Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191427
ИКТ 14764
Организации 11425
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3558
Системы 26649
Персоны 83282
География 3038
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

FitBase ФитБейс ФитБэйс

FitBase - ФитБейс - ФитБэйс

ФитБейс – облачная программа для автоматизации и управления фитнеc-клубом и студией. Среди продуктов и возможностей ФитБейс: встроенная CRM с возможностью настраивать автоматические задачи, расписание занятий, синхронизируемое с сайтом, учёт и планирование работы персонала, встроенный инструмент для рассылки SMS и E-mail, интеграция с сайтом, IP-телефонией, кассами и 1С-бухгалтерией, личный кабинет клиента на сайте с возможностью онлайн-оплаты услуг клуба, мобильное приложение для клиента, мобильное приложение для тренера.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.03.2026 Основатель TravelLine Александр Галочкин стал совладельцем платформы для автоматизации фитнес-услуг «Фитбейс» 1
19.06.2025 Решение на базе «1С» оказалось лидером российского рынка CRM для фитнес-клубов 1
17.07.2024 «Фитбейс» провел интеграцию с «Фитмост»: 2000 фитнес-студий смогут упростить управление бизнесом 1
09.04.2024 «Фитбейс» запустила мультиканальный клиентский чат для фитнес-клубов и студий 1
11.03.2024 Компания «Фитбейс» разработала сервис генерации динамических QR-кодов для клиентского мобильного приложения 2
06.04.2023 «Фитбейс» разработал «умную» систему лояльности для фитнес-клубов и студий 2
28.11.2022 Стартап FitBase завершил слияние с NanoGym 2
16.08.2022 FitBase получил грант на разработку системы искусственного интеллекта для фитнес-индустрии 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

FitBase и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4647 2
VK - YClients - УайКлаентс 55 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 392 1
Meta Platforms 145 1
Сигурд-Айти - Sigur 20 1
9139 1
Лаборатория ПО 1 1
Фитмост - Fitmost 6 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1007 1
Telegram Group 2693 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 374 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12370 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7746 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34281 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58068 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19155 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6049 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8601 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7498 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4840 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5938 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2030 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5727 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11390 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26285 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 973 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12469 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8214 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1398 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1000 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1178 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 925 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 302 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2462 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 591 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1463 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4083 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2902 1
Оповещение и уведомление - Notification 5449 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13373 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32365 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7725 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17304 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2717 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2712 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1464 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10199 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9445 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4655 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8885 1
Qsoft - amoCRM 136 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 400 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 893 1
FitBase - ФитБейс Чат 1 1
1С:Фитнес клуб 5 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1346 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1254 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 661 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1246 1
Суворов Василий 11 6
Гулянина Анастасия 6 5
Галочкин Александр 2 1
Тян Денис 3 1
Ростовский Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13604 1
Беларусь - Белоруссия 6104 1
Казахстан - Республика 5866 1
Узбекистан - Республика 1905 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 785 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6451 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5536 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2826 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6812 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 337 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1570 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51605 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10581 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 658 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4441 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2581 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7409 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424200, в очереди разбора - 727020.
Создано именных указателей - 191427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240