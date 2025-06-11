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OpenFlow based Carrier Ethernet протокол управления процессом обработки данных


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 «Синтерра Медиа» представила SDN-оркестратор российского производства 1
04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 1
19.06.2019 В российских сетях 5G вместо телеком-оборудования поставят сервера 1
30.10.2018 Российский сборщик серверов IBM начал выпуск американского сетевого «железа» 1
28.11.2017 «Технопром» обновил маршрутизаторы и получил новые сертификаты 1
20.03.2017 Brain4Net продемонстрирует интеграцию между сервисами Metro-сети и виртуальными сервисами 2
26.01.2017 Brain4Net и DEPO Computers объявили о стратегическом технологическом партнерстве 1
06.12.2016 Brain4Net и NoviFlow объявили о стратегическом технологическом партнерстве 4
28.11.2016 Brain4Net представил решение Carrier Ethernet Transport для операторов связи 2
18.10.2016 ЦПИКС развернет сегмент SDN сети в лаборатории IBS 1
23.09.2016 Brain4Net представит SDN/NFV-решение для Metro-сетей на форуме MEF16 Proof of Concept 3
08.08.2016 Brain4Net и Mellanox Technologies объявили о технологическом партнерстве 1
29.07.2016 Brain4Net выпустила комплексное решение для модернизации крупных корпоративных WAN-сетей 1
20.07.2016 «Технопром» стал OEM-партнером Brocade в России в области сетевых IP-продуктов 1
13.07.2016 Brain4Net присоединилась к консорциуму Metro Ethernet Forum 1
08.07.2016 Партнерство ЦПИКС и «Сервионики» начинается с первого в России проекта по внедрению SDN&NFV 1
05.03.2016 Готов ли ваш бизнес к новому технологическому прорыву? 2
01.03.2016 SDN для ЦОДов: как обеспечить безопасность 1
15.12.2015 Бизнес Brocade - динамика и движение 2
07.12.2015 Без специализированного оборудования телекоммуникационная сеть будет эффективнее и дешевле 1
31.07.2015 Brocade и CERN начали сотрудничество в сфере SDN 1
14.07.2015 Open Networking: решения Dell для открытых сетей 1
10.07.2015 Эволюция SDN и NFV: от ручного управления сетью к автоматической коробке передач 1
16.06.2015 Завершено тестирование взаимодействия высокопроизводительного коммутатора Huawei с контроллером российского производства 2
10.06.2015 Brocade представила открытое комплексное SDN-решение для сетей нового поколения 1
07.04.2015 Brocade представила решения для кампусных локально-вычислительных сетей в рамках стратегии Effortless Network 1
12.02.2015 Brocade повышает динамичность ЦОДов с помощью инноваций в портфолио Brocade VCS Fabric 1
05.11.2014 Создан первый российский SDN-контроллер 3
10.06.2014 NEC выпустила мультимодальное ПО для идентификации поведения 1
22.04.2014 Huawei: сосуществование коммутации и маршрутизации с дополнением в виде SDN 1
31.03.2014 HP представила новые решения для построения проводных и беспроводных программно-определяемых сетей 1
16.10.2013 HP предлагает открытую экосистему для пользователей и разработчиков SDN-сетей 1
30.09.2013 Fortinet обеспечивает безопасность облачной платформы NEC 1
27.06.2013 Huawei представила проект POF с открытым кодом 1
09.11.2012 Huawei представила решения SDN для операторских сетей 1
25.10.2012 Luxoft представила платформу Twister для протокола OpenFlow и SDN 1
12.10.2012 HP представила новые технологии программного управления сетями 1
05.10.2012 IBM расширяет возможности Power Systems, СХД и мэйнфреймов в области безопасности, облачных вычислений и бизнес-аналитики 1
23.08.2012 В России построена программно-конфигурируемая сеть на основе протокола OpenFlow 2

Публикаций - 43, упоминаний - 56

OpenFlow based Carrier Ethernet и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2409 9
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 9
HP Inc. 5719 9
Brocade Communications Systems 242 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
Cisco Systems 5160 7
Dell EMC 5054 6
Huawei 4034 6
IBM - International Business Machines Corp 9476 6
Ростелеком 9957 6
Intel Corporation 12322 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 5
HPE Networking - HPE ProCurve 80 4
Fortinet 393 3
Citrix Systems 824 3
Технопром Инновационная корпорация 45 3
Google LLC 11969 3
Microsoft Corporation 24877 3
Amazon Inc - Amazon.com 3052 3
Extreme Networks 101 2
Riverbed Technology 112 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3013 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1657 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 2
Deutsche Telekom 911 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 2
NoviFlow 4 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 2
Открытые технологии 706 2
Oracle Corporation 6763 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 1
ZyXEL Communications 299 1
Dropbox 503 1
ГЛОНАСС АО 206 1
Palo Alto Networks 154 1
Viptela 6 1
Versa Networks 19 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 476 3
Восток-Запад - EWS Holding 43 2
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 58 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 66 1
Лента - Сеть розничной торговли 2157 1
Сигма Инвестментс 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3138 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4433 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12107 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 488 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6094 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3112 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 9
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6307 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 471 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11443 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21909 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30668 19
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 16
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6357 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32051 16
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6487 15
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Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3688 9
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1085 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2257 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 8
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 728 8
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 243 7
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3243 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7696 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12939 7
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 692 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3002 6
Carrier Ethernet - Ethernet операторского класса 34 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4198 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6916 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16435 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14116 6
New IP - Интернет-протокол 19 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26091 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3826 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21181 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29216 5
OpenStack 511 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 5
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 683 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2165 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21239 5
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 395 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2789 5
Intel x86 - архитектура процессора 1913 9
Brain4Net B4N Service Platform 12 7
Brain4Net B4N SwitchOS 7 6
Linux OpenDaylight Project - Open Source SDN 12 5
Brocade ICX - серия коммутаторов для кампусных сетей 5 5
Brain4Net B4N CDN-Controller 4 4
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 13 4
Brocade SDN Controller 5 4
Brocade Flow Optimizer - Brocade Flow Manager 5 4
Brocade MLXe - серия маршрутизаторов 4 4
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 154 4
Brain4Net B4N SD-WAN Transport 4 3
Brocade VCS Fabric - Brocade Virtual Cluster Switching 8 3
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 76 3
РСПД - Региональная сеть передачи данных 10 3
Brain4Net B4N Carrier Ethernet Transport 4 3
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 115 3
HPE VAN SDN Controller - HPE Virtual Application Networks SDN Controller 7 3
Linux Foundation - ONOS - Open Network Operating System - Система с открытым исходным кодом для программно-конфигурируемых сетей - Открытая сетевая операционная система 4 2
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 2
Brain4Net B4N Orchestrator 3 2
Brocade Fabric Vision 5 2
Brocade Network Subscription 2 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 200 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1135 2
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 21 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4730 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 143 1
Microsoft Azure 1430 1
Microsoft Office 365 956 1
Fortinet FortiManager 24 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 20 1
Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 17 1
Broadcom - VMware VeloCloud 14 1
Citrix VDI 13 1
Brocade vADC - Brocade Virtual Application Delivery Controller 1 1
Brocade Network Maturity Model 1 1
Brocade ADC - Brocade Application Delivery Controllers 1 1
Brocade IP Fabric - Brocade IP Analytics 4 1
Brocade Certified - Brocade Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 1
Щапов Олег 24 7
Смелянский Руслан 24 4
Mayer Bethany - Майер Бетани 8 3
Nolet Jason - Нолет Джейсон 6 3
Арчинеков Егор 1 1
Филиппов Павел 2 1
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
Лебедев Павел 35 1
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
Глаз Александр 1 1
Кривошеев Евгений 12 1
Терентьев Алексей 23 1
Dell Michael - Делл Майкл 191 1
Конарев Дмитрий 6 1
Соломатин Евгений 9 1
Шалимов Александр 9 1
Лепехин Виталий 4 1
Вайнштейнс Евгенийс 1 1
Урусов Виктор 131 1
Суворов Василий 10 1
Жаров Олег 4 1
Алексеев Петр 3 1
Смелянский Тимофей 3 1
Zelinsky Valter - Зелински Вальтер 3 1
Иашагашвили Иван 4 1
Дубинкин Владимир 2 1
Елизаров Сергей 3 1
Щепилов Евгений 36 1
Зискинд Леонид 6 1
Либинь Дай 1 1
Спорышев Роман 1 1
Shenker Scott - Шенкер Скотт 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52635 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17516 2
Япония 13379 2
Европа 24407 2
Азия - Азиатский регион 5624 2
США - Калифорния 4681 2
США - Колумбия - Вашингтон 1409 2
США - Калифорния - Беркли 282 2
США - Мэриленд - Балтимор 178 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4015 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 1
США - Нью-Йорк 3107 1
Нидерланды 3562 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 530 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 118 1
Япония - Токио 997 1
США - Индиана 115 1
США - Висконсин 109 1
Нидерланды - Гаага 49 1
Европа Восточная 3109 1
США - Вашингтон штат 126 1
Япония - Окинава 26 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 7
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Tolly Group 14 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
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МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 67 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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