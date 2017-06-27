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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бетсис Павел
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 84, упоминаний - 125
Бетсис Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Елистратов Николай 90 30
|Строкович Антон 45 15
|Румянцева Ольга 45 14
|Нестеров Алексей 79 13
|Марич Игорь 18 12
|Бойко Елена 151 8
|Мацоцкий Сергей 150 8
|Богачев Игорь 172 8
|Ермолаев Артем 340 8
|Гуральников Сергей 161 8
|Филатов Андрей 99 7
|Гаттаров Руслан 117 7
|Рахтеенко Владимир 31 6
|Леоничев Алексей 14 6
|Козлов Александр 54 6
|Кравченко Денис 24 5
|Шестаков Александр 35 5
|Разгуляев Валерий 18 5
|Малышев Александр 31 5
|Сергеев Александр 21 5
|Разумовский Дмитрий 70 5
|Прохоров Фёдор 78 5
|Чекель Павел 15 5
|Базалей Наталья 14 5
|Свердлов Михаил 29 5
|Грибанов Юрий 24 5
|Смирнов Александр 44 5
|Хомич Игорь 30 5
|Тищенко Юрий 14 5
|Шадаев Максут 384 5
|Скородумов Олег 17 5
|Лысенко Эдуард 209 5
|Сафронов Юрий 61 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Пшиченко Дмитрий 19 5
|Герасимов Александр 40 5
|Хрусталев Александр 31 5
|Потёмкин Роман 20 5
|Патрин Максим 31 5
|Муравлев Александр 15 5
|Apps4All 25 3
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 4
|IDC - International Data Corporation 2720 2
|Gartner 2192 1
|Vanson Bourne 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763620, в очереди разбора - 667307.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763620, в очереди разбора - 667307.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru