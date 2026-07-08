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ONF Open Networking Foundation Фонд открытых сетевых технологий

ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий

СОБЫТИЯ


08.07.2026 Российские программисты отбирают бренд у Linux Foundation 1
23.01.2021 Dell Technologies: новый лидер серверного рынка 1
22.01.2021 Dell Technologies: новый лидер серверного рынка 1
19.06.2019 ADVA и Dell EMC представили открытое uCPE решение 1
28.08.2018 Dell EMC представила 100 Гбит/с Ethernet-коммутатор для ЦОДа на открытых технологиях 1
28.03.2018 Dell EMC представила семейство виртуальных граничных платформ Virtual Edge Platform 1
19.01.2018 Решения Dell EMC Networking станут частью платформы Eurofiber DCspine 1
30.11.2017 Dell EMC представила новые продукты Open Networking 1
16.05.2017 Dell EMC представила коммутаторы Open Networking 1
11.04.2017 Brain4Net выпустила второй релиз платформы B4N Service Platform 1
20.03.2017 Brain4Net продемонстрирует интеграцию между сервисами Metro-сети и виртуальными сервисами 1
06.12.2016 Brain4Net и NoviFlow объявили о стратегическом технологическом партнерстве 1
20.09.2016 Реализация современных центров обработки данных с помощью гипермасштабируемых сетей 1
08.08.2016 Brain4Net и Mellanox Technologies объявили о технологическом партнерстве 1
10.03.2016 Microsoft выпустила свой первый продукт на ОС Linux 1
22.01.2016 Dell представила новую версию Networking Operating System для ЦОДов 1
07.12.2015 Без специализированного оборудования телекоммуникационная сеть будет эффективнее и дешевле 1
01.11.2015 Dell Solutions Forum 2015 и технологии будущего 1
14.07.2015 Open Networking: решения Dell для открытых сетей 1
10.07.2015 Эволюция SDN и NFV: от ручного управления сетью к автоматической коробке передач 2
17.03.2015 Huawei, ONOS и ONF создадут открытую экосистему SDN для операторов связи 2
20.02.2015 Оборудование HP на Linux «нанесет жесткий удар» по Cisco 1
16.12.2014 Dell предложит виртуальные оверлейные сети на базе Midokura Enterprise MidoNet для сред OpenStack 1
22.04.2014 Huawei: сосуществование коммутации и маршрутизации с дополнением в виде SDN 1
25.10.2012 Luxoft представила платформу Twister для протокола OpenFlow и SDN 1
22.03.2011 Облачный трафик поумнеет: крупнейшие компании объединяют усилия 2

Публикаций - 26, упоминаний - 29

ONF и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5170 16
Dell Technologies - Dell Computer 2208 10
Broadcom - VMware 2596 7
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 6
Huawei 4503 4
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 32 4
Открытые технологии 730 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1028 3
Cisco Systems 5354 3
Microsoft Corporation 25711 3
Nvidia - Mellanox Technologies 97 3
HPE Aruba Networks - Silver Peak Systems 8 2
Versa Networks 25 2
Box inc - box.com - box.net 373 2
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 2
VeloCloud Networks 4 2
Ростелеком 10879 2
Intel Corporation 12780 2
HP Inc. 5875 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 598 2
Citrix Systems 866 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 2
Deutsche Telekom 953 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Eurofiber 1 1
Google LLC 12620 1
Nvidia Corp 3953 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 1
Cavium 7 1
NoviFlow 4 1
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks 12 1
Peak Systems - Пик Системз 27 1
Huawei Cloud Solution 1 1
Centec 3 1
Dell Software 18 1
Accton Technology 10 1
МегаФон 10644 1
Nutanix 111 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 116 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - ЦТиПП - Центр тренажеростроения и подготовки персонала - Центр космического образования молодежи - космоцентр «Астрон» имени Г.С. Шонина - лунный космопарк «Селен» имени В.В. Циблиева 1 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2398 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3415 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 283 4
Linux Foundation 198 2
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12763 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64409 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24203 19
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 542 16
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7126 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28079 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33224 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35851 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17993 9
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 241 9
OpenFlow based Carrier Ethernet - протокол управления процессом обработки данных 45 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8586 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27207 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6448 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13785 6
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1218 6
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 279 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6822 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10581 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2541 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7805 5
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1104 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10134 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3156 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15996 4
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Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3880 4
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 765 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17883 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61272 4
OpenStack 556 4
Leaf-Spine - Clos fabric - Клоза - архитектура - сетевая топология 16 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10707 3
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 759 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2047 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 474 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22448 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2256 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 336 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5716 3
Linux OS 11447 5
Dell EMC Networking OS Open Edition - Dell Networking Operating System - OS10 6 4
Brain4Net B4N Service Platform 12 4
Dell EMC Open Networking - Ethernet-коммутаторы 3 3
Intel x86 - архитектура процессора 2140 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 190 3
Dell EMC VEP - Dell EMC Virtual Edge Platform 2 2
Linux Foundation - ONOS - Open Network Operating System - Система с открытым исходным кодом для программно-конфигурируемых сетей - Открытая сетевая операционная система 4 2
Brain4Net B4N CDN-Controller 4 2
Brain4Net B4N SwitchOS 7 2
Brain4Net B4N Orchestrator 3 2
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 110 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 288 2
Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 33 1
Nvidia - Mellanox Open Ethernet 4 1
Broadcom StrataXGS Tomahawk - Ethernet-коммутатор 2 1
РСПД - Региональная сеть передачи данных 10 1
Intel QAT - Intel QuickAssist 7 1
ADVA Ensemble Connector NFVi 1 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Dell ProDeploy 7 1
Dell EMC uCPE 1 1
Dell EMC SmartFabric Services 4 1
Brain4Net B4N Carrier Ethernet Transport 4 1
Brain4Net B4N SD-WAN Transport 4 1
Dell Storage - Dell SC - Dell Compellent - Dell Compellent Storage Center - Dell Compellent Live Volume - Dell Compellent Remote Instant Replay 31 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 478 1
Huawei MANO - Huawei Management and Network Orchestration 1 1
Huawei POF - Huawei Protocol Oblivious Forwarding 1 1
Huawei iPCA 1 1
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 1
Extreme Networks - Aerohive HiveManager NG 1 1
Intel DPDK - Intel Data Plane Development Kit 2 1
Dell KACE 6 1
Dell Boomi 5 1
Dell TechDirect 2 1
Dell ChangeAuditor 2 1
Nvidia - Mellanox ConnectX 12 1
Burns Tom - Бернс Том 19 8
Щапов Олег 24 4
Орленко Михаил 10 2
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 2
Комаровский Андрей 4 1
Соломатин Евгений 9 1
Щербаков Борис 47 1
Buchanan James - Бьюкенен Джеймс 1 1
Фишелев Яков 4 1
Зискинд Леонид 6 1
Oskam Bart - Оскам Барт 1 1
Лебедев Павел 35 1
Бетсис Павел 101 1
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
Глаз Александр 1 1
Смелянский Руслан 26 1
Ким Евгений 7 1
Конарев Дмитрий 7 1
Лепехин Виталий 4 1
Павлов Федор 3 1
Алексеев Петр 3 1
Жаров Олег 4 1
Casemore Brad - Кэйсмор Брэд 2 1
Вайнштейнс Евгенийс 1 1
Суворов Василий 12 1
Денисюк Артем 1 1
Zelinsky Valter - Зелински Вальтер 3 1
Ulander Peder - Уландер Педер 1 1
Либинь Дай 1 1
Янюшкин Вадим 1 1
Спорышев Роман 1 1
Shenker Scott - Шенкер Скотт 2 1
Weckel Alan - Векель Алан 2 1
Mehra Rohit - Мехра Рохит 8 1
Leven Andreas - Левен Андреас 1 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Россия - РФ - Российская федерация 164909 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54503 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47351 2
Европа Восточная 3138 2
Нидерланды 3725 2
США - Калифорния - Беркли 286 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
Нидерланды - Гаага 53 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18991 1
Казахстан - Республика 6008 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Азия - Азиатский регион 5892 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Израиль 2847 1
Бельгия - Королевство 1186 1
Германия - Федеративная Республика 13160 1
Китай - Тайвань 4233 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14773 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 530 1
США - Калифорния 4813 1
США - Техас 1044 1
США - Техас - Остин 187 1
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Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1227 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15906 1
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 1
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Металлы - Платина - Platinum 498 1
Металлы - Медь - Copper 856 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 737 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 435 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1876 1
Образование в России 2761 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12222 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 497 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3110 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5725 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27084 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6125 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 49 1
The Register - The Register Hardware 1776 1
NYT - The New York Times 1099 1
IDC - International Data Corporation 4968 5
Gartner - Гартнер 3649 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8559 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 2
Forbes Global 2000 50 1
Dell'Oro Group 66 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1084 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Broadcom - VMware VMworld U.S. - VMworld Americas 1 1
Dell Solutions Forum 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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