сотрудничество в сфере ИТ 1
23.05.2024 «Группа Астра» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС Astra Linux Mobile 1
22.05.2024 «Группа Астра» и ГК InfoWatch заключили соглашение о сотрудничестве 1
22.05.2024 «Группа Астра» стала стратегическим партнером ПАО «РусГидро» 1
22.05.2024 «Группа Астра» и компания Directum договорились о стратегическом партнерстве 1
21.05.2024 Разработчик RuBackup оказывает поддержку пользователям через бесплатный сервис с открытым кодом 1
21.05.2024 Платформу для разработки GitFlic интегрировали с системой управления тестированием Test IT 1
20.05.2024 Вышла новая версия программного комплекса средств виртуализации «Брест» 3.3 1
17.05.2024 Выпущена новая версия платформы Tantor 1
16.05.2024 GitFlic интегрирован с российской системой управления проектами IconTeam 1
15.05.2024 Межсетевые экраны UserGate совместимы с виртуализацией «Брест» и службой каталогов ALD Pro 1
15.05.2024 «Гарда DLP» предоставит заказчикам контроль рабочих мест на операционной системе Astra Linux 1
14.05.2024 Подтверждена совместимость корпоративной почтовой системы Mailion и системы управления доменом ALD Pro 1
25.04.2024 IDP-платформа ContentCapture совместима с ОС Astra Linux 1
24.04.2024 GitFlic создаст новую инфраструктуру для разработчиков RuStore 1

Публикаций - 146, упоминаний - 151

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 143
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 126
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 125
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 124
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 124
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 124
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 115
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 23
GitHub 814 9
Microsoft Corporation 24624 7
Ростелеком 9700 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Broadcom - VMware 2359 3
Oracle Corporation 6687 3
8213 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 3
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 58 2
Рексофт - Reksoft 419 2
Content AI - Контент ИИ 75 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
ICL ГК 381 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
Цифровая экспертиза АО 3 2
Directum - Директум 1089 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 2
Orion soft - Орион софт - 103 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
НКК - Национальная платформа - 50 1
Xello - Кселло 21 1
РЖД Технологии - RZD Digital 23 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Газпром ПАО 1342 2
Unsplash 762 2
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 1
ХабАвиа - Хабаровские авиалинии 1 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Полярные авиалинии 4 1
Аврора Авиакомпания - Единая дальневосточная авиакомпания 4 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Якутские Авиалинии - Якутия Авиакомпания 3 1
Вкусно — и точка 20 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 16 1
РЖД - РЖДП - Росжелдорпроект - Нижегороджелдорпроект НПИ - Нижегородский проектный институт - Желдорпроект Поволжья - Самарский проектно-изыскательский институт - Иркутскжелдорпроект 14 1
Организатор перевозок ГКУ 16 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Ингосстрах СПАО 421 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром добыча Астрахань 14 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Газпром нефть 618 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
Альфа-Банк 1769 1
ВМДПНИ - Всероссийский музей декоративного искусства - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 7 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 130
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 24 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 28 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 38 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 42 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 25 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Ассоциация 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
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Microsoft Windows 15656 8
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Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
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СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 53 1
Т1 Цифровая академия 44 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
СахГУ - Сахалинский государственный университет 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
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РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 45 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 11 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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