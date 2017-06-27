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Бетсис Павел


27.06.2017 Microsoft в России определилась с новым главой 2
21.06.2017 Сбербанк предложит корпоративным клиентам облачные сервисы Microsoft 1
08.06.2017 Глава Microsoft в России покидает свой пост 7
05.06.2017 Марина Левина стала директором по коммуникациям Microsoft в Азиатско-Тихоокеанском регионе 1
17.01.2017 «Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система 1
23.12.2016 Unify представила в России новое поколение инструментов общения для менеджеров 1
19.12.2016 CNews Awards: лучшие проекты и технологии года 1
02.12.2016 ИТ-выручка «Сколково» в 2016 г. приблизилась к 30 миллиардам 1
28.11.2016 Через 2 года в Пенсионном фонде половина ПО будет российским или открытым 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 3
24.11.2016 В РЖД проговорились о размерах своего ИТ-бюджета 1
24.11.2016 Программные ЦОД развиваются быстрее, чем чиновники успевают их регулировать 1
22.11.2016 ИТ-бюджет Москвы в 2017 г. вырастет на 10-15 млрд 1
22.11.2016 «1C»: Российского ПО перестали стесняться 1
18.11.2016 Минкомсвязи отложило применение карательных мер к пользователям ГИС ЖКХ 1
17.11.2016 На CNews Forum награждены лучшие ИТ-проекты и технологии 2016 года. Фото 1
03.11.2016 Microsoft поднимает российские цены на свое ПО 2
13.10.2016 Сбербанк и Microsoft договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности 2
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 1
28.07.2016 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
01.07.2016 CNews FORUM 2016: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.04.2016 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2016 года 1
27.11.2015 «Сколково» профинансирует ИТ-стартапы под конкретные требования бизнес-заказчиков 1
26.11.2015 Создание новой АИС Пенсионного фонда «выходит на финишную прямую» 1
26.11.2015 CNews Forum 2015: Госсектор повышает управляемость, а бизнес стремится к цифре 2
26.11.2015 CNews AWARDS 2015: номинанты и лауреаты 1
24.11.2015 IBS: ИТ-гиганты вроде HP, Cisco, EMC, Oracle — «ходячие мертвецы»? 1
23.11.2015 На 70 российских оборонных предприятиях будет внедрена отечественная ERP-система 1
20.11.2015 Московская область переведет 1,5 тыс. чиновников на Linux 1
19.11.2015 Минздрав создаст ГИС мониторинга оборота лекарств в 2016 году 1
19.11.2015 CNews AWARDS 2015: Названы лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
18.11.2015 Модернизация сети ПФР признана «проектом года». Подробности 1
17.11.2015 ИТ-директор Казначейства объяснил, как изменится система госзакупок с 2016 года 1
16.11.2015 К 2018 г. Москва объединит сервисы, большие данные и персональные коммуникации 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
01.11.2015 Dell Solutions Forum 2015 и технологии будущего 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 3
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1

Публикаций - 84, упоминаний - 125

Бетсис Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 68
IBM 3544 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 11
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 8
VK - Mail.ru Group 2483 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 8
Samsung Electronics 5677 7
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 6
Custis 73 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Ланит ГК 1157 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
НИТ - Национальные информационные технологии 31 5
Сбербанк Технологии - СберТех 203 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 5
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 5
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 5
Instabank - Инстабанк 12 5
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 5
Abbyy 795 5
Citrix Systems 571 4
Cinimex - Синимекс 160 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 4
Webmoney 330 4
Polycom - Поликом Раша 301 4
Консист Бизнес Групп 58 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
АйТи 752 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 4
CleverDATA 54 4
Инфокомпас 14 4
SAP CIS - САП СНГ 754 4
Астерос - Asteros 531 3
3748 3
Google LLC 7154 3
SAP SE 3215 3
Atrinity - Атринити 21 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 7
ВТБ Банк Москвы 372 7
Открытие ФК 538 7
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
МДМ Банк 150 6
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 5
Пробизнесбанк АКБ 109 5
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 5
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Уралсиб Банк 389 5
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
Jones Day 15 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 4
En+ Group 17 4
Сетелем Банк 25 4
Bayer AG - Байер 37 4
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 4
Бинбанк 184 4
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 4
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 4
Национальный банк Траст 96 4
Спортмастер 116 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
ВкусВилл 48 4
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 4
Visa International 1346 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
ВТБ24 583 3
Uber 257 3
Citibank - Ситибанк 170 3
Uber Technologies 258 3
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 30
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 28
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 12
Федеральное казначейство России 766 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
ПФР Департамент информационных технологий 103 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
Счётная палата РФ 460 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Правительство Москвы 653 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
Linux Foundation 157 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 6
Google Android 10751 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 2
Linux OS 4260 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
Tizen OS - Linux 215 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1175 2
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
Google Chrome - браузер 1117 2
IBM Watson 105 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Microsoft Windows 10 6645 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Abbyy Compreno 20 2
Microsoft Office 365 769 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Microsoft Windows 853 1
Nvidia GRID vGPU 37 1
ИСП РАН Svace 7 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Apple macOS 926 1
РЖД Цифровая железная дорога 7 1
НСПК MirAccept 3 1
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 6 1
РДП.ру EcoRouter 9 1
Елистратов Николай 90 30
Строкович Антон 45 15
Румянцева Ольга 45 14
Нестеров Алексей 79 13
Марич Игорь 18 12
Бойко Елена 151 8
Мацоцкий Сергей 150 8
Богачев Игорь 172 8
Ермолаев Артем 340 8
Гуральников Сергей 161 8
Филатов Андрей 99 7
Гаттаров Руслан 117 7
Рахтеенко Владимир 31 6
Леоничев Алексей 14 6
Козлов Александр 54 6
Кравченко Денис 24 5
Шестаков Александр 35 5
Разгуляев Валерий 18 5
Малышев Александр 31 5
Сергеев Александр 21 5
Разумовский Дмитрий 70 5
Прохоров Фёдор 78 5
Чекель Павел 15 5
Базалей Наталья 14 5
Свердлов Михаил 29 5
Грибанов Юрий 24 5
Смирнов Александр 44 5
Хомич Игорь 30 5
Тищенко Юрий 14 5
Шадаев Максут 384 5
Скородумов Олег 17 5
Лысенко Эдуард 209 5
Сафронов Юрий 61 5
Игнатов Виктор 12 5
Пшиченко Дмитрий 19 5
Герасимов Александр 40 5
Хрусталев Александр 31 5
Потёмкин Роман 20 5
Патрин Максим 31 5
Муравлев Александр 15 5
Россия - Российская федерация - РФ 57420 81
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 38
Восточная Европа 1679 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 10
Россия - Челябинская область 658 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 6
Казахстан - Республика 2632 6
Россия - Ростовская область 863 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 5
Россия - Калужская область 572 5
Индия - Республика 2173 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 4
Россия - Тюменская область 582 3
Россия - Пятигорск 76 2
Европа 3759 2
Украина 3372 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Калининград 669 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Россия - Сахалинская область 434 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Россия - Архангельск 207 1
Европа Центральная 106 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
США - Сан-Франциско 694 1
Испания - Королевство 1255 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Россия - Владивосток 864 1
Африка 1489 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 36
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 36
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
Apps4All 25 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 4
IDC - International Data Corporation 2720 2
Gartner 2192 1
Vanson Bourne 34 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 4
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 35
CNews AWARDS 291 34
CNews APPWards 36 5
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Dell Solutions Forum 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763620, в очереди разбора - 667307.
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