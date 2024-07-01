Бывший глава Microsoft в России стал коммерческим директором российского Astra Linux. Главная задача - рост выручки

Ранее занимавший руководящие посты в российском представительстве Microsoft и в «Вымпелкоме» Николай Прянишников отныне является главным коммерческим директором в «Группе Астра». До этого он стал в ней членом совета директоров.

Из Microsoft в «Группу Астра»

Бывший президент российского подразделения Microsoft Николай Прянишников занял пост главного коммерческого директора (ССО, Chief Commercial Officer) в «Группе Астра. К работе в новой должности он приступил 1 июля 2024 г., сообщили CNews представители «Группы Астра».

На вопрос редакции CNews, есть ли у Николая Прянишникова на новой должности KPI (key performance indicators, ключевые показатели эффективности), представители «Группы Астра» ответили: «Есть определенные задачи, но главный KPI на сегодня – увеличение выручки группы. Николай в своей новой роли будет следовать озвученной ранее глобальной цели компании – х3 за два года».



«Группа Астра» объединяет несколько самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон – облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». В октябре 2023 г. она провела очень успешное IPO, при этом став первым публичным представителем российского рынка инфраструктурного ПО на «Московской бирже».

IPO «Группы Астра» прошло по верхней границе первоначально заявленного ценового коридора – стоимость одной акции составила 333 руб. Общий итог IPO – 3,5 млрд руб.

Прянишников будет руководить коммерческим направлением «Группы Астра». При этом он сохранит за собой пост члена совета директоров корпорации, который, как сообщал CNews, он занял в начале февраля 2024 г.

«Экспертиза Николая актуальна для «Группы Астра» по нескольким причинам. Сейчас мы в первую очередь работаем с enterprise-клиентами, крупным бизнесом, но при этом мы уже видим себя в сегментах среднего и малого бизнеса, планируем выход на международный рынок, а еще проектируем для себя рынок физлиц. В этом отношении преуспели глобальные вендоры, например, корпорация Microsoft, и нам крайне интересен их опыт, как и концепция One Microsoft. Она работает на централизацию процесса развития бизнеса и объединяет под одним «флагом» множество продуктов, предназначенных для самых разных задач. В нашем портфеле уже 22 решения, поэтому нам очень важно иметь четкую стратегию, позволяющую эффективно создавать на базе нашего ПО единую экосистему. Мы рассчитываем, что опыт Николая, его знание отрасли и комплексное видение ситуации на рынке помогут воплотить эти планы в жизнь. Вместе мы расширим наши горизонты», – сказал CNews Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

На своем карьерном пути Николай Прянишников успел поработать в нескольких крупных ИТ-компаниях России. В частности, он занимал руководящие посты в «Билайне». В «Группе Астра» он сфокусируется на наращивании прибыли корпорации, а также в его ведении будет выстраивание стратегии продаж и выход «Группы Астра» на новые рынки.

Группа Астра Николай Прянишников

Помимо перечисленного в обязанности Прянишникова на новой должности будут входить международная экспансия корпорации, курирование GR и маркетинга, определение возможностей роста и развитие партнерской сети «Группы Астра». На вопрос CNews, перед кем он будет отчитываться, представители «Группы Астра» ответили, что непосредственно генеральному директору «Группы Астра» Илье Сивцеву.

Променять финтнес-индустрию на ИТ

До того, как примкнуть к «Группе Астра» и стать членом ее совета директоров, Николай Прянишников работать в сети фитнес-клубов World Class – он занимал пост ее президента. Эту должность он оставил в последних числах января 2024 г., о чем сообщил на своей личной странице в российской соцсети «Вконтакте».

За день до перехода в «Группу Астра» Прянишников опубликовал новый пост, в котором вкратце обрисовал свои дальнейшие карьерные планы. «Я буду развиваться как профессиональный директор в советах директоров, – написал он. – Сразу три крутые технологические компании пригласили/избрали меня в советы директоров. Меня пригласили в совет директоров молодой ИТ-компании, которая уже является лидером рынка, только что успешно провела IPO, ее капитализация уже превышает 100 млрд руб.». Название «молодой ИТ-компании» он на тот момент не раскрыл.

Десятки лет в ИТ-сфере

Николай Прянишников – известная и крупная фигура в российской ИТ-сфере в общем и в телекоме в частности. Его карьера началась в конце XX века, когда он стал частью команды сотового оператора «Московская сотовая связь» и был его торговым представителем. Позже эта компания стала известна под брендом «Скай Линк».

Следующим значимым этапом развития карьеры Прянишникова стала работа в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»), куда он перешел в начале XXI века. В этой компании он занимал ряд руководящих должностей.

После «Билайна» Прянишников оказался в российском подразделении корпорации Microsoft – он возглавил его в 2009 г. Будучи президентом Microsoft Russia, он удвоил объем российского бизнеса корпорации. Пост главы российского офиса Microsoft Прянишников оставил в июне 2014 г., уступив его Павлу Бестису, но при этом он остался в корпорации – Прянишников стал вице-президентом Microsoft по странам Центральной и Восточной Европы.

На этой должности Прянишников трудился вплоть до начала сентября 2015 г., после чего его пути с Microsoft разошлись. 3 сентября 2015 г. был назначен генеральным директором «Русской Фитнес Группы», на тот момент объединявшей фитнес-клубы World Class и «Физкульт». Первый клуб World Class появился в 1990 г.

По данным «Группы Астра», за годы работы в РФГ он увеличил число клубов более чем в два раза, диверсифицировал бизнес и построил новую сеть UFC Gym. В настоящее время Прянишников является независимым членом советов директоров телеком-компании «Транстелеком», входит в наблюдательный совет ассоциации профессиональных директоров АНД и возглавляет ее комитет по новым технологиям, инновациям и кибербезопасности.

У Николая Прянишникова три высших образования. В 1994 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 1996 г. стал выпускником Всероссийского заочного финансово-экономического института по специальности «Финансы и кредит». В 1998 г. он окончил Высшую коммерческую школу Министерства внешних экономических связей и торговли России и Международный университет управления (Париж) по программе MBA. Защитил ученую степень кандидата экономических наук в Высшей школе приватизации и предпринимательства. На момент выпуска материала Прянишникову было 52 года – он родился в ноябре 1972 г.