Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191427
ИКТ 14764
Организации 11425
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3558
Системы 26649
Персоны 83282
География 3038
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Суворов Василий


СОБЫТИЯ


10.03.2026 Основатель TravelLine Александр Галочкин стал совладельцем платформы для автоматизации фитнес-услуг «Фитбейс» 2
17.07.2024 «Фитбейс» провел интеграцию с «Фитмост»: 2000 фитнес-студий смогут упростить управление бизнесом 1
09.04.2024 «Фитбейс» запустила мультиканальный клиентский чат для фитнес-клубов и студий 1
11.03.2024 Компания «Фитбейс» разработала сервис генерации динамических QR-кодов для клиентского мобильного приложения 1
06.04.2023 «Фитбейс» разработал «умную» систему лояльности для фитнес-клубов и студий 1
28.11.2022 Стартап FitBase завершил слияние с NanoGym 1
16.08.2022 FitBase получил грант на разработку системы искусственного интеллекта для фитнес-индустрии 1
03.07.2018 Россияне запустили в Швейцарии систему голосования на блокчейне 1
31.10.2012 Платформа iviLink от Luxoft доступна разработчикам приложений в виде SDK 1
25.10.2012 Luxoft представила платформу Twister для протокола OpenFlow и SDN 1
19.05.2009 Luxoft открыл новый международный центр управления сетью в Евросоюзе 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Суворов Василий и организации, системы, технологии, персоны:

FitBase - ФитБейс - ФитБэйс 8 6
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 3
Фитмост - Fitmost 6 1
Telegram Group 2693 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4647 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1007 1
Сигурд-Айти - Sigur 20 1
Meta Platforms 145 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 488 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
FMR - Fidelity Managment & Research 33 1
BlackRock 40 1
Wasatch Advisors 4 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 374 3
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12370 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7746 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58068 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19155 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26285 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7498 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6049 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34281 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8260 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8601 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5938 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23197 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11390 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2030 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15054 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13104 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9445 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10199 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1464 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4762 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7741 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10395 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2717 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17304 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25842 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 754 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11574 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27288 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8495 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6753 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2064 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4840 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1053 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 508 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2872 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 393 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12776 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3495 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 523 1
FitBase - ФитБейс Чат 1 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 893 1
Google Android 14871 1
Apple iOS 8353 1
Linux OS 11082 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 400 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 956 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1246 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 413 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2108 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Гулянина Анастасия 6 5
Ростовский Денис 1 1
Галочкин Александр 2 1
Müller Dieter - Мюллер Дитер 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 7
Европа 24722 2
Румыния 743 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 1
Казахстан - Республика 5866 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13604 1
Беларусь - Белоруссия 6104 1
Польша - Республика 2007 1
Сингапур - Республика 1917 1
Европа Восточная 3124 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2547 1
Германия - Федеративная Республика 12978 1
Украина 7831 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 1
Узбекистан - Республика 1905 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1079 1
Болгария - Республика 788 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1404 1
Швейцария - Цуг 16 1
Румыния - Бухарест 54 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 785 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6451 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5536 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5931 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51605 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5372 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7409 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7839 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4441 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20545 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6812 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 658 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5764 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4954 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17530 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2084 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1570 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2993 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 337 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424202, в очереди разбора - 727022.
Создано именных указателей - 191427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240